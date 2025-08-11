Zerowy PIT dla rodzin 2+ – na czym polega prezydencki projekt?

Prezydent Karol Nawrocki wkracza do gry podatkowej. Rząd obiecał podniesienie progu podatkowego z 30 do 60 tys. zł, jednak już jednoznacznie premier Donald Tusk potwierdził, że nie będzie tej zmiany do 2027 r. W zamian ministerstwo finansów przygotowało projekt OKI w dużym skrócie mający zachęcić Polaków do inwestycji na rynku kapitałowym. Konto ma być dobrowolne, a dostęp do środków – nieograniczony, czyli ich wypłacenie byłoby możliwe w każdej chwili.

Wobec tego prezydent Nawrocki podpisał inicjatywę ustawodawczą mające na celu wprowadzenie nowego świadczenia w postaci zerowego podatku dochodowego dla wielodzietnych rodzin. Jak informuje Kancelaria Prezydenta, celem jest wsparcie polskich rodzin i poprawa ich sytuacji finansowej. Według szacunków, dzięki uldze „w portfelu przeciętnej polskiej rodziny może zostać średnio 1 000 zł miesięcznie”.

Nowe świadczenie, czyli zerowy PIT dla rodzin 2+, ma objąć rodziny z dwójką lub więcej dzieci, których roczne dochody nie przekraczają 280 tys. zł. Ulga ma obowiązywać w pierwszym progu podatkowym. Zgodnie z projektem, zwolnienie z podatku przysługiwałoby rodzicom wychowującym co najmniej dwoje dzieci: do ukończenia przez nie 18. roku życia,do ukończenia 25. roku życia, jeśli kontynuują naukę i nie osiągają własnych dochodów.

Założenia zerowego PIT dla rodzin z dwójką dzieci są następujące:

ulga dotyczyć ma rodzin z co najmniej dwójką dzieci,podatku nie zapłacą rodzice, których dochód na małżonka nie przekracza 140 tys. zł (łącznie 280 tys. zł),PIT-0 dotyczyć ma rodzin z dziećmi do 18. roku życia lub do 25. roku życia, gdy nadal się uczą i nie osiągają własnych dochodów,drugi próg podatkowy wzrósłby ze 120 tys. zł do 140 tys. zł.

Kto najbardziej skorzysta na zerowym PIT dla rodzin?

Choć propozycja brzmi obiecująco, eksperci zwracają uwagę, że korzyści z jej wprowadzenia nie rozłożą się równomiernie. Piotr Juszczyk, główny doradca podatkowy w firmie inFakt, w komentarzu dla "Faktu" jednoznacznie wskazuje, kto zyska najwięcej.

"Dla rodzin o niskich dochodach, które i tak nie płacą PIT, albo bardzo mało, korzyści będą symboliczne, natomiast najwięcej zyskają dobrze zarabiający" – stwierdza ekspert. Niskie dochody często mieszczą się w ramach wysokiej kwoty wolnej od podatku, co sprawia, że dodatkowa ulga nie przyniesie im realnych oszczędności.

Według wyliczeń firmy inFakt, na zerowym PIT dla rodzin 2+ najwięcej zyskaliby rodzice o wysokich dochodach, a korzyści dla najmniej zarabiających byłyby symboliczne. Analiza pokazuje, że rodzic z rocznym dochodem 60 tys. zł (ok. 5 tys. zł brutto miesięcznie) mógłby zaoszczędzić 3,6 tys. zł rocznie. Jednak przy dochodach rzędu 120 tys. zł rocznie oszczędność w portfelu wyniosłaby już 10,8 tys. zł. Największe korzyści odczułyby rodziny zbliżające się do górnego limitu – przy dochodzie 140 tys. zł rocznie oszczędność w PIT sięgnęłaby ponad 17 tys. zł.

Potwierdzają to również nasze wyliczenia. Przykładowo rodzina z dochodem miesięcznym rzędu 7 tys. zł zyska miesięcznie 395 zł, a rocznie takiej rodzinie zostanie w budżecie domowym 4 740 zł. Tymczasem rodzice zarabiający 12 tys. miesięcznie zaoszczędzą na 0 -PiT, 913 zł co daje rocznie zysk rzędu 11 208 zł.

Ministerstwo Finansów krytycznie o zerowym PIT. "Pomysły bez pokrycia"?

Propozycja prezydencka spotkała się z chłodnym przyjęciem ze strony resortu finansów. Minister Andrzej Domański w rozmowie na antenie TVN24 określił projekt mianem "pomysłu bez pokrycia". Jego główny zarzut dotyczy braku wskazania źródeł finansowania tak kosztownej zmiany w systemie podatkowym.

"Odpowiedzialny proces składania propozycji, wskazuje również źródła ich finansowania. W tych projektach, które pan prezydent składa, z tego, co wiem, takich źródeł nie ma, aczkolwiek jeżeli się pojawią, będziemy je analizować" – mówił minister Domański. Słowa te sugerują, że bez konkretnego planu na zbilansowanie budżetu, rząd nie będzie skłonny poprzeć tej inicjatywy.

Podwyższenie drugiego progu podatkowego do 140 tys. zł – kolejna propozycja

Inicjatywa dotycząca zerowego PIT dla rodzin to nie jedyna propozycja zmian w podatkach, która ma trafić do Sejmu. Prezydent zapowiedział również złożenie projektu ustawy zwiększającego drugi próg podatkowy ze 120 tys. zł do 140 tys. zł rocznie. Ta zmiana miałaby bezpośredni związek z ulgą dla rodzin, ponieważ podnosiłaby limit dochodów dla jednego rodzica uprawniający do skorzystania ze zwolnienia. Jednocześnie stanowiłaby korzyść dla wszystkich podatników, którzy przekraczają obecny próg 120 tys. zł, obniżając ich obciążenia fiskalne. Los obu projektów zależy teraz od decyzji Sejmu i stanowiska rządu.

