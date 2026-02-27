W marcu 2026 roku Rada Polityki Pieniężnej prawdopodobnie obniży stopy procentowe o 25 punktów bazowych, co wynika z zgodnych prognoz ekonomistów i wypowiedzi prezesa NBP.

Spadająca inflacja (2,2% w styczniu, poniżej celu NBP 2,5%) i niższa dynamika płac (6,1% r/r w styczniu) wskazują na trwały powrót inflacji do celu, co sprzyja obniżkom.

Prezes NBP Adam Glapiński otwarcie stwierdził, że "marzec będzie dobrym miesiącem na obniżkę stóp procentowych" i po raz pierwszy nie wspomniał o ryzykach inflacyjnych.

Ekonomiści z PZU, ING i mBanku również przewidują marcową obniżkę, a niektórzy zakładają dalsze cięcia, aż do poziomu stopy referencyjnej 3,0%.

Kiedy RPP obniży stopy procentowe?

Wszystko wskazuje na to, że Rada Polityki Pieniężnej zdecyduje się na cięcie stóp już na najbliższym, marcowym posiedzeniu. Rynek jest niemal jednomyślny w swoich prognozach, a sygnały płynące z banku centralnego i otoczenia gospodarczego tylko wzmacniają te oczekiwania. Byłaby to pierwsza zmiana stóp w tym roku, po tym, jak w ubiegłym roku Rada obniżyła je łącznie o 175 punktów bazowych, co sprowadziło stopę referencyjną do obecnego poziomu 4,0 proc. Analitycy prognozują, że najbliższa obniżka stóp procentowych wyniesie 25 punktów bazowych.

Niższa inflacja i płace to argumenty za obniżką

Głównym argumentem za złagodzeniem polityki pieniężnej jest wyraźnie hamująca inflacja. W styczniu wskaźnik wzrostu cen (CPI) wyniósł 2,2 proc., utrzymując się poniżej celu inflacyjnego NBP, który wynosi 2,5 proc. Choć rynek liczył na nieco mocniejszy spadek, dane te potwierdzają, że presja cenowa w gospodarce słabnie.

Co więcej, za cięciem stóp przemawiają dane z rynku pracy. Dynamika wynagrodzeń okazała się niższa od oczekiwań, co potwierdza, że obecne stopy procentowe skutecznie chłodzą gospodarkę. Styczniowy wzrost płac w sektorze przedsiębiorstw na poziomie 6,1 proc. rok do roku sugeruje, że grudniowy wystrzał był jedynie jednorazowym efektem wypłat premii świątecznych, a nie początkiem nowej spirali płacowo-cenowej.

Inflacja w styczniu spadła do 2,2% r/r z 2,4% r/r w grudniu. Spodziewaliśmy się głębszego spadku – nasza prognoza wynosiła 1,7% r/r, a konsensus 1,9% r/r. Jednym z powodów zaskoczenia w górę były silniejsze od oczekiwań wzrosty cen żywności oraz nośników energii. Dzisiejsze dane… pic.twitter.com/iDswgKTWUA— PKO Research (@PKO_Research) February 13, 2026

Adam Glapiński o obniżce stóp. Co na to prezes NBP?

Zmianę nastrojów widać też w komunikacji samego banku centralnego. Podczas ostatniej, lutowej konferencji prasowej, prezes NBP Adam Glapiński po raz pierwszy od wielu miesięcy nie skupiał się na ryzykach inflacyjnych. Jego ton był wyraźnie łagodniejszy, a on sam wskazywał, że powrót inflacji do celu jest trwały.

Odpowiadając na pytania dziennikarzy, wprost zasugerował kierunek działań Rady. W jego ocenie „marzec będzie dobrym miesiącem na obniżkę stóp procentowych”. Swoją argumentację oparł na danych, które spłyną do banku przed kolejnym posiedzeniem.

– W marcu będziemy już znali wstępne dane GUS o inflacji w styczniu. Ponadto wyjaśni się, czy początek roku przyniesie spodziewane obniżenie dynamiki wynagrodzeń w przedsiębiorstwach. Poznamy przy tym marcową projekcję, która jest dla nas najważniejszym wskazaniem – tłumaczył prezes NBP.

Prognozy prezesa NBP potwierdzają ekonomiści z największych instytucji finansowych. W swoich analizach są jednomyślni – w marcu czeka nas cięcie stóp. Konrad Soszyński, ekonomista PZU, spodziewa się dwóch obniżek po 25 pb. w tym roku – w marcu i lipcu. Jego zdaniem pozwoli na to spadek inflacji wyraźnie poniżej celu.

