Prezydent RP nie prowadzi samochodu podczas pełnienia urzędu ze względów bezpieczeństwa i wizerunkowych.

Transport prezydenta zabezpiecza Służba Ochrony Państwa (SOP), która zapewnia specjalistyczne konwoje.

Prezydent Nawrocki korzysta z opancerzonej limuzyny BMW serii 7 Protection o wartości około 2 mln zł.

Prezydent Nawrocki nie będzie mógł prowadzić auta?

Świeżo zaprzysiężony prezydent Polski, Karol Nawrocki, przez najbliższe pięć lat nie będzie mógł samodzielnie prowadzić samochodu. Służba Ochrony Państwa (SOP) przejmuje pełną kontrolę nad transportem prezydenta, zapewniając mu najwyższy poziom bezpieczeństwa.

Jak pisze Business Insider, zgodnie z praktyką służb, prezydent RP nie prowadzi osobiście aut podczas kadencji. Co ciekawe nie wynika to z przepisów, a jest częścią niepisanej procedury SOP (wcześniej BOR).

Wszyscy prezydenci III RP nawet krótkie podróże odbywali jako pasażerowie. Celem było zminimalizowanie wszelkich potencjalnych zagrożeń dla głowy państwa, nawet krótkie przejazdy są planowane przez funkcjonariuszy SOP. Kolumna prezydencka składa się z konwoju od trzech do sześciu aut (zależnie od potrzeb) i każde z nich ma swoją rolę.

Przez bezpieczeństwo SOP ma na myśli nie tylko kwestie osób, które potencjalnie zagrażają głowie państwa, ale także inne zdarzenia, takie jak np. spowodowanie wypadku przez prezydenta za kierownicą. Taki incydent byłby nie tylko zagrożeniem dla zdrowia głowy państwa, ale również być problematyczny wizerunkowo.

SOP zapewnia najwyższy poziom bezpieczeństwa prezydentowi

Sam prezydent jest wożony przez BMW serii 7 w wersji Protection, warte ok. 2 mln zł. Auto ma kuloodporne szyby, czy system filtracji powietrza, który ma bronić przed atakiem chemicznym. Auto ma wytrzymać ogień maszynowych, eksplozje i ataki dronów.

Pod maską znajduje się silnik V8 o mocy 530 KM, który pozwala rozpędzić się ciężkiej limuzynie do 100 km/h w 6,6 sekundy.

Kierowcy SOP zajmujący się ochroną prezydenta są specjalnie przeszkoleni do jazdy w konwojach i reagowania na zagrożenia.

