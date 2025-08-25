Za 80 naklejek otrzymasz jedną maskotkę za darmo, za 40 naklejek kupisz ją za 24,99 zł

Naklejki zdobywasz za każde wydane 49 zł, maksymalnie 80 naklejek w jednej transakcji

W kolekcji znajdziesz 19 różnych Biedroniaków, w tym zabawne produkty spożywcze i elementy sklepu

Dodatkowe naklejki otrzymasz za kartę Moja Biedronka, zakup warzyw/owoców i produktów specjalnych

Gang Biedroniaków - najbarwniejsza kolekcja maskotek w historii sieci

Byłam dziś rano w Biedronce i muszę przyznać, że nowe pluszaki Gang Biedroniaków kompletnie mnie rozbawiły! Masło Maciej z uroczym uśmiechem, Jajka Januszki w swoim charakterystycznym opakowaniu czy Ogórki Oskarki – każda z maskotek ma niepowtarzalny charakter i mnóstwo humoru. Te dowcipne postaci na pewno podbiją serca nie tylko dzieci, ale także dorosłych kolekcjonerów. Szczerze mówiąc, ja już teraz marzę o tym, żeby zdobyć Masło Macieja – jego miły wyraz "twarzy" wprawił mnie od rana w dobry humor. Gang Biedroniaków zapowiada się jako jedna z najzabawniejszych kolekcji w historii akcji!

Gang Biedroniaków sieci sklepów Biedronka to już 10. edycja popularnej akcji promocyjnej, która cieszy się ogromnym powodzeniem wśród klientów. W najnowszej kolekcji znajdziemy 19 różnorodnych maskotek Biedronka, które reprezentują zarówno produkty spożywcze, jak i elementy codziennego funkcjonowania sklepów. Wśród bohaterów gangu zobaczymy m.in. ogórki, masło, burger, pizzę, jajka, a także bardziej nietypowe maskotki paragonu, ciężarówki, kasy, lodówki, koszyka (pomieści w sobie sushi) czy nawet trzy różne sklepy Biedronka.

Jak zdobyć naklejki na maskotki Biedronka w 2025 roku

Naklejki można zdobywać na kilka sposobów podczas codziennych zakupów. Podstawową zasadą jest otrzymanie jednej naklejki za każde wydane 49 złotych. Jednak sieć przygotowała także dodatkowe możliwości zdobycia naklejek, które znacznie przyspieszą kompletowanie kolekcji.

Akcja promocyjna Biedronka przewiduje dodatkowe naklejki za:

Posiadanie karty Moja Biedronka lub korzystanie z aplikacji mobilnej

Zakup warzyw i owoców za minimum określoną kwotę

Kupno produktów z oferty specjalnej za minimum 10 złotych

Jednorazowe rozwiązanie quizu w aplikacji mobilnej

Ważne jest, że za jedną transakcję można otrzymać maksymalnie 80 naklejek, co oznacza możliwość zdobycia całej maskotki podczas większych zakupów.

Zasady wymiany naklejek na pluszaki Gang Biedroniaków

Naklejki za zakupy można wymieniać na atrakcyjne nagrody według prostego systemu punktowego. Za zebranie 80 naklejek klient otrzymuje jednego pluszaka Biedronka całkowicie za darmo. Osoby, które zgromadziły 40 naklejek, mogą dokupić maskotkę za jedynie 24,99 złotych. Dodatkowo, za 20 naklejek dostępna jest książka o przygodach maskotek bez dodatkowych opłat.

Warto pamiętać, że z akcji wyłączone są niektóre kategorie produktów, takie jak alkohol, wyroby tytoniowe, preparaty do żywienia początkowego oraz różnego rodzaju doładowania i usługi.

Gang Biedroniaków - terminy i dodatkowe korzyści

Promocja Gang Biedroniaków rozpoczyna się 25 sierpnia i potrwa do 29 listopada 2025 roku lub do wyczerpania zapasów nagród. Naklejki można zbierać do 15 listopada, co daje klientom wystarczająco dużo czasu na skompletowanie ulubionych maskotek.

Oprócz maskotek promocja Biedronka oferuje także możliwość wymiany naklejek na zniżki w sklepie internetowym. Za 160 naklejek można kupić za 1 złoty jeden z prawie 200 dostępnych produktów, w tym małe urządzenia elektroniczne i sprzęt AGD o wartości od 24,99 do 159 złotych. Jeszcze atrakcyjniejszą opcją jest wymiana 320 naklejek na rabat 500 złotych przy zakupie droższych produktów, takich jak smartfony czy roboty kuchenne.

Poznajcie Biedroniaki - dziesiąty Gang w historii Biedronki

Akcja Gang Biedroniaków to już dziesiąta odsłona popularnej serii, która rozpoczęła się w 2016 roku od Gangu Świeżaków. Gangowe szaleństwo w Biedronce trwa już prawie dekadę, a przez wszystkie lata dzieci w całej Polsce bawiły się z różnorodnymi maskotkami. W kolejnych edycjach można było zdobyć: Gang Świeżaków 2, Gang Słodziaków, Gang Słodziaków 2, Gang Fajniaków, Gang Swojaków, Gang Bystrzaków, Gang Mocniaków i Gang Produkciaków.

Każda z poprzednich kolekcji cieszyła się ogromnym powodzeniem, a maskotki Gang Biedronka stały się prawdziwym fenomenem społecznym. Przez wszystkie lata istnienia promocji klienci zdobyli łącznie 55 milionów maskotek, co świadczy o niesłabnącej popularności akcji wśród polskich rodzin i potwierdza, że Gang Biedroniaków będzie równie pożądaną kolekcją.

GALERIA. Przypominamy ubiegłoroczny przebojowy Gang Produkciaków z Biedronki