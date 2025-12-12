Wicepremier Gawkowski chwali postępy cyfryzacji w Polsce.

Rząd planuje wprowadzenie podatku cyfrowego dla Big Techów.

Polska ma zdolności do obrony w cyberprzestrzeni.

Priorytety na kolejne lata: walka z dezinformacją, rozwój AI i nowe e-usługi.

Niebawem rząd przedstawi projekt podatku cyfrowego

Wicepremier i minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski podkreślił, że duże firmy technologiczne, które zarabiają w Polsce, powinny płacić tu podatki na takich samych zasadach jak polskie firmy. Określił to jako "podatek równościowy", ponieważ obecnie krajowe firmy płacą wyższe podatki niż amerykańskie, które mają większy zasięg i przychody.

- Premier Tusk powiedział, że mamy pracować nad tym podatkiem. I pracujemy. W styczniu pokażemy projekt ustawy i nadamy jej bieg na ścieżce rządowej - powiedizał Gawkowski z "PB".

Rząd chce uniknąć uderzenia w polskie firmy, dlatego analizowana jest możliwość powiększenia progu 750 mln EUR globalnych przychodów. Celem jest, aby żadna uczciwie płacąca podatki polska firma nie została dotknięta nowym podatkiem.

- Nie jest to podatek antyamerykański. Z danych wynika, że najwięcej wpływów będzie z e-commerce’u - i to z innej strony świata - dodał Gawkowski.

Polska jest uważana przez USA za jeden z najlepszych na świecie krajów pod kątem cyberbezpieczeństwa

Minister Gawkowski potwierdził, że Polska ma zdolność atakowania przeciwników w cyberprzestrzeni i posiada narzędzia, które można kwalifikować jako cyberbroń.

Polska jest jednym z nielicznych państw na świecie, które podpisały memorandum o cyberbezpieczeństwie ze Stanami Zjednoczonymi. USA korzystają ze wsparcia Polski w tym obszarze, co świadczy o tym, że uważają nasz kraj za jednego z pięciu najlepszych na świecie w dziedzinie cyberbezpieczeństwa. Wicepremier zapewnił, że Polska jest w stanie odpowiedzieć na ewentualne ataki, np. wyłączenie wody czy gazu.

Gawkowski chwali postęp w cyfryzacji i rozwoju mObywatela

Gawkowski wyraził swoje zadowolenie z postępów transformacji cyfrowej w Polsce. Podkreślił, że e-usługi w naszym kraju są na wyjątkowo wysokim poziomie w porównaniu z resztą Europy. Wśród kluczowych celów na najbliższe dwa lata wymienił skuteczną walkę z dezinformacją i nielegalnymi treściami na platformach internetowych, rozwój gigafabryki AI oraz wprowadzenie nowych e-usług.

Gawkowski z dumą zauważył, że wprowadzono ponad 25 nowych usług do aplikacji mObywatel. Jego zdaniem, świadczy to o skoku technologicznym na najwyższym poziomie. Porównując Polskę do innych krajów europejskich, takich jak Niemcy, minister stwierdził, że nasz kraj wyprzedził konkurencję w dziedzinie rozwoju e-usług i dostępu do internetu szerokopasmowego.

Wśród z sukcesów z cyfryzacji wicepremier wymienia rozwój sztucznej inteligencji i modelu językowego PLLuM oraz Bielika, budowę dwóch fabryk AI oraz rozwój kompetencji cyfrowych społeczeństwa. Ponadto, znacząco wzmocniono cyberbezpieczeństwo, które stało się kluczowym elementem bezpieczeństwa państwa.

Rząd zwiększył fundusze na cyberbezpieczeństwo z 1,5 mld do 4 mld zł w 2025 roku. Zaprojektowano również program wsparcia transformacji cyfrowej przedsiębiorstw i uczelni wyższych o wartości 2,8 mld zł.

