Od 1 stycznia 2026 roku w Polsce rusza centralny system e-rejestracji, który ułatwi umawianie wizyt i badań finansowanych przez NFZ, początkowo dla kardiologii, mammografii i cytologii.

System umożliwi pacjentom umawianie, przekładanie i odwoływanie wizyt online poprzez Internetowe Konto Pacjenta (IKP), eliminując konieczność telefonowania czy osobistych wizyt w placówkach.

Dzięki e-rejestracji pacjenci zyskają przejrzysty dostęp do terminów w wielu placówkach jednocześnie, a także możliwość zapisania się do "Poczekalni" w przypadku braku wolnych terminów.

Do końca 2029 roku system ma objąć wszystkie świadczenia ambulatoryjnej opieki specjalistycznej, stopniowo rozszerzając zakres dostępnych specjalizacji.

Czym jest centralna e-rejestracja?

Pierwszym krokiem będzie uruchomienie e-rejestracji dla kilku głównych obszarów opieki zdrowotnej. Centralna e-rejestracja to usługa umożliwiająca zapisywanie się online na badania i wizyty u specjalisty. Jest wprowadzana stopniowo. Pilotaż, który trwa od 2024 r. do końca 2025 r., obejmuje cytologię, mammografię i pierwszą wizytę u kardiologa. Od stycznia 2026 r. placówki będą miały obowiązek zgłaszać terminy na te dwa badania i konsultację do systemu i zapisywać pacjentów przez e-rejestrację. Od sierpnia mają pojawić się kolejne opcje. Nowy system ma zintegrować zapisy na świadczenia zdrowotne finansowane przez NFZ w jednym miejscu – dostępnym poprzez Internetowe Konto Pacjenta (IKP) i aplikację mojeIKP. Jego celem jest usprawnienie procesu rejestracji, skrócenie czasu oczekiwania oraz zapewnienie pacjentom większej przejrzystości w dostępie do usług medycznych.

Jakie korzyści przyniesie e-rejestracja?

E-rejestracja ma uporządkować kolejki, ponieważ system będzie uwzględniał:

priorytet nadany przez lekarza,

uprawnienia pacjenta,

kolejność zgłoszeń,

indywidualne preferencje dotyczące miejsca i terminu wizyty.

Pacjent będzie mógł sprawdzić dostępność wizyt w wielu placówkach jednocześnie – bez konieczności wykonywania telefonów czy odwiedzania kolejnych rejestracji. Wizytę będzie można umówić, przełożyć lub odwołać całkowicie samodzielnie, o dowolnej porze, bez pośrednictwa pracowników przychodni.

Poczekalnia – rozwiązanie dla zajętych terminów

Jeżeli w danej chwili nie ma dostępnych terminów, pacjent może zapisać się do Poczekalni. System będzie monitorował sytuację i automatycznie zapisze pacjenta na najbliższy pasujący termin, informując o tym poprzez powiadomienie, SMS lub e-mail.

Proces rejestracji został zaprojektowany tak, aby był intuicyjny i szybki. Od 2026 r. będzie wyglądać następująco:

Zaloguj się do IKP lub aplikacji mojeIKP (np. przez Profil Zaufany, bankowość elektroniczną, e-dowód).

Przejdź do zakładki „Plan leczenia”.

Wybierz opcję „Rejestracja” lub „Umów wizytę lub badanie”.

Określ, czy chcesz umówić wizytę u kardiologa (wymagane e-skierowanie) czy badanie profilaktyczne – mammografię albo cytologię. Jeśli umawiasz wizytę do kardiologa, wybierz odpowiednie e-skierowanie.

Ustaw kryteria wyszukiwania: daty, godziny, preferowane dni tygodnia, lokalizację lub konkretną placówkę.

Z listy dostępnych propozycji wybierz odpowiadający Ci termin.

Potwierdzenie otrzymasz w aplikacji, e-mailem lub SMS-em.

Gdy system nie znajdzie wolnych terminów w przewidzianym okresie (40 dni dla kardiologa i 90 dni dla badań profilaktycznych), można skorzystać z Poczekalni.

Jeśli odwołasz wizytę, nie stracisz kolejki. System uwzględni, jak długo już czekasz.

Nie odwołasz i nie przyjdziesz na wizytę? Trafisz na koniec kolejki.

Zakres e-rejestracji w pierwszym etapie

Od 1 stycznia 2026 r. zapisy online będą możliwe na:

wizyty u kardiologa (pierwszorazowe, na podstawie e-skierowania),

mammografię (kobiety 45–74 lata),

cytologię (kobiety 25–64 lata).

Kolejne rozszerzenia są planowane na drugą połowę 2026 r. System ma stopniowo obejmować następne specjalizacje, m.in.:

choroby naczyń,

choroby zakaźne,

endokrynologię,

hepatologię,

immunologię,

mukowiscydozę,

nefrologię,

neonatologię,

gruźlicę i choroby płuc.

Do 31 grudnia 2029 r. centralna e-rejestracja ma objąć wszystkie świadczenia ambulatoryjnej opieki specjalistycznej.

Tradycyjna rejestracja nadal dostępna. Co ważne, nadal będzie można umówić na wizytę do specjalisty tradycyjnie w placówce.

Anna Rulkiewicz - prezes Lux Med, Karpacz 2025