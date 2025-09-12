Rodzina Ellisonów, właściciele Oracle, planuje przejęcie Warner Bros. Discovery (WBD), do którego należy TVN, poprzez swoją nową grupę Paramount Skydance.

Potencjalna fuzja ma na celu stworzenie giganta medialnego, który mógłby konkurować z Netfliksem i Disneyem na rynku platform streamingowych.

Wartość WBD (ok. 40 mld dol.) jest dwukrotnie wyższa niż Paramountu (niecałe 20 mld dol.), co wskazuje na ambitny rozmiar planowanej transakcji.

Przed fuzją Paramount i Skydance, koncern Paramount uregulował spór z Donaldem Trumpem, płacąc 16 mln dolarów na cele charytatywne, co wzbudziło kontrowersje w amerykańskich kręgach politycznych

Kto chce kupić właściciela TVN?

Jak informują amerykańskie media, na czele z „The Wall Street Journal”, zaledwie miesiąc po sfinalizowaniu fuzji Paramountu i Skydance Media, nowy podmiot ma apetyt na kolejny, znacznie większy kąsek. Paramount Skydance, wspierana przez rodzinę Ellisonów (znaną z informatycznej potęgi Oracle), zamierza złożyć ofertę przejęcia Warner Bros. Discovery, medialnej grupy, do której w Polsce należy TVN. Według doniesień stacji CNBC, oficjalna oferta może pojawić się na rynku nawet w przyszłym tygodniu. To scenariusz, który może całkowicie przetasować karty w globalnej branży medialnej.

Skala potencjalnej transakcji jest gigantyczna. Jak podaje dziennik „Rzeczpospolita”, kapitalizacja WBD jeszcze przed pojawieniem się tych doniesień wynosiła 33 mld dolarów, a po nich wzrosła do około 40 mld dolarów. Dla porównania, wartość potencjalnego nabywcy, Paramount Skydance, to niecałe 20 mld dolarów. Mamy więc do czynienia z sytuacją, w której Dawid rzuca wyzwanie Goliatowi, choć za jego plecami stoi finansowa potęga.

Po co Davidowi Ellisonowi taka fuzja?

Za wszystkim stoją ogromne ambicje Davida Ellisona, syna Larry’ego Ellisona, jednego z najbogatszych ludzi świata z majątkiem szacowanym na 370 mld dolarów. To właśnie jego pieniądze mają być zapleczem finansowym operacji. Ambicją Davida Ellisona jest stworzenie globalnego gracza na rynku streamingu, który mógłby skutecznie konkurować z Netfliksem i Disneyem, a połączenie baz subskrybentów Paramount+ i HBO Max byłoby kluczowym krokiem w tym kierunku.

Fuzja połączyłaby platformę Paramount+, z której korzysta 77,7 mln użytkowników, z potęgą HBO Max, posiadającą 125,7 mln subskrybentów. W jednym portfolio znalazłyby się tak potężne marki jak CBS, MTV, Nickelodeon, Comedy Central, a z drugiej strony CNN, Eurosport, Discovery oraz cała biblioteka filmowa Warner Bros.

Ugoda z Trumpem kluczem do zgody na fuzję?

Najwięcej kontrowersji budzi jednak tło niedawnej fuzji Paramountu i Skydance, która otworzyła drogę do planowania kolejnych przejęć. Agencja Reuters zauważa, że amerykański regulator (FCC) wydał zgodę na połączenie spółek w zeszłym miesiącu. Zgoda regulatora na fuzję Paramount i Skydance nastąpiła zaledwie kilka tygodni po tym, jak koncern zakończył spór prawny z Donaldem Trumpem, zgadzając się na ugodę w wysokości 16 mln dolarów. Były prezydent USA pozwał stację CBS (należącą do Paramount) za emisję „zwodniczo edytowanego” wywiadu z wiceprezydent Kamalą Harris.

W ramach ugody koncern nie tylko zgodził się wpłacić 16 mln dolarów na cele charytatywne, ale także zobowiązał się, że jego programy będą wolne od „uprzedzeń”, nie będą promowały idei różnorodności, a specjalny rzecznik będzie rozpatrywał skargi widzów.

Według informacji dziennika, komisarz FCC z ramienia Demokratów, Anna Gomez, która głosowała przeciwko fuzji, oceniła sytuację jako „ostatni rozdział mrocznego momentu w historii” USA. Jak cytuje ją Reuters: „Po miesiącach tchórzliwej kapitulacji, w tym bezprecedensowej wypłaty odszkodowania w zamian za bezpodstawny pozew w zamian za zgodę organów regulacyjnych, Paramount i Skydance zakończyły fuzję”. Teraz, z błogosławieństwem regulatora i po ułożeniu się z wpływowym politykiem, gigant ma chrapkę na właściciela TVN.

