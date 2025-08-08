Prezydent Karol Nawrocki zainicjował projekt ustawy wprowadzającej zerowy PIT dla rodzin z co najmniej dwójką dzieci.

To druga inicjatywa ustawodawcza prezydenta, stanowiąca element jego "Planu 21".

"Plan 21" obejmuje również podwyższenie II progu podatkowego do 140 tys. zł, mające wzmocnić polską klasę średnią.

Jakie zmiany w PIT dla rodzin proponuje prezydent?

W piątek w Kolbuszowej na Podkarpaciu prezydent Karol Nawrocki złożył podpis pod projektem, który może zrewolucjonizować finanse wielu polskich gospodarstw domowych. Prezydent Karol Nawrocki podpisał inicjatywę ustawodawczą dotyczącą projektu ustawy w sprawie zerowego PIT dla rodzin, które mają dwoje lub więcej dzieci. Jest to druga inicjatywa ustawodawcza głowy państwa od momentu zaprzysiężenia, co świadczy o dużej dynamice działań w pierwszych dniach urzędowania. Pierwszy projekt, podpisany dzień wcześniej w Kaliszu, dotyczył strategicznej inwestycji, jaką jest Centralny Port Komunikacyjny.

Czym jest Plan 21 Nawrockiego i co zakłada?

Propozycja ulgi podatkowej dla rodzin nie jest samodzielnym pomysłem, lecz częścią większego programu. Zerowy PIT dla rodzin to kluczowy element szerszej strategii gospodarczej, znanej jako Plan 21 Nawrockiego. Program ten został po raz pierwszy zaprezentowany przez prezydenta w marcu, podczas konwencji w podwarszawskich Szeligach. Stanowi on zbiór obietnic i propozycji zmian, które mają na celu poprawę sytuacji finansowej Polaków i wsparcie klasy średniej. Wśród innych postulatów zawartych w „Planie 21” znalazły się również zapowiedzi obniżki podatku VAT oraz wprowadzenie mechanizmu „sprawiedliwej waloryzacji emerytur”.

Podwyższenie progu podatkowego – co to oznacza dla Polaków?

To nie koniec podatkowych propozycji głowy państwa. Równolegle z działaniami na rzecz rodzin, prezydent zapowiedział kolejną ważną zmianę. W poniedziałek do Sejmu ma trafić inicjatywa dotycząca podniesienia drugiego progu podatkowego. Jak argumentował prezydent podczas spotkania z mieszkańcami Kolbuszowej, celem jest wsparcie osób aktywnych zawodowo i ambitnych.

Kolejnym filarem prezydenckich propozycji jest podwyższenie progu podatkowego ze 120 tys. zł do 140 tys. zł rocznie. Według prezydenta Nawrockiego, obecny próg sprawia, że osoby zarabiające powyżej tej kwoty są niesłusznie obciążane wyższą stawką podatkową, na równi z milionerami. „Musimy budować siłę polskiej klasy średniej i tych, którzy są ambitni” – mówił prezydent, uzasadniając potrzebę zmian, aby „nie wrzucać do jednego worka i jednej puli z milionerami” osób, które dzięki swojej pracy osiągają wyższe dochody.

Jaka przyszłość czeka prezydenckie projekty ustaw?

Dwie inicjatywy ustawodawcze w ciągu zaledwie dwóch dni świadczą o dużej aktywności prezydenta Karola Nawrockiego na początku jego kadencji. Obie propozycje, zarówno zerowy PIT dla rodzin, jak i podwyższenie progu podatkowego, wywodzą się bezpośrednio z założeń "Planu 21 Nawrockiego". Teraz oba projekty trafią do Sejmu, gdzie zostaną poddane pracom legislacyjnym. To od parlamentarzystów będzie zależało, czy i w jakim kształcie propozycje prezydenta wejdą w życie. Debata sejmowa pokaże, jakie jest realne poparcie dla tych zmian i czy znajdzie się większość gotowa do przebudowy systemu podatkowego w Polsce zgodnie z wizją prezydenta.

W ocenie Huberta Biskupskiego zastępcy redaktora naczelnego Super Ekspressu i szefa Super Biznesu, zyskają na zmianach głównie ci zarabiający powyżej średniej. "największymi beneficjentami tego projektu, jeśli wejdzie w życie, w co wątpię, będą ci którzy zarabiają znacznie powyżej średniej. Im więcej zarabiasz, tym więcej zyskasz. Wsparcie klasy średniej a może i próba wyrwania jej spod wpływów KO"- skomentował Hubert Biskupski.

