Wpłacił na kampanię Trzaskowskiego 60 tys. zł i awansował na liście najbogatszych Polaków

2026-02-27 10:37

Polski miliarder Zbigniew Jakubas zaliczył w tym roku spory awans na liście najbogatszych Polaków "Forbesa", bo z 26. lokaty na 13. miejsce! Biznesmen znany jest jako właściciel klubu piłkarskiego Motoru Lublin, a w trakcie kampanii wyborczej, wsparł pieniężnie kampanię Rafała Trzaskowskiego.

Zbigniew Jakubas, polski miliarder, w garniturze w kratę z błękitnym krawatem, pozuje na tle ściany z napisami i strzałkami. Biznesmen awansował w rankingu najbogatszych Polaków, o czym przeczytasz na Super Biznes.

Zbigniew Jakubas, polski miliarder, w garniturze w kratę z błękitnym krawatem, pozuje na tle ściany z napisami i strzałkami. Biznesmen awansował w rankingu najbogatszych Polaków, o czym przeczytasz na Super Biznes.
  • Spektakularny awans Zbigniewa Jakubasa w rankingu "Forbesa".
  • Wzrost majątku o 1,83 mld zł w ciągu roku.
  • Inwestycje w Motor Lublin i wsparcie kampanii Rafała Trzaskowskiego.

Majątek Zbigniewa Jakubasa rośnie z roku na rok

Co to był za rok dla Zbigniewa Jakubasa. Awansował o ponad dziesięć miejsc na liście najbogatszy Polaków "Forbesa" na 13. lokatę z majątkiem sięgającym 5,94 mld zł. Jego majątek wzrósł o 1,83 mld zł przez rok! W 2025 roku w prestiżowym rankingu zajmował 26. miejsce; a jeszcze w 2024 roku był na 34. miejscu. Z roku na rok majątek Jakubasa rośnie!

Jak pisze "Forbes" Jakubas jest globalnym graczem bicia monet (jest właścicielem Mennicy Polskiej), a także deweloperem i właścicielem Newagu - polskiego przedsiębiorstwa produkcyjnego, które specjalizuje się w produkcji zespołów trakcyjnych, oraz lokomotyw elektrycznych i wagonów pasażerskich. Dzięki licznym zamówieniom wycena spółki wzrosła czterokrotnie.

Zbigniew Jakubas wsparł kampanię Rafała Trzaskowskiego największą możliwą kwotą

Jak podawał w 2025 roku money.pl, Zbigniew Jakubas wsparł kampanię prezydencką Rafała Trzaskowskiego kwotą 60 tys. zł, co jest najwyższą możliwą kwotą wsparcia określoną w przepisach.

Wsparłem pana Trzaskowskiego, gdyż uważam go za najlepszego kandydata ze wszystkich ubiegających się o to stanowisko. Perfekcyjnie zna języki, co jest niezbędne do sprawowania urzędu prezydenta, jest przewidywalny w działaniu, co w tych niełatwych czasach jest bardzo ważne, i w kampanii nie opowiada populistycznych bajek jak inni - mówił w rozmowie z "Pulsem Biznesu".

Jakubas angażuje się nie tylko politykę, ale również w sport - jako właściciel klubu piłkarskiego Motor Lublin. Lubelski klub w 2024 roku po raz pierwszy od lat 90 XX wieku awansował do najwyższej klasy rozgrywkowej w Polsce, a w sezonie 2024/2025 nawet się w niej utrzymał - i wiele wskazuje na to, że również w tym sezonie to się wydarzy. Sam Jakubas przyznaje, że piłka nożna jest jego "wielką pasją" i liczy na to, że uda mu się osiągnąć większe sukcesy z projektem. Co ciekawe z własnej kieszeni - nie z budżetu klubowego - zainwestował 2,5 mln zł na nowy autokar dla zespołu!

