Netflix oficjalnie rezygnuje z przejęcia Warner Bros. Discovery i nie złoży nowej oferty.

Paramount Skydance ma teraz otwartą drogę do przejęcia całego koncernu, w tym TVN i CNN.

Za wycofanie się z umowy Netflix dostanie rekompensatę w wysokości 2,8 mld dolarów.

W tle całej sprawy widać wyraźny wpływ polityczny administracji Donalda Trumpa.

Netflix rezygnuje. Dlaczego wycofał się z przejęcia WBD?

Współprezesi Netflixa Ted Sarandos i Greg Peters ogłosili w czwartek, że spółka nie zamierza składać nowej oferty za Warner Bros. Discovery. Powodem jest prosta kalkulacja finansowa. Cena, jaką trzeba by zapłacić, by pobić ofertę Paramount Skydance, sprawiłaby, że transakcja przestałaby być opłacalna.

„Wynegocjowana przez nas transakcja przyniosłaby zysk akcjonariuszom i zapewniłaby jasną ścieżkę do uzyskania zgody organów regulacyjnych” – napisali w oświadczeniu. „Przy cenie wymaganej do wyrównania najnowszej oferty Paramount Skydance umowa nie jest już dla nas atrakcyjna finansowo” – dodali wprost.

Netflix zawarł umowę z WBD w grudniu ubiegłego roku. Przewidywała ona zakup firmy za 27,75 dolara za akcję, ale bez kanałów telewizyjnych, takich jak CNN, TVN, TNT czy MTV. Te pozostałyby pod kontrolą dotychczasowych właścicieli.

Paramount Skydance przejmuje WBD. Co zawiera nowa oferta?

Zarząd Warner Bros. Discovery jednogłośnie uznał ofertę Paramount Skydance za lepszą. Paramount zaproponował 31 dolarów za akcję, czyli o jeden dolar więcej niż poprzednio. Do tego dochodzą dodatkowe 25 centów za każdy kwartał opóźnienia w finalizacji transakcji, licząc od października bieżącego roku.

W odróżnieniu od propozycji Netflixa, oferta Paramount dotyczy zakupu całego przedsiębiorstwa – razem z kanałami telewizyjnymi. Oznacza to, że TVN, CNN, TNT i MTV znalazłyby się pod skrzydłami Paramount Skydance.

Szef Paramount David Ellison skomentował decyzję zarządu WBD z zadowoleniem: „Nasza oferta jest niezwykle korzystna cenowo, co przekłada się na większą wartość dla akcjonariuszy WBD, pewność i szybkość sfinalizowania transakcji.”

2,8 miliarda dolarów za zerwanie umowy z Netflixem

Wycofanie się Netflixa z walki o WBD nie jest dla niego bezkosztowe. Zgodnie z warunkami umowy, jaką wcześniej podpisały obie spółki, Paramount zapłaci Netflixowi 2,8 mld dolarów za unieważnienie kontraktu. Gdyby zaś sama transakcja przejęcia WBD przez Paramount została zablokowana przez regulatorów, Paramount musiałby wypłacić 7 mld dolarów odszkodowania.

Trump, Ellison i polityczny wymiar przejęcia WBD

Sprawa przejęcia Warner Bros. Discovery od początku miała wyraźny polityczny kontekst. Oferta Paramount Skydance była, według mediów, faworyzowana przez administrację Donalda Trumpa. Sam Trump publicznie mówił, że przejęcie WBD powinno doprowadzić do zmiany właściciela CNN, którą od lat oskarża o stronniczość.

Przeciwko przejęciu WBD przez Netflix opowiedzieli się też republikańscy prokuratorzy generalni 11 stanów. W środę złożyli do Departamentu Sprawiedliwości wniosek o zablokowanie tej transakcji, powołując się na obawy o monopolizację rynku platform streamingowych.

Szefem Paramount Skydance jest David Ellison, syn Larry'ego Ellisona – miliardera wspierającego Trumpa. Od czasu objęcia władzy przez nową administrację firmy Ellisonów przejęły kontrolę zarówno nad koncernem Paramount wraz z CBS, jak i nad amerykańskim TikTokiem. W obu przypadkach nowi właściciele byli oskarżani o ingerowanie w treści na korzyść Białego Domu.

W czwartek szef Netflixa Ted Sarandos miał odwiedzić Biały Dom na rozmowy dotyczące transakcji. W ubiegłym tygodniu Trump zażądał od Netflixa usunięcia z Rady Dyrektorów byłej doradczyni prezydenta Obamy, Susan Rice, po jej krytycznych słowach pod adresem korporacji, która „ugięła się” pod naciskiem administracji.

