Niedziele handlowe w grudniu 2025. Kiedy zrobimy zakupy przed świętami?

Łukasz Trybulski
Łukasz Trybulski
PAP
PAP
Marta Kowalska
2025-12-12 10:11

W grudniu czekają nas dwie niedziele handlowe: 14 i 21 grudnia. Zmiany w ustawie o zakazie handlu oznaczają, że po raz pierwszy Wigilia będzie dniem wolnym od pracy. Zakupy „last minute” 24 grudnia nie będą możliwe. To efekt nowelizacji przepisów, która budzi jednak wątpliwości prawne.

Rząd metalowych wózków sklepowych z żółtymi elementami, stojących pod zadaszeniem na zewnątrz marketu, z reklamą w pierwszym wózku. Obraz ilustruje kontekst niedziel handlowych i zakupów przedświątecznych, o czym przeczytasz na portalu Super Biznes.

i

Autor: Lukasz Gdak
  • W grudniu 2024 r. sklepy będą otwarte w dwie niedziele handlowe: 14 i 21 grudnia, co ma ułatwić przedświąteczne zakupy
  • Tegoroczna Wigilia (24 grudnia) po raz pierwszy będzie dniem całkowicie wolnym od handlu, co oznacza konieczności wcześniejszego zaplanowania zakupów
  • Ustawa o zakazie handlu w niedziele przewiduje tylko siedem niedziel handlowych w roku, a złamanie przepisów grozi karą od 1000 zł do 100 tys. zł
  • Aby uniknąć stresu i tłoku, eksperci zalecają rozłożenie zakupów w czasie, korzystanie z niedziel handlowych oraz unikanie godzin szczytu.

Dwie niedziele handlowe w grudniu 2025 – kiedy sklepy będą otwarte?

Grudzień to miesiąc intensywnych przygotowań do świąt, co wiąże się ze wzmożonym ruchem w sklepach. Aby rozładować tłumy i ułatwić konsumentom zakupy, przepisy dopuszczają wyjątki od obowiązującego zakazu handlu. Zgodnie z obowiązującymi regulacjami, w tym roku czekają nas jeszcze dwie niedziele handlowe w grudniu – sklepy będą otwarte 14 i 21 grudnia. Dodatkowo zakupy były możliwe w pierwszą niedzielę miesiąca - 7 grudnia.

Możliwość zrobienia zakupów w niedziele poprzedzające Boże Narodzenie jest wyjątkiem od reguły wprowadzonej w 2018 roku. Ustawa ograniczająca handel w niedziele przewiduje, że w ciągu roku otwartych jest tylko siedem niedziel. Okres przedświąteczny jest jednak traktowany w sposób szczególny, aby umożliwić Polakom spokojniejsze przygotowania. Warto jednak pamiętać, że tegoroczne regulacje są efektem niedawnych zmian w prawie, które wciąż budzą pewne kontrowersje.

Wigilia po raz pierwszy wolna od pracy. Jak zaplanować świąteczne zakupy?

Kluczową zmianą w tegorocznym kalendarzu handlowym jest status Wigilii. Zgodnie z nowelizacją ustawy, która weszła w życie 1 lutego, 24 grudnia po raz pierwszy w historii będzie dniem ustawowo wolnym od pracy dla wszystkich, w tym dla pracowników handlu. W poprzednich latach sklepy mogły być otwarte w Wigilię do godziny 14:00, co pozwalało na zakupy „last minute”. W tym roku takiej możliwości nie będzie.

W związku z nowymi regulacjami, Polska Rada Centrów Handlowych (PRCH) podkreśla, że Wigilia (24 grudnia) będzie dniem objętym całkowitym zakazem handlu, a sklepy pozostaną zamknięte. Oznacza to, że konsumenci muszą inaczej zaplanować przedświąteczne sprawunki. Aby uniknąć tłoku i stresu, eksperci z PRCH rekomendują kilka rozwiązań:

  • Wykorzystaj niedziele handlowe – potraktuj 14 i 21 grudnia jako alternatywę dla zazwyczaj zatłoczonych sobót.
  • Unikaj godzin szczytu – w weekendy największy ruch w galeriach przypada na godziny popołudniowe. Warto rozważyć zakupy rano lub późnym wieczorem.
  • Sprawdź godziny otwarcia – wiele obiektów handlowych wydłuża czas pracy w okresie przedświątecznym.
  • Rozważ transport publiczny – w godzinach największego ruchu dojazd komunikacją miejską do największych centrów może okazać się szybszy i wygodniejszy niż samochodem.

Rada apeluje, by nie odkładać zakupów na ostatnią chwilę i rozłożyć je w czasie, korzystając z pełnej dostępności sklepów przez całe grudniowe weekendy.

Zakaz handlu w niedziele – co mówią przepisy i jakie są kary?

Ustawa stopniowo ograniczająca handel w niedziele weszła w życie 1 marca 2018 roku. Od 2020 roku zakaz handlu nie obowiązuje jedynie w siedem niedziel w ciągu roku: ostatnie niedziele stycznia, kwietnia, czerwca i sierpnia, niedzielę przed Wielkanocą oraz, zgodnie z nowelizacją, w dwie niedziele poprzedzające Boże Narodzenie. Tegoroczne przepisy są jednak wyjątkowe ze względu na nowelizację, która ustanowiła Wigilię dniem wolnym, ale jednocześnie wprowadziła trzecią niedzielę handlową w grudniu, co stało się przedmiotem sporu prawnego. Prezydent Andrzej Duda skierował ustawę w tej części do Trybunału Konstytucyjnego, kwestionując zgodność z prawem wprowadzenia dodatkowego dnia pracy dla handlu.

Przepisy przewidują jednak szeroki katalog 32 wyjątków od zakazu handlu w niedzielę. Handel jest dozwolony m.in. na stacjach paliw, w kwiaciarniach, cukierniach, lodziarniach, sklepach z prasą czy placówkach pocztowych, pod warunkiem że przychody z usług pocztowych stanowią co najmniej 40 proc. przychodów danej placówki. Przedsiębiorcy, którzy zdecydują się na złamanie przepisów, muszą liczyć się z surowymi konsekwencjami. Za złamanie zakazu handlu w niedziele grozi kara od 1000 zł do 100 tys. zł, a przy uporczywym naruszaniu przepisów – nawet kara ograniczenia wolności.

Tegoroczne zmiany i kalendarz niedziel handlowych pokazują, że warto starannie zaplanować zakupy. Kluczowe jest, by pamiętać o zamkniętych sklepach 24 grudnia i wykorzystać wcześniejsze dni, w tym niedziele 14 i 21 grudnia, aby uniknąć przedświątecznej gorączki i kolejek.

NIEDZIELE HANDLOWE
ZAKAZ HANDLU