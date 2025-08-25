Napój sygnowany przez youtubera Wojana dostępny wyłącznie w sklepach Żabka

Napój Wojanek podbija serca młodzieży

Sygnowany przez popularnego youtubera napój Wojanek szturmem zdobywa polskie sklepy Żabka. Produkt dostępny w dwóch wariantach smakowych - truskawka-malina oraz pomarańcza-brzoskwinia - stał się prawdziwym viralem wśród młodzieży.

Fenomen Wojanka to kolejny przykład siły influencer marketingu w Polsce. YouTuber Wojan, który może pochwalić się milionami wyświetleń swoich filmów, postanowił wejść na rynek napojów, nawiązując współpracę z siecią Żabka.

Wojanek w Żabce - promocja i ceny

Napój Wojanek dostępny jest wyłącznie w sklepach Żabka, co czyni go produktem ekskluzywnym. Od 18 czerwca do 1 lipca obowiązywała promocja na Wojanka - przy zakupie dwóch butelek o pojemności 500 ml każda kosztowała 3,99 zł. Regularna cena pojedynczej butelki wynosi 4,99 zł.

Atrakcyjna promocja dodatkowo napędziła popyt na napój Wojanek, który i tak cieszył się ogromnym zainteresowaniem młodych konsumentów.

Sklepy wywieszają kartki - brakuje Wojanków

Zainteresowanie napojem Wojanek jest tak duże, że sklepy nie nadążają z uzupełnianiem zapasów. Sprzedawcy, zmęczeni nieustannymi pytaniami klientów o dostępność produktu, coraz częściej wywieszają kartki z informacją "Wojanków brak".

Jedno z takich ogłoszeń pojawiło się na drzwiach Żabki w Warszawie. O wyprzedaniu się napojów Wojanek pisał także lokalny portal z Ostrowa Mazowieckiego. To pokazuje, że fenomen Wojanka obejmuje cały kraj.

Influencer marketing w Polsce - siła youtubera Wojana

Sukces napoju Wojanek to dowód na to, jak wielką siłą w dzisiejszych czasach jest marketing influencerski. YouTuber Wojan, wykorzystując swoją popularność wśród młodych odbiorców, stworzył produkt, który stał się hitem sprzedażowym.

Współpraca z siecią Żabka okazała się strzałem w dziesiątkę - ekskluzywność produktu dodatkowo napędza popyt, a młodzi konsumenci tłumnie ruszyli do sklepów, by nabyć napój swojego ulubionego youtubera.