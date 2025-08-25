Nowy podatek lotniczy w wysokości 45 dolarów za przelot w jedną stronę będzie automatycznie doliczany do ceny biletu

Nowa opłata lotnicza w wysokości 45 dolarów za każdy przelot w jedną stronę zostanie wprowadzona od 1 listopada 2025 roku. W praktyce oznacza to, że turyści planujący podróże na Zanzibar zapłacą dodatkowe 90 dolarów za lot powrotny. Podatek będzie automatycznie doliczany do ceny biletu i pojawi się jako osobna pozycja na fakturze.

Jedyną grupą zwolnioną z obowiązku uiszczania opłaty będą niemowlęta poniżej drugiego roku życia. Przepis obejmuje wszystkie loty do i z Zanzibaru – autonomicznej części Tanzanii, która stanowi jeden z najważniejszych kierunków turystycznych w Afryce Wschodniej.

W przypadku anulowania biletu lub rezygnacji z podróży, pasażer ma prawo do pełnego zwrotu podatku, co stanowi pewne zabezpieczenie dla planujących wyjazdy.

Tanzania inwestuje w modernizację lotnisk

Według oficjalnych informacji Urzędu Lotnictwa Cywilnego Tanzanii, środki zebrane z nowej opłaty mają zostać przeznaczone na rozwój systemów kontroli granicznej i poprawę jakości obsługi pasażerów. Władze argumentują, że modernizacja infrastruktury lotniczej jest niezbędna do obsługi rosnącej liczby turystów odwiedzających kraj.

Jednak decyzja ta spotkała się z krytyką ze strony międzynarodowych organizacji lotniczych. Kamil Al Awadhi, wiceprezes regionalny Międzynarodowego Zrzeszenia Przewoźników Powietrznych (IATA), ostrzegł, że nowy podatek zwiększy i tak już wysokie koszty podróżowania po Afryce.

Afryka coraz droższym kierunkiem dla turystów

Jak podkreśla IATA, podatki lotnicze w Afryce są już o 12-15 procent wyższe niż średnia światowa. Dalsze podwyżki obciążają pasażerów i podważają rolę lotnictwa w łączeniu ludzi i gospodarek kontynentu.

Tanzania stopniowo staje się coraz droższym kierunkiem turystycznym. Wcześniej rząd wprowadził już obowiązkowe ubezpieczenie zdrowotne w wysokości 44 dolarów, które każdy turysta musi wykupić w państwowym systemie przed przyjazdem do kraju.

Koszty podróży do Afryki rosną w całym regionie

Problem rosnących kosztów turystyki w Afryce dotyczy nie tylko Tanzanii. Ceny wiz dla turystów zaczynają się od 30 dolarów w Zimbabwe, przez 50 dolarów w Tanzanii, aż po 130 dolarów za wizę jednokrotnego wjazdu do Ghany.

Dodatkowe wydatki generują także same atrakcje turystyczne w Tanzanii:

Jednodniowe safari – od około 200 dolarów

Wyprawa na Kilimandżaro – minimum 100 dolarów

Nocleg w Serengeti – ponad 80 dolarów za osobę

Luksusowe safari z przelotami – nawet 2000 dolarów dziennie

Wpływ na branżę turystyczną

Wprowadzenie kolejnych opłat może wpłynąć na atrakcyjność Zanzibaru jako kierunku turystycznego. Wyspa, znana z białych plaż i krystalicznie czystej wody, już teraz konkuruje z innymi egzotycznymi destynacjami w regionie Oceanu Indyjskiego.

Biura podróży będą musiały uwzględnić dodatkowe koszty w swoich ofertach, co może przełożyć się na wzrost cen pakietów wakacyjnych. Turyści planujący wakacje na Zanzibarze powinni uwzględnić wszystkie dodatkowe opłaty już na etapie planowania budżetu podróży.

Nowy podatek lotniczy to kolejny przykład tego, jak turystyka zagraniczna staje się coraz droższą przyjemnością, szczególnie w przypadku egzotycznych kierunków afrykańskich.