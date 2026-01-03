Marcowa waloryzacja w 2026 roku wyniesie 4,88 proc. To oznacza, że nie tylko podstawowa emerytura, ale również wszystkie dodatki do emerytury wzrosną. Minimalna emerytura po podwyżce to około 1970 zł brutto. Ale uwaga – do tego mogą dojść liczne dodatki, które łącznie mogą dać nawet kilkaset złotych miesięcznie więcej!

Dodatek pielęgnacyjny – automatyczne 365 zł!

To jeden z najpopularniejszych dodatków, który w 2026 roku wyniesie 364,59 zł miesięcznie. Najlepsza wiadomość? Jeśli skończyłeś 75 lat, ZUS przyznaje go automatycznie – nie musisz składać żadnego wniosku! Pieniądze wpłyną na twoje konto razem z emeryturą.

Kto dostanie dodatek pielęgnacyjny:

Każdy emeryt po ukończeniu 75 lat (automatycznie)

Osoby młodsze, które mają orzeczenie o całkowitej niezdolności do samodzielnej egzystencji (trzeba złożyć wniosek)

Jeśli jeszcze nie ukończyłeś 75 lat, ale masz orzeczenie lekarskie, udaj się do ZUS z dokumentami. Dodatek przysługuje od miesiąca złożenia wniosku!

Dodatek kombatancki – dla bohaterów

Kombatanci i osoby represjonowane w czasach wojennych i powojennych mogą liczyć na dodatek kombatancki w wysokości 364,59 zł oraz dodatek kompensacyjny 60,78 zł. To łącznie ponad 425 zł miesięcznie dodatkowego wsparcia!

Kto może otrzymać dodatek kombatancki:

Kombatanci – osoby uczestniczące w walce o niepodległość Polski

Osoby represjonowane w okresie wojennym i powojennym

Inwalidzi wojenni i wojskowi

Więźniowie polityczni

Żołnierze przymusowo zatrudnieni w kopalniach i kamieniołomach

Osoby deportowane, zesłańcy, więźniowie obozów

Co trzeba zrobić:

Uzyskać decyzję od Szefa Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych Złożyć wniosek ZUS-ERK w dowolnej placówce ZUS Dołączyć zaświadczenie potwierdzające status kombatanta

Wniosek można złożyć w każdym czasie. Jeśli spełniasz warunki, dodatek zostanie przyznany od miesiąca złożenia dokumentów.

UWAGA! Dodatek kompensacyjny przysługuje również wdowom i wdowcom po kombatantach! Jeśli twój zmarły małżonek miał status kombatanta, możesz otrzymać dodatek kompensacyjny (60,78 zł) oraz ryczałt energetyczny (302,51 zł). Łącznie to ponad 360 zł miesięcznie! Ministerstwo Rodziny pracuje nad rozszerzeniem uprawnień na wdowy po działaczach opozycji antykomunistycznej.

Ryczałt energetyczny – pomoc na rachunki

To dodatkowe wsparcie na pokrycie kosztów energii elektrycznej, gazu i ogrzewania. W 2026 roku wyniesie 302,51 zł miesięcznie – to blisko 3630 zł rocznie! Co ważne – wysokość tego dodatku nie zależy od twoich dochodów. Jeśli spełniasz warunki, otrzymasz pełną kwotę.

Kto może otrzymać ryczałt energetyczny:

Kombatanci

Osoby represjonowane

Inwalidzi wojenni i wojskowi

Żołnierze przymusowo zatrudnieni w zastępczej służbie wojskowej

Wdowy i wdowcy po wyżej wymienionych osobach

Jak złożyć wniosek: Pobierz formularz ZUS-ERK ze strony www.zus.pl lub z placówki ZUS. Dołącz dokumenty potwierdzające status (decyzję Szefa Urzędu do Spraw Kombatantów lub zaświadczenie z Wojskowej Komendy Uzupełnień). Ryczałt będzie wypłacany co miesiąc razem z emeryturą.

Jak to wygląda w praktyce?

Przykład 1:

Pan Józef, 78 lat, kombatant

Emerytura: 3500 zł

Dodatek pielęgnacyjny: 364,59 zł

Dodatek kombatancki: 364,59 zł

Dodatek kompensacyjny: 60,78 zł

Ryczałt energetyczny: 302,51 zł

Razem: 4592,47 zł miesięcznie!

Przykład 2:

Pani Maria, 76 lat, bez statusu kombatanta

Emerytura: 2800 zł

Dodatek pielęgnacyjny: 364,59 zł

Razem: 3164,59 zł miesięcznie

Przykład 3:

Pani Anna, 65 lat, wdowa po kombatancie

Emerytura: 2200 zł

Dodatek kompensacyjny: 60,78 zł

Ryczałt energetyczny: 302,51 zł

Razem: 2563,29 zł miesięcznie

13. i 14. emerytura – nie zapomnij!

Poza stałymi dodatkami, w 2026 roku seniorzy otrzymają także:

13. emeryturę w kwietniu – około 1970 zł brutto

14. emeryturę jesienią – także około 1970 zł brutto (przy emeryturze do 2900 zł)

To dodatkowe prawie 4000 zł w ciągu roku! Świadczenia są przyznawane automatycznie, nie trzeba składać wniosków.

Gdzie złożyć wnioski?

Wszystkie wnioski o dodatki możesz złożyć:

Osobiście w dowolnej placówce ZUS

Przez internet na Platformie Usług Elektronicznych (PUE ZUS)

Pocztą na adres właściwej jednostki ZUS

W polskim urzędzie konsularnym (przebywając za granicą)

Formularze dostępne są na stronie www.zus.pl oraz w każdej placówce ZUS.

Pamiętaj: ZUS ma 30 dni na rozpatrzenie wniosku. Dodatki są wypłacane od miesiąca złożenia dokumentów, więc im szybciej złożysz wniosek, tym więcej pieniędzy otrzymasz!

Nie daj sobie wydrzeć należnych ci pieniędzy! Sprawdź w ZUS, jakie dodatki ci przysługują. To może być nawet kilkaset złotych więcej co miesiąc – pieniądze, które znacząco poprawią twój budżet domowy.

Ważne telefony:

Infolinia ZUS: 22 560 16 00

Centrala ZUS: 22 667 11 00

Strona internetowa: www.zus.pl

Zbigniew Derdziuk, prezes ZUS, Karpacz 2025