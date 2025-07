Sharon Lane – nowa rezydentka Villa Vie Odyssey

Kiedy Sharon Lane w połowie czerwca weszła na pokład statku wycieczkowego Villa Vie Odyssey, poczuła radość i ulgę. Ten moment był spełnieniem marzenia, na które czekała od dawna. "W końcu mogę robić to, co chciałam robić od lat" – mówi CNN Travel. Na statku chce spędzić następne 15 lat. "Kupuję kabinę, mieszkam w niej i to wszystko" – mówi Sharon. Dla Sharon Lane to nie jest krótki rejs. 77-latka planuje spędzić na tym statku następne 15 lat, nieustannie opływając oceany świata i zatrzymując się w portach od Japonii po Nową Zelandię. Wakacje to dla niej codzienność.

Villa Vie Odyssey – mieszkalny statek wycieczkowy

Villa Vie Odyssey to "mieszkalny" statek wycieczkowy, co oznacza, że pasażerowie zazwyczaj nie wsiadają na niego na krótko. Jego kabiny są sprzedawane na stałe — lub przynajmniej na szacowany 15-letni okres eksploatacji Odyssey, który jest niedawno odnowionym, 30-letnim statkiem. "Kupuję kabinę, mieszkam w niej i to wszystko. I nie ma końca" – mówi Lane. Statki mieszkalne to wciąż nowe terytorium dla branży statków wycieczkowych. Obsługiwany przez start-up rejsowy Villa Vie Residences Odyssey wypłynął pod koniec września ubiegłego roku. Nadal są dostępne kabiny do kupienia. Sharon kupiła swoją pod koniec ubiegłego roku i weszła na pokład kilka miesięcy później, gdy statek przepływał przez jej macierzysty port w San Diego w Kalifornii.

Mieszkanie na statku wycieczkowym – ile to kosztuje?

Dyrektor generalny Villa Vie Residences, Mikael Petterson, twierdzi, że ceny kabin wewnętrznych zaczynają się od 129 tys. dol (ok.465 tys. zł). na 15 lat, do czego dochodzą miesięczne opłaty: 2000 dol. (7,2 tys. zł) za osobę miesięcznie w przypadku pokoju dwuosobowego i 3000 dol. (ok. 11 tys. zł) za pokój jednoosobowy. Ceny kabin zewnętrznych zaczynają się od 169 tys. dol. (608 tys. zł), a miesięczne opłaty rosną o 500 dol. (ok. 2 tys. zł) za osobę.

Właściciele Villa Vie mogą również wynajmować swoje kabiny innym, co oznacza, że pasażerowie krótkoterminowi nadal mogą przypływać i odpływać z Odyssey. Jednak większość właścicieli kupiła kabiny z zamiarem zamieszkania na pokładzie, zgodnie z informacjami firmy wycieczkowej. "Większość naszych kabin jest sprzedawana stałym lub głównie stałym rezydentom" — mówi Petterson dla CNN Travel. "Wiem tylko o kilku rezydentach, którzy mają kabiny inwestycyjne, które aktywnie wynajmują".

"Życie na statku jest znacznie tańsze" – argumenty Sharon Lane

Sharon Lane mówi CNN Travel, że wykorzystała swoje oszczędności, aby kupić kabinę wewnętrzną, ale uważa to za dobrą okazję. Jedzenie i napoje bezalkoholowe są wliczone w miesięczną opłatę dla mieszkańców. Podobnie jak alkohol do kolacji, Wi-Fi i wizyty lekarskie (ale nie zabiegi ani leki). Jest też całodobowa obsługa pokoju, cotygodniowe sprzątanie i dwutygodniowe pranie bez dodatkowych kosztów. "Nie muszę już prać. Nie muszę robić zakupów spożywczych" — mówi Lane. "Życie na statku jest znacznie tańsze niż życie w Południowej Kalifornii" - twierdzi seniorka.

