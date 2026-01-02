Koniec drożyzny w Polsce w 2026 roku? NBP ujawnia nowe prognozy

Inflacja w Polsce w 2026 roku może spaść do 2,6 proc., wynika z Ankiety Makroekonomicznej NBP. Bank centralny podał też prognozy dotyczące PKB, stóp procentowych, bezrobocia i kursu euro na lata 2026–2027. Jeśli te scenariusze się potwierdzą, 2026 rok może przynieść wyraźnie spokojniejsze tempo wzrostu cen.

  • Inflacja spowolni: Eksperci NBP prognozują, że inflacja średnioroczna w latach 2026-2027 obniży się do 2,5-2,6%, z 75% szans na utrzymanie się w celu inflacyjnym w 2026 r.
  •  Oczekuje się wzrostu PKB o 3,6% w 2026 r., z prognozowanymi obniżkami stóp procentowych do 3,69% w 2026 r. i 3,42% w 2027 r.
  •  Stopa bezrobocia ma pozostać na poziomie 5,4-5,5%, a wzrost wynagrodzeń wyhamuje do 5,4% w 2027 r.
  •  Przewiduje się, że kurs euro utrzyma się na poziomie około 4,25-4,27 zł w latach 2026-2027.

Prognozy inflacji NBP 2026–2027

Narodowy Bank Polski opublikował wyniki grudniowej rundy Ankiety Makroekonomicznej NBP, w której eksperci oceniają przyszłą sytuację gospodarczą. Najważniejszy wniosek dotyczy hamowania wzrostu cen: według ankietowanych w latach 2026–2027 inflacja średnioroczna powinna się obniżyć.

„W latach 2026-2027 eksperci spodziewają się obniżenia średniorocznej inflacji. Typowe scenariusze na 2026 r. zawierają się między 2,2 proc. a 3 proc., zaś na 2027 r.: między 2 proc. a 3,3 proc. Prognozy centralne na te lata wynoszą, odpowiednio, 2,6 proc. i 2,5 proc.” – poinformował Narodowy Bank Polski.

Eksperci oceniają też prawdopodobieństwo utrzymania inflacji w paśmie 1,5–3,5 proc. na 75 proc. w 2026 r. oraz 66 proc. w 2027 r. To może oznaczać powrót do bardziej stabilnych warunków cenowych, choć nadal nie brakuje czynników ryzyka.

PKB i stopy procentowe: co dalej z gospodarką?

NBP podał również oczekiwania dotyczące realnego wzrostu gospodarki. Prognoza centralna dla 2026 r. wynosi 3,6 proc., a typowe scenariusze mieszczą się między 3,1 a 4,1 proc. W kolejnym roku tempo może jednak osłabnąć.

„Prognoza centralna na 2026 r. jest zbliżona (3,6 proc.), przy typowych scenariuszach w przedziale 3,1-4,1 proc. W 2027 r. eksperci spodziewają się obniżenia tempa aktywności gospodarczej: 50-procentowy przedział prawdopodobieństwa obejmuje wartości od 2,4 proc. do 3,7 proc., przy prognozie centralnej równej 3 proc.” – czytamy w informacji NBP.

Ważne są także prognozy stóp. W 2026 r. stopa referencyjna ma wynieść średnio 3,69 proc., a w 2027 r. 3,42 proc. (przy obecnym poziomie 4 proc.).

Bezrobocie, wynagrodzenia i kurs euro

Z ankiety wynika, że bezrobocie rejestrowane w latach 2026–2027 może utrzymać się na poziomie 5,4–5,5 proc., przy spowalniającym wzroście płac: 7,8 proc. w 2025 r., 6,4 proc. w 2026 r. i 5,4 proc. w 2027 r. Kurs euro prognozowany jest na 4,25 zł w 2026 r. i 4,27 zł w 2027 r.

