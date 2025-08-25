Nabór wniosków o pieniądze z programu "Dobry Start"

Zakład Ubezpieczeń Społecznych informuje, że od 1 lipca rozpoczął przyjmowanie wniosków o świadczenie z programu "Dobry Start". Pamiętaj, że bez złożenia wniosku nie otrzymasz 300 zł wsparcia na każde dziecko w wieku szkolnym. Nie zwlekaj, złóż wniosek i zapewnij swojemu dziecku dobry start w nowy rok szkolny!

Najważniejsza zmiana dotyczy wymogu, aby świadczenie otrzymały wyłącznie dzieci uczące się w szkołach należących do polskiego systemu oświaty. Oznacza to, że rodzice dzieci uczęszczających do szkół zagranicznych, międzynarodowych czy prywatnych placówek prowadzących naukę według programów innych krajów mogą stracić prawo do "300 plus". Zmiany dotyczą również dzieci polskich rodziców mieszkających za granicą, ale formalnie zameldowanych w Polsce. Osoby, które pobrały nienależnie świadczenie, będą zobowiązane do jego zwrotu wraz z odsetkami.

Kto może otrzymać świadczenie 300 plus na wyprawkę?

Świadczenie "300 plus" przysługuje na dziecko uczące się w polskiej szkole do ukończenia 20. roku życia, a w przypadku dzieci z niepełnosprawnością – do 24. roku życia. Program obejmuje uczniów szkół podstawowych, ponadpodstawowych oraz realizujących obowiązek szkolny w formie indywidualnej (nauczanie domowe). Nie obejmuje dzieci w przedszkolach ani studentów. W przypadku opieki naprzemiennej orzeczonej przez sąd, wniosek może złożyć każde z rodziców, ale kwota zostanie podzielona – każdy otrzyma 150 zł.

Wnioski można składać od 1 lipca do 30 listopada 2025 roku. Aby pieniądze dotarły na początku roku szkolnego, najlepiej złożyć wniosek przed końcem sierpnia. ZUS gwarantuje wypłatę najpóźniej do 30 września dla wniosków złożonych jeszcze w sierpniu. Wnioski złożone później są rozpatrywane w ciągu dwóch miesięcy, dlatego pieniądze mogą dotrzeć dopiero w październiku lub listopadzie.

Wszystkie wnioski należy składać wyłącznie drogą elektroniczną przez: aplikację mZUS, Portal Usług Elektronicznych ZUS, bankowość internetową, portal Emp@tia. ZUS nie przyjmuje wniosków papierowych. Najważniejsze jest prawidłowe podanie numeru konta bankowego – to najczęstszy błąd rodziców. Warto sprawdzić kilkukrotnie podany numer, bo nawet drobna pomyłka może skutkować brakiem wypłaty. Upewnij się, że numer konta jest poprawny, aby uniknąć problemów z otrzymaniem świadczenia.

