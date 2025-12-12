Niedziele handlowe w grudniu 2025. Kiedy zrobimy zakupy przed świętami?

W grudniu 2024 r. sklepy będą otwarte w dwie niedziele handlowe: 14 i 21 grudnia, co ma ułatwić przedświąteczne zakupy

Tegoroczna Wigilia (24 grudnia) po raz pierwszy będzie dniem całkowicie wolnym od handlu, co oznacza konieczności wcześniejszego zaplanowania zakupów

Ustawa o zakazie handlu w niedziele przewiduje tylko siedem niedziel handlowych w roku, a złamanie przepisów grozi karą od 1000 zł do 100 tys. zł

Aby uniknąć stresu i tłoku, eksperci zalecają rozłożenie zakupów w czasie, korzystanie z niedziel handlowych oraz unikanie godzin szczytu.

Dwie niedziele handlowe w grudniu 2025 – kiedy sklepy będą otwarte?

Grudzień to miesiąc intensywnych przygotowań do świąt, co wiąże się ze wzmożonym ruchem w sklepach. Aby rozładować tłumy i ułatwić konsumentom zakupy, przepisy dopuszczają wyjątki od obowiązującego zakazu handlu. Zgodnie z obowiązującymi regulacjami, w tym roku czekają nas jeszcze dwie niedziele handlowe w grudniu – sklepy będą otwarte 14 i 21 grudnia. Dodatkowo zakupy były możliwe w pierwszą niedzielę miesiąca - 7 grudnia.

Możliwość zrobienia zakupów w niedziele poprzedzające Boże Narodzenie jest wyjątkiem od reguły wprowadzonej w 2018 roku. Ustawa ograniczająca handel w niedziele przewiduje, że w ciągu roku otwartych jest tylko siedem niedziel. Okres przedświąteczny jest jednak traktowany w sposób szczególny, aby umożliwić Polakom spokojniejsze przygotowania. Warto jednak pamiętać, że tegoroczne regulacje są efektem niedawnych zmian w prawie, które wciąż budzą pewne kontrowersje.

Wigilia po raz pierwszy wolna od pracy. Jak zaplanować świąteczne zakupy?

Kluczową zmianą w tegorocznym kalendarzu handlowym jest status Wigilii. Zgodnie z nowelizacją ustawy, która weszła w życie 1 lutego, 24 grudnia po raz pierwszy w historii będzie dniem ustawowo wolnym od pracy dla wszystkich, w tym dla pracowników handlu. W poprzednich latach sklepy mogły być otwarte w Wigilię do godziny 14:00, co pozwalało na zakupy „last minute”. W tym roku takiej możliwości nie będzie.

W związku z nowymi regulacjami, Polska Rada Centrów Handlowych (PRCH) podkreśla, że Wigilia (24 grudnia) będzie dniem objętym całkowitym zakazem handlu, a sklepy pozostaną zamknięte. Oznacza to, że konsumenci muszą inaczej zaplanować przedświąteczne sprawunki. Aby uniknąć tłoku i stresu, eksperci z PRCH rekomendują kilka rozwiązań:

Wykorzystaj niedziele handlowe – potraktuj 14 i 21 grudnia jako alternatywę dla zazwyczaj zatłoczonych sobót.

Unikaj godzin szczytu – w weekendy największy ruch w galeriach przypada na godziny popołudniowe. Warto rozważyć zakupy rano lub późnym wieczorem.

Sprawdź godziny otwarcia – wiele obiektów handlowych wydłuża czas pracy w okresie przedświątecznym.

Rozważ transport publiczny – w godzinach największego ruchu dojazd komunikacją miejską do największych centrów może okazać się szybszy i wygodniejszy niż samochodem.

Rada apeluje, by nie odkładać zakupów na ostatnią chwilę i rozłożyć je w czasie, korzystając z pełnej dostępności sklepów przez całe grudniowe weekendy.

Zakaz handlu w niedziele – co mówią przepisy i jakie są kary?

Ustawa stopniowo ograniczająca handel w niedziele weszła w życie 1 marca 2018 roku. Od 2020 roku zakaz handlu nie obowiązuje jedynie w siedem niedziel w ciągu roku: ostatnie niedziele stycznia, kwietnia, czerwca i sierpnia, niedzielę przed Wielkanocą oraz, zgodnie z nowelizacją, w dwie niedziele poprzedzające Boże Narodzenie. Tegoroczne przepisy są jednak wyjątkowe ze względu na nowelizację, która ustanowiła Wigilię dniem wolnym, ale jednocześnie wprowadziła trzecią niedzielę handlową w grudniu, co stało się przedmiotem sporu prawnego. Prezydent Andrzej Duda skierował ustawę w tej części do Trybunału Konstytucyjnego, kwestionując zgodność z prawem wprowadzenia dodatkowego dnia pracy dla handlu.

Przepisy przewidują jednak szeroki katalog 32 wyjątków od zakazu handlu w niedzielę. Handel jest dozwolony m.in. na stacjach paliw, w kwiaciarniach, cukierniach, lodziarniach, sklepach z prasą czy placówkach pocztowych, pod warunkiem że przychody z usług pocztowych stanowią co najmniej 40 proc. przychodów danej placówki. Przedsiębiorcy, którzy zdecydują się na złamanie przepisów, muszą liczyć się z surowymi konsekwencjami. Za złamanie zakazu handlu w niedziele grozi kara od 1000 zł do 100 tys. zł, a przy uporczywym naruszaniu przepisów – nawet kara ograniczenia wolności.

Tegoroczne zmiany i kalendarz niedziel handlowych pokazują, że warto starannie zaplanować zakupy. Kluczowe jest, by pamiętać o zamkniętych sklepach 24 grudnia i wykorzystać wcześniejsze dni, w tym niedziele 14 i 21 grudnia, aby uniknąć przedświątecznej gorączki i kolejek.

