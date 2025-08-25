Sprzedaż detaliczna w lipcu 2025 r. wzrosła o 4,8% rok do roku.

Miesięczny wzrost sprzedaży detalicznej wyniósł 4,4%.

Wzrost sprzedaży w cenach bieżących osiągnął 4,8% rok do roku.

Faktyczny wzrost sprzedaży przewyższył prognozy analityków

Sprzedaż detaliczna w lipcu 2025 – wyniki powyżej prognoz

Główny Urząd Statystyczny opublikował lipcowe wskaźniki, które okazały się sporym, pozytywnym zaskoczeniem dla rynku. Analitycy spodziewali się znacznie bardziej stonowanego wzrostu, tymczasem Polacy chętniej ruszyli na zakupy, napędzając krajową konsumpcję. To kluczowy sygnał dla gospodarki, która w dużej mierze opiera się na popycie wewnętrznym. Zgodnie z najnowszym raportem Głównego Urzędu Statystycznego, sprzedaż detaliczna w cenach stałych w lipcu 2025 roku wzrosła o 4,8 proc. w ujęciu rocznym. Taki wynik znacząco przewyższa rynkowy konsensus. Równie optymistycznie wygląda dynamika w ujęciu miesięcznym – tu odnotowano wzrost o 4,4 proc., podczas gdy eksperci spodziewali się wyniku na poziomie 3,2 proc.

Jak analitycy oceniali sprzedaż detaliczną przed publikacją danych?

Przed publikacją oficjalnych danych nastroje były bardziej ostrożne. Konsensus przygotowany przez PAP Biznes wskazywał, że dynamika wzrostu będzie niższa. Ekonomiści prognozowali wzrost sprzedaży w cenach stałych o 3,5 proc. rok do roku. Rzeczywistość okazała się znacznie lepsza, co potwierdza bezpośredni komunikat urzędu. Główny Urząd Statystyczny podał, że: „Sprzedaż detaliczna w cenach stałych w lipcu 2025 r. wzrosła o 4,8 proc. w ujęciu rocznym, a w ujęciu miesięcznym wzrosła o 4,4 proc.”. Podobna rozbieżność widoczna jest w przypadku cen bieżących. Różnica między rzeczywistym odczytem a prognozami ekonomistów jest wyraźna i wskazuje na silniejszy popyt konsumencki, niż zakładały modele analityczne. Analitycy spodziewali się wzrostu sprzedaży w cenach bieżących o 3,6 proc. rok do roku, tymczasem finalny odczyt GUS wskazał na wzrost o 4,8 proc.

Co oznacza wzrost sprzedaży detalicznej dla gospodarki?

Wyższe od oczekiwań wyniki sprzedaży detalicznej to ważny wskaźnik pokazujący siłę i optymizm polskich konsumentów. Wzrost ten może być napędzany przez kilka czynników, takich jak stabilizacja inflacji, rosnące wynagrodzenia czy ogólna poprawa nastrojów na rynku pracy.

Kiedy konsumenci czują się pewniej co do swojej przyszłości finansowej, są bardziej skłonni do wydawania pieniędzy, co bezpośrednio przekłada się na wyniki firm handlowych i usługowych. Lepsze od oczekiwań dane GUS dotyczące sprzedaży detalicznej mogą być zwiastunem szybszego ożywienia gospodarczego w drugiej połowie roku. Silna konsumpcja prywatna jest jednym z głównych motorów napędowych PKB, a jej solidny wzrost może zrekompensować ewentualne słabsze wyniki w innych sektorach gospodarki, takich jak przemysł czy budownictwo. Rynek będzie teraz z uwagą obserwował, czy pozytywny trend utrzyma się w kolejnych miesiącach.

