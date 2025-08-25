Petycja zakłada zakaz sprzedaży alkoholu i papierosów seniorom 60+

Uzasadnienie petycji opiera się na szkodliwości alkoholu i nikotyny dla zdrowia

Obecnie sklepy mogą odmówić sprzedaży alkoholu osobom w stanie nietrzeźwości

Ministerstwo Zdrowia przeanalizowało propozycję, ale nie planuje jej wprowadzenia

Zakaz dla seniorów 60+ - co zakłada kontrowersyjna propozycja?

Petycja złożona przez anonimowego obywatela do Ministerstwa Zdrowia zawiera bardzo szczegółowe założenia dotyczące zakazu sprzedaży alkoholu seniorom. Petycja obejmuje nie tylko seniorów powyżej 60 lat, ale również inne grupy społeczne.

Zakaz sprzedaży alkoholu i papierosów miałby dotyczyć:

osób powyżej 60. roku życia

osób chorujących

osób, które popełniły czyn zabroniony pod wpływem alkoholu

Dodatkowo zakaz spożywania alkoholu przez seniorów obejmowałby również palenie nikotyny i przebywanie z osobami używającymi tych substancji.

Ministerstwo Zdrowia odpowiada na petycję o zakazie dla seniorów

Resort zdrowia już przeanalizował tę nietypową propozycję. Kuba Sękowski, wicedyrektor departamentu Zdrowia Publicznego, podkreślił w odpowiedzi, że zgodnie z najnowszą wiedzą medyczną żaden poziom spożycia alkoholu nie jest bezpieczny dla zdrowia.

Ministerstwo Zdrowia rekomenduje:

całkowitą rezygnację ze spożywania alkoholu lub znaczne ograniczenie

całkowitą rezygnację z używania wyrobów tytoniowych

rezygnację z e-papierosów i woreczków nikotynowych

Mimo to resort zapewnia, że wprowadzenie zakazu sprzedaży alkoholu seniorom 60+ nie jest obecnie planowane.

Aktualne przepisy dotyczące sprzedaży alkoholu - kiedy sklep może odmówić?

Chociaż nowy zakaz dla seniorów nie zostanie wprowadzony, sklepy już teraz mają prawo odmówić sprzedaży alkoholu w określonych sytuacjach. Ustawa o wychowaniu w trzeźwości jasno określa, komu można odmówić sprzedaży napojów alkoholowych.

Zakaz sprzedaży alkoholu dotyczy:

osób poniżej 18. roku życia

osób w stanie nietrzeźwości

sprzedaży na kredyt lub pod zastaw

Co istotne, pracownik sklepu może samodzielnie ocenić, czy klient jest w stanie nietrzeźwości i na tej podstawie odmówić sprzedaży alkoholu. Nie ma obowiązku weryfikowania swojej oceny badaniem alkomatem.

Uzasadnienie petycji - dlaczego zakaz dla seniorów 60+?

Autor petycji argumentuje swoje stanowisko szkodliwością alkoholu i nikotyny dla seniorów. W uzasadnieniu czytamy, że te substancje są czynnikami ryzyka wielu chorób cywilizacyjnych i szkodzą nie tylko użytkownikom, ale także osobom w ich otoczeniu.

Szkody wymienione w petycji:

problemy zdrowia psychicznego

problemy zdrowia emocjonalnego

problemy zdrowia społecznego

problemy zdrowia fizycznego (somatycznego)

Pomimo merytorycznych argumentów Ministerstwo Zdrowia nie planuje wprowadzenia zakazu sprzedaży alkoholu i papierosów seniorom, koncentrując się na edukacji i promocji zdrowego stylu życia.

