Warner Bros. Discovery (WBD) odrzucił ofertę przejęcia od Paramount Skydance, uznając ją za ryzykowną i nieadekwatną, pomimo wyższej ceny za akcję.

WBD popiera ofertę Netflixa na zakup części aktywów (bez kanałów telewizyjnych), którą uważa za pewniejszą i mniej zadłużającą.

Zarząd WBD obawia się, że oferta Paramount, warta ponad 50 mld dolarów dodatkowego długu, stanowi zbyt duże ryzyko finansowe, porównywalne do wykupu lewarowanego.

Paramount Skydance ma teraz trzy opcje: wycofać się, podwyższyć ofertę lub zwrócić się bezpośrednio do akcjonariuszy WBD, by ominąć zarząd

Dlaczego oferta Paramount została odrzucona?

W środę światem mediów wstrząsnęła informacja o losach jednej z największych transakcji na rynku. W liście skierowanym do akcjonariuszy zarząd Warner Bros. Discovery (WBD) uznał ofertę wrogiego przejęcia koncernu ze strony Paramount za „nieadekwatną” i zbyt ryzykowną. Mimo że Paramount Skydance poprawił swoją grudniową propozycję, zarząd WBD jednogłośnie ją odrzucił, podtrzymując jednocześnie swoje poparcie dla wstępnie zaakceptowanej umowy z Netflixem. Decyzja ta pokazuje, że w wielkim biznesie nie zawsze liczy się tylko najwyższa cena, ale również stabilność i przewidywalność transakcji.

Paramount kontra Netflix: szczegóły konkurencyjnych propozycji

Na pierwszy rzut oka oferta Paramount wydawała się korzystniejsza. Firma zaproponowała 30 dolarów za każdą akcję Warner Bros. Discovery. Dla porównania, propozycja Netflixa, przyjęta przez zarząd WBD pod koniec 2025 roku, opiewała na 27,75 dolarów za akcję, z czego 23,25 dolara miało być wypłacone w gotówce, a reszta w akcjach Netflixa. Gdzie tkwi haczyk? Kluczową różnicą jest zakres transakcji: Netflix zamierza kupić tylko część WBD (Warner Bros. i HBO), bez kanałów telewizyjnych, podczas gdy oferta przejęcia Paramount dotyczyła całego koncernu. Zarząd WBD argumentował, że kanały telewizyjne, które pozostałyby w spółce Discovery Global, same w sobie mają ogromną wartość, podczas gdy w propozycji Paramount zostały one wycenione na zaledwie 1 dolara za akcję.

Czym jest wykup lewarowany i dlaczego WBD się go obawia?

Głównym powodem odrzucenia oferty Paramount było ogromne ryzyko finansowe związane z jej strukturą. Zarząd WBD w swoim liście porównał ją do wykupu lewarowanego, czyli operacji, w której nabywca finansuje przejęcie głównie za pomocą długu. Jak napisano, Paramount, będąc podmiotem znacznie mniejszym od WBD, „aby zrealizować transakcję, zamierza zaciągnąć nadzwyczajną kwotę dodatkowego zadłużenia — ponad 50 mld dolarów”. Taka konstrukcja, oparta na długu, „stanowi znacznie większe ryzyko dla WBD i jego akcjonariuszy” w porównaniu z „pewnością fuzji z Netflixem” – podkreślił zarząd. Obawiano się, że tak gigantyczne zadłużenie mogłoby doprowadzić nawet do upadku całego planu. Próbą złagodzenia tych obaw była osobista gwarancja finansowa od Larry'ego Ellisona, właściciela Oracle i jednego z najbogatszych ludzi na świecie, który miał sfinansować transakcję na kwotę 40,4 mld dolarów. Nawet to nie przekonało jednak zarządu WBD.

Co dalej w walce o Warner Bros. Discovery?

Odrzucenie oferty nie musi oznaczać końca sagi. Wrogi charakter proponowanego przejęcia sprawia, że gra toczy się dalej, a piłka jest teraz po stronie Paramount Skydance. Teraz Paramount ma do wyboru trzy opcje: może całkowicie wycofać się z transakcji, podwyższyć swoją ofertę, aby stała się bardziej atrakcyjna, lub zażądać bezpośredniego głosowania od akcjonariuszy Warner Bros. Discovery. Ta ostatnia możliwość jest szczególnie interesująca, ponieważ w przypadku wrogiego przejęcia właściciele akcji mogą odrzucić rekomendację zarządu i samodzielnie zdecydować o przyjęciu oferty. Najbliższe tygodnie pokażą, czy Paramount ma jeszcze asa w rękawie w tej medialnej rozgrywce o gigantyczną stawkę.

PTNW Balcerowicz