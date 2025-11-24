Projekt ustawy o podatku cyfrowym, mający objąć firmy z globalnymi przychodami powyżej 750 mln euro, zostanie przedstawiony na przełomie 2025 i 2026 roku.

Podatek cyfrowy miałby wynieść 3%, co prognozuje wpływy do budżetu na poziomie 1,7 mld zł w 2027 r. i ponad 3 mld zł w 2030 r.

Środki z podatku zostaną przeznaczone na rozwój polskich technologii, innowacji oraz wsparcie jakościowych treści medialnych.

Resort Cyfryzacji rozważa dwie opcje opodatkowania: szeroką (obejmującą m.in. marketplace'y i reklamy) oraz wąską (tylko reklamy profilowane)

Kiedy podatek cyfrowy wejdzie w życie?

Prace nad podatkiem od gigantów cyfrowych zwalniają. Choć jeszcze w sierpniu wicepremier i minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski zapowiadał, że projekt ustawy zostanie przedstawiony do końca tego roku, teraz okazuje się, że termin ten jest nierealny. W najnowszej rozmowie z Polską Agencją Prasową (PAP) minister wskazał na znaczne opóźnienie.

Wicepremier i szef resortu cyfryzacji Krzysztof Gawkowski poinformował, że projekt ustawy ws. podatku cyfrowego zostanie przedstawiony na przełomie 2025 i 2026 roku. Jak tłumaczył, legislacja jest skomplikowana i wymaga czasu. - "W sierpniu wskazywaliśmy, że potrzebujemy pół roku i ten czas jeszcze nie minął. Legislacja obejmie cały rynek i wiele instytucji, więc stworzenie tych przepisów nie jest proste" - zaznaczył Gawkowski. Po przedstawieniu projektu mają ruszyć standardowe prace, w tym konsultacje społeczne i prace w rządzie.

Ile wyniesie podatek cyfrowy i kogo obejmie?

Ministerstwo Cyfryzacji przedstawiło w sierpniu dwa warianty założeń nowej daniny. Miałyby ją płacić firmy, których globalne przychody przekraczają 750 mln euro. Pierwszy, tzw. szeroki wariant, zakłada, że opodatkowaniu podlegałyby usługi interfejsu cyfrowego (np. marketplace’y, aplikacje taksówkarskie, media społecznościowe), profilowane reklamy cyfrowe oraz usługi przekazywania danych o użytkownikach. Wariant wąski ograniczałby się jedynie do opodatkowania profilowanych reklam.

Zgodnie z ustaleniami, resort cyfryzacji opowiada się za stawką na poziomie 3 proc., co miałoby zagwarantować 1,7 mld zł wpływów do budżetu w 2027 roku, a w 2030 r. – ponad 3 mld zł. Środki te miałyby zostać przeznaczone na rozwój polskich technologii i innowacji oraz na wsparcie tworzenia jakościowych treści medialnych.

Podatek cyfrowy a spór w rządzie. Co na to minister finansów?

Pomysł wprowadzenia podatku cyfrowego od początku budził emocje wewnątrz koalicji rządzącej. Gdy Krzysztof Gawkowski zapowiedział go po raz pierwszy w marcu, minister finansów Andrzej Domański stwierdził, że jego resort nie prowadzi takich prac, podkreślając, że to Ministerstwo Finansów kształtuje politykę podatkową.

W sierpniu Domański stwierdził, że nie będzie się jednoznacznie opowiadał za lub przeciw podatkowi cyfrowemu, ale podkreślił, że zależy mu na uczciwych warunkach konkurencji dla polskich firm. Zaznaczył również, że do budżetu państwa „zawsze warto szukać dochodów”. W jego ocenie pomysł ma wagę zarówno gospodarczą, jak i polityczną. - "I dlatego myślę, że należy go rozpatrywać na rządzie z pełną powagą i zdając sobie sprawę ze wszystkich konsekwencji, jakie mogą się z nim wiązać" - mówił wówczas minister finansów. Wygląda na to, że rząd dał sobie na tę analizę znacznie więcej czasu.

