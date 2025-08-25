Fenomen Wojanka w Żabce! Produkt znika ze sklepów. Co się dzieje?

Adrianna Ewa Stawska-Ostaszewska
Adrianna Ewa Stawska-Ostaszewska
Marta Kowalska
2025-08-25 11:30

Cztery lata temu hitem były lody Ekipy, dziś dzieci i młodzież oszalały na punkcie napoju Wojanek. Nowy produkt sygnowany przez youtubera Wojana znika z półek tak szybko, że sklepy wywieszają kartki informujące o jego braku.

Fenomen Wojanka w Żabce! Produkt znika ze sklepów. Co się dzieje?

i

Autor: Shutterstock; East News
  • Napój sygnowany przez youtubera Wojana dostępny wyłącznie w sklepach Żabka
  • Produkt oferowany w dwóch smakach: truskawka-malina oraz pomarańcza-brzoskwinia
  • Sklepy nie nadążają z uzupełnianiem zapasów, wywieszają kartki "Wojanków brak"
  • Promocja obowiązuje do 1 lipca - dwie butelki za 3,99 zł każda zamiast 4,99 zł
Super Biznes SE Google News

Napój Wojanek podbija serca młodzieży

Sygnowany przez popularnego youtubera napój Wojanek szturmem zdobywa polskie sklepy Żabka. Produkt dostępny w dwóch wariantach smakowych - truskawka-malina oraz pomarańcza-brzoskwinia - stał się prawdziwym viralem wśród młodzieży.

Fenomen Wojanka to kolejny przykład siły influencer marketingu w Polsce. YouTuber Wojan, który może pochwalić się milionami wyświetleń swoich filmów, postanowił wejść na rynek napojów, nawiązując współpracę z siecią Żabka.

Wojanek w Żabce - promocja i ceny

Napój Wojanek dostępny jest wyłącznie w sklepach Żabka, co czyni go produktem ekskluzywnym. Od 18 czerwca do 1 lipca obowiązywała promocja na Wojanka - przy zakupie dwóch butelek o pojemności 500 ml każda kosztowała 3,99 zł. Regularna cena pojedynczej butelki wynosi 4,99 zł.

Atrakcyjna promocja dodatkowo napędziła popyt na napój Wojanek, który i tak cieszył się ogromnym zainteresowaniem młodych konsumentów.

Sklepy wywieszają kartki - brakuje Wojanków

Zainteresowanie napojem Wojanek jest tak duże, że sklepy nie nadążają z uzupełnianiem zapasów. Sprzedawcy, zmęczeni nieustannymi pytaniami klientów o dostępność produktu, coraz częściej wywieszają kartki z informacją "Wojanków brak".

Jedno z takich ogłoszeń pojawiło się na drzwiach Żabki w Warszawie. O wyprzedaniu się napojów Wojanek pisał także lokalny portal z Ostrowa Mazowieckiego. To pokazuje, że fenomen Wojanka obejmuje cały kraj.

Influencer marketing w Polsce - siła youtubera Wojana

Sukces napoju Wojanek to dowód na to, jak wielką siłą w dzisiejszych czasach jest marketing influencerski. YouTuber Wojan, wykorzystując swoją popularność wśród młodych odbiorców, stworzył produkt, który stał się hitem sprzedażowym.

Współpraca z siecią Żabka okazała się strzałem w dziesiątkę - ekskluzywność produktu dodatkowo napędza popyt, a młodzi konsumenci tłumnie ruszyli do sklepów, by nabyć napój swojego ulubionego youtubera.

Polecany artykuł:

Lody od youtuberów w Biedronce to prawdziwy hit! YouTubowa Ekipa zdobywa serca …
Tak Trzeba Żyć - Youtuber
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

SKLEP ŻABKA