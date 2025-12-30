Rewolucja w umawianiu wizyt lekarskich! E-rejestracja pacjentów rusza w Polsce w 2026 roku

Agnieszka Grotek
Agnieszka Grotek
2025-12-30 15:51

Już od 1 stycznia 2026 roku umawianie wizyt lekarskich i badań finansowanych przez NFZ stanie się prostsze dzięki centralnemu systemowi e-rejestracji pacjentów. Początkowo obejmie on cytologię, mammografię i pierwszą wizytę u kardiologa, a z czasem ma rozszerzyć się na wszystkie świadczenia ambulatoryjne. Sprawdź, jak będzie działać e-rejestracja, jakie korzyści przyniesie pacjentom i jak wpłynie na dostęp do opieki zdrowotnej w Polsce.

  • Od 1 stycznia 2026 roku w Polsce rusza centralny system e-rejestracji, który ułatwi umawianie wizyt i badań finansowanych przez NFZ, początkowo dla kardiologii, mammografii i cytologii.
  • System umożliwi pacjentom umawianie, przekładanie i odwoływanie wizyt online poprzez Internetowe Konto Pacjenta (IKP), eliminując konieczność telefonowania czy osobistych wizyt w placówkach.
  • Dzięki e-rejestracji pacjenci zyskają przejrzysty dostęp do terminów w wielu placówkach jednocześnie, a także możliwość zapisania się do "Poczekalni" w przypadku braku wolnych terminów.
  • Do końca 2029 roku system ma objąć wszystkie świadczenia ambulatoryjnej opieki specjalistycznej, stopniowo rozszerzając zakres dostępnych specjalizacji.

Rewolucja w umawianiu wizyt lekarskich nadchodzi! Już 1 stycznia 2026 r. w Polsce wystartuje centralny system e-rejestracji pacjentów. To rozwiązanie, którego celem jest ułatwienie umawiania wizyt i badań finansowanych przez NFZ. Nowy system ma docelowo objąć wszystkie świadczenia ambulatoryjne.

Czym jest centralna e-rejestracja?

1 stycznia 2026 r. w Polsce oficjalnie wystartuje centralny system e-rejestracji – rozwiązanie, które ma ułatwić umawianie wizyt i badań finansowanych przez NFZ. Planuje się, że nowy system docelowo obejmie wszystkie świadczenia ambulatoryjne.

Pierwszym krokiem będzie uruchomienie e-rejestracji dla kilku głównych obszarów opieki zdrowotnej. Centralna e-rejestracja to usługa umożliwiająca zapisywanie się online na badania i wizyty u specjalisty. Jest wprowadzana stopniowo. Pilotaż, który trwa od 2024 r. do końca 2025 r., obejmuje cytologię, mammografię i pierwszą wizytę u kardiologa. Od stycznia 2026 r. placówki będą miały obowiązek zgłaszać terminy na te dwa badania i konsultację do systemu i zapisywać pacjentów przez e-rejestrację. Od sierpnia mają pojawić się kolejne opcje. Nowy system ma zintegrować zapisy na świadczenia zdrowotne finansowane przez NFZ w jednym miejscu – dostępnym poprzez Internetowe Konto Pacjenta (IKP) i aplikację mojeIKP. Jego celem jest usprawnienie procesu rejestracji, skrócenie czasu oczekiwania oraz zapewnienie pacjentom większej przejrzystości w dostępie do usług medycznych.

Jakie korzyści przyniesie e-rejestracja?

E-rejestracja ma uporządkować kolejki, ponieważ system będzie uwzględniał:

  • priorytet nadany przez lekarza,
  • uprawnienia pacjenta,
  • kolejność zgłoszeń,
  • indywidualne preferencje dotyczące miejsca i terminu wizyty.

Pacjent będzie mógł sprawdzić dostępność wizyt w wielu placówkach jednocześnie – bez konieczności wykonywania telefonów czy odwiedzania kolejnych rejestracji. Wizytę będzie można umówić, przełożyć lub odwołać całkowicie samodzielnie, o dowolnej porze, bez pośrednictwa pracowników przychodni.

Poczekalnia – rozwiązanie dla zajętych terminów

Jeżeli w danej chwili nie ma dostępnych terminów, pacjent może zapisać się do Poczekalni. System będzie monitorował sytuację i automatycznie zapisze pacjenta na najbliższy pasujący termin, informując o tym poprzez powiadomienie, SMS lub e-mail.

Proces rejestracji został zaprojektowany tak, aby był intuicyjny i szybki. Od 2026 r. będzie wyglądać następująco:

  • Zaloguj się do IKP lub aplikacji mojeIKP (np. przez Profil Zaufany, bankowość elektroniczną, e-dowód).
  • Przejdź do zakładki „Plan leczenia”.
  • Wybierz opcję „Rejestracja” lub „Umów wizytę lub badanie”.
  • Określ, czy chcesz umówić wizytę u kardiologa (wymagane e-skierowanie) czy badanie profilaktyczne – mammografię albo cytologię. Jeśli umawiasz wizytę do kardiologa, wybierz odpowiednie e-skierowanie.
  • Ustaw kryteria wyszukiwania: daty, godziny, preferowane dni tygodnia, lokalizację lub konkretną placówkę.
  • Z listy dostępnych propozycji wybierz odpowiadający Ci termin.
  • Potwierdzenie otrzymasz w aplikacji, e-mailem lub SMS-em.
  • Gdy system nie znajdzie wolnych terminów w przewidzianym okresie (40 dni dla kardiologa i 90 dni dla badań profilaktycznych), można skorzystać z Poczekalni.
  • Jeśli odwołasz wizytę, nie stracisz kolejki. System uwzględni, jak długo już czekasz.
  • Nie odwołasz i nie przyjdziesz na wizytę? Trafisz na koniec kolejki.

Zakres e-rejestracji w pierwszym etapie

Od 1 stycznia 2026 r. zapisy online będą możliwe na:

  • wizyty u kardiologa (pierwszorazowe, na podstawie e-skierowania),
  • mammografię (kobiety 45–74 lata),
  • cytologię (kobiety 25–64 lata).

Kolejne rozszerzenia są planowane na drugą połowę 2026 r. System ma stopniowo obejmować następne specjalizacje, m.in.:

  • choroby naczyń,
  • choroby zakaźne,
  • endokrynologię,
  • hepatologię,
  • immunologię,
  • mukowiscydozę,
  • nefrologię,
  • neonatologię,
  • gruźlicę i choroby płuc.

Do 31 grudnia 2029 r. centralna e-rejestracja ma objąć wszystkie świadczenia ambulatoryjnej opieki specjalistycznej.

Tradycyjna rejestracja nadal dostępna. Co ważne, nadal będzie można umówić na wizytę do specjalisty tradycyjnie w placówce.  

