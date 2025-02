i Autor: Shutterstock

Media

Te firmy chcą kupić TVN. Wśród zainteresowanych polskich miliarder

Przynajmniej trzy wstępne oferty zostały złożone na zakup TVN - pisze w poniedziałek Rzeczpospolita. Według gazety to fundusz należący do miliardera Michała Sołowowa, konsorcjum z Wirtualną Polską oraz Media For Europe - grupa należąca do spadkobierców Silvio Berlusconiego. Gazeta przypomina, że termin składania wstępnych ofert na zakup TVN od Warner Bros. Discovery minął w piątek, 31 stycznia.