Renta szkoleniowa to świadczenie ZUS dla osób, które z powodów zdrowotnych muszą zmienić zawód, a jej celowość potwierdza lekarz orzecznik.

Wynosi 75% podstawy wymiaru (min. 1409,18 zł) i może być wypłacana do 36 miesięcy.

Wniosek składa się w ZUS jako wniosek o rentę z tytułu niezdolności do pracy, najlepiej 30 dni przed ustaniem innych świadczeń.

Podczas pobierania renty nie wolno pracować, gdyż ZUS wstrzyma wtedy wypłatę.

Renta szkoleniowa z ZUS – kto może ją otrzymać?

Renta szkoleniowa to specjalne świadczenie przyznawane na czas zdobywania nowych kwalifikacji zawodowych. Przysługuje osobom, które z powodów zdrowotnych nie mogą wykonywać dotychczasowej pracy, ale mają szansę na podjęcie innego zatrudnienia po odpowiednim kursie lub szkoleniu - pisze serwis biznes.interia.pl.

Konieczne jest potwierdzenie celowości przekwalifikowania przez lekarza orzecznika lub komisję lekarską ZUS. Jeśli specjalista uzna, że zmiana zawodu jest zasadna, instytucja może przyznać świadczenie na okres co najmniej sześciu miesięcy.

Ile wynosi renta szkoleniowa z ZUS?

Wysokość świadczenia to 75 proc. podstawy wymiaru renty. Kwota nie może być niższa niż najniższa renta z tytułu częściowej niezdolności do pracy, która do końca lutego wynosi 1409,18 zł.

W przypadku osób, których niezdolność do pracy wynika z wypadku przy pracy lub choroby zawodowej, obowiązują inne zasady. Wówczas ZUS wypłaca świadczenie z funduszu wypadkowego w wysokości 100 proc. podstawy wymiaru renty.

Przy standardowej wypłacie przez sześć miesięcy łączna suma może przekroczyć 8400 zł. Co istotne, okres pobierania renty szkoleniowej może zostać wydłużony – nawet do 36 miesięcy, jeśli z wnioskiem wystąpi starosta.

Wniosek o rentę szkoleniową – jak złożyć dokumenty?

Aby otrzymać rentę szkoleniową, należy złożyć wniosek o rentę z tytułu niezdolności do pracy. Dokumenty można przekazać osobiście lub przez pełnomocnika w dowolnej placówce ZUS, przesłać pocztą albo złożyć elektronicznie przez platformę PUE ZUS.

Ważne jest dotrzymanie terminów. Wniosek powinien trafić do instytucji nie później niż 30 dni przed ustaniem prawa do zasiłku chorobowego, świadczenia rehabilitacyjnego lub wynagrodzenia za czas niezdolności do pracy.

Po wydaniu pozytywnej decyzji ZUS kieruje beneficjenta do powiatowego urzędu pracy, który organizuje odpowiednie szkolenie.

Kiedy ZUS wstrzyma rentę szkoleniową?

Renta szkoleniowa ma zabezpieczać środki na codzienne potrzeby w czasie nauki nowego zawodu. Z tego powodu w okresie jej pobierania nie wolno podejmować pracy zarobkowej. Jeśli beneficjent zdecyduje się na zatrudnienie, Zakład Ubezpieczeń Społecznych wstrzyma wypłatę świadczenia.

PTNW - Miłosz Bembinow