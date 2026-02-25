Skarbówka wstępnie wypełniła PIT-y, ale bez ulg — musisz je wpisać samodzielnie

Na braku zmian w skali podatkowej budżet państwa zarobi w tym roku prawie 14 mld zł kosztem podatników

Kilka ulg przysługuje konkretnym grupom — seniorom, rodzinom wielodzietnym, krwiodawcom, przedsiębiorcom

Są też odliczenia, które brzmią zaskakująco — np. darowizna na Kościół czy składki związkowe

Wspólne rozliczenie małżonków — oszczędność nawet 27 600 zł

To jedna z najpotężniejszych ulg w polskim systemie podatkowym. Polega na opodatkowaniu połowy łącznych dochodów małżonków i podwojeniu podatku. Najbardziej opłaca się, gdy jedno z małżonków zarabia znacznie mniej lub wcale nie pracuje.

Maksymalny zysk to aż 27 600 zł, gdy jeden ze współmałżonków ma dochody na poziomie co najmniej 240 tys. zł, a drugi zero

— mówi Piotr Juszczyk, doradca podatkowy z firmy inFakt. Co ważne, od kilku lat z tej ulgi można korzystać nawet wtedy, gdy ślub odbył się w trakcie roku podatkowego.

Ulga prorodzinna — do 12 tys. zł dla rodzin z dziećmi

Ulga na dzieci to jeden z najpopularniejszych sposobów na obniżenie podatku dochodowego. Pozwala odliczyć od podatku określoną kwotę za każdy miesiąc wychowywania dziecka. Wysokość odliczenia rośnie z liczbą dzieci:

pierwsze i drugie dziecko: po 1 112 zł i 4 gr

trzecie dziecko: 2 000 zł i 4 gr

czwarte i każde kolejne: 2 700 zł

Przy dwójce dzieci zwrot sięga ponad 2 200 zł, przy czwórce — blisko 7 000 zł, a przy szóstce nawet 12 324 zł. Przy co najmniej dwójce dzieci nie obowiązuje żaden limit dochodowy.

Termomodernizacja domu — ulga nawet do 53 tys. zł

Jeśli w 2025 roku ocieplałeś dom lub instalowałeś pompę ciepła albo panele fotowoltaiczne, masz prawo do ulgi termomodernizacyjnej. Limit odliczenia wynosi 53 tys. zł na podatnika. Inwestycję trzeba jednak zakończyć w ciągu trzech lat od pierwszego wydatku. Jak wylicza Piotr Juszczyk, dla jednego podatnika to oszczędność podatkowa nawet 16 960 zł.

Wpłaty na Indywidualne Konto Zabezpieczenia Emerytalnego obniżają dochód do opodatkowania w PIT. To podwójna korzyść — mniej podatku dziś i większa emerytura jutro. Pracownik etatowy może zaoszczędzić na podatkach nawet 3 330 zł, a przedsiębiorca — do 4 996 zł rocznie.

Ulga rehabilitacyjna i internetowa — mniej znane, ale realne oszczędności

Ulga rehabilitacyjna przysługuje osobom z niepełnosprawnością lub podatnikom, którzy takie osoby utrzymują. Obejmuje m.in. leki, sprzęt rehabilitacyjny i dojazdy na rehabilitację. Na samych dojazdach można odliczyć do 2 280 zł, co przekłada się na obniżenie podatku o maksymalnie 730 zł — i co ważne, faktur za paliwo nie trzeba zbierać.

Ulga internetowa pozwala odliczyć do 760 zł rocznie wydatków na internet. Przysługuje tylko przez dwa kolejne lata i wymaga faktur wystawionych na podatnika. Maksymalny zwrot to 243 zł.

Ulga mieszkaniowa w PIT — odliczysz pralkę, lodówkę, a nawet suszarkę

To ulga, o której wielu podatników zapomina przy składaniu deklaracji PIT. Dotyczy osób, które sprzedały nieruchomość i uzyskane pieniądze przeznaczyły na cele mieszkaniowe. Jej dodatkowy atut? Pozwala odliczyć nie tylko zakup nowego mieszkania czy działki, ale też duży sprzęt AGD — pralki, lodówki czy suszarki do ubrań.

W 2024 roku szef Krajowej Administracji Skarbowej potwierdził w interpretacji indywidualnej, że suszarka do ubrań kwalifikuje się do odliczenia, bo stanowi uzupełnienie pralki i element procesu prania. Nie odliczymy natomiast kuchenki mikrofalowej — fiskus uznał ją za akcesorium, a nie sprzęt niezbędny do funkcjonowania gospodarstwa domowego. Podobnie drobne urządzenia kuchenne, jak tostery czy ekspresy do kawy, są poza ulgą.

Żeby skorzystać z ulgi mieszkaniowej, trzeba spełnić kilka warunków. Środki ze sprzedaży nieruchomości muszą zostać przeznaczone na cele mieszkaniowe w ciągu pięciu lat. Wydatki powinny być rozliczone w ciągu trzech lat od końca roku, w którym dokonano sprzedaży. Ulgę trzeba wykazać samodzielnie w deklaracji PIT-39 — skarbówka nie doda jej automatycznie.

Mniej znane ulgi podatkowe w PIT 2026 — lista, o której nie wiedziałeś

Wiele osób kompletnie nie wie, że w rozliczeniu PIT za 2025 rok można skorzystać z całej gamy mniejszych ulg:

Ulga abolicyjna dotyczy osób pracujących za granicą i pozwala uniknąć podwójnego opodatkowania. Jej maksymalna wartość to 1 360 zł rocznie.

dotyczy osób pracujących za granicą i pozwala uniknąć podwójnego opodatkowania. Jej maksymalna wartość to 1 360 zł rocznie. Ulga na powrót jest dla tych, którzy wracają do Polski z emigracji. Przez cztery lata zwalnia z PIT przychody do 85 528 zł rocznie.

jest dla tych, którzy wracają do Polski z emigracji. Przez cztery lata zwalnia z PIT przychody do 85 528 zł rocznie. Ulga dla seniorów — emeryci, którzy mimo osiągnięcia wieku emerytalnego nadal pracują, nie płacą podatku od przychodów do 85 528 zł rocznie.

— emeryci, którzy mimo osiągnięcia wieku emerytalnego nadal pracują, nie płacą podatku od przychodów do 85 528 zł rocznie. Ulga dla rodzin 4+ — rodzice lub opiekunowie prawni wychowujący co najmniej czworo dzieci korzystają ze zwolnienia z podatku do tej samej kwoty.

— rodzice lub opiekunowie prawni wychowujący co najmniej czworo dzieci korzystają ze zwolnienia z podatku do tej samej kwoty. Ulga na krwiodawstwo umożliwia honorowym dawcom krwi odliczenie ekwiwalentu za oddaną krew, jednak nie więcej niż 6 proc. dochodu.

umożliwia honorowym dawcom krwi odliczenie ekwiwalentu za oddaną krew, jednak nie więcej niż 6 proc. dochodu. Ulga dla członków związków zawodowych — można odliczyć do 840 zł składek rocznie.

— można odliczyć do 840 zł składek rocznie. Ulga na zabytki przysługuje każdemu właścicielowi lub współwłaścicielowi nieruchomości zabytkowej — nie tylko przedsiębiorcy, ale też etatowcowi czy renciście rozliczającemu się na ryczałcie. Pozwala odliczyć 50 proc. wydatków na fundusz remontowy wspólnoty lub spółdzielni oraz na prace konserwatorskie i roboty budowlane. Warunek: prace muszą być prowadzone za zgodą wojewódzkiego konserwatora zabytków.

przysługuje każdemu właścicielowi lub współwłaścicielowi nieruchomości zabytkowej — nie tylko przedsiębiorcy, ale też etatowcowi czy renciście rozliczającemu się na ryczałcie. Pozwala odliczyć 50 proc. wydatków na fundusz remontowy wspólnoty lub spółdzielni oraz na prace konserwatorskie i roboty budowlane. Warunek: prace muszą być prowadzone za zgodą wojewódzkiego konserwatora zabytków. Darowizna na Kościół — darowizny na cele kościelne odlicza się od dochodu, maksymalnie do 6 proc. dochodu podatnika. Identyczny limit obowiązuje przy darowiznach na organizacje pożytku publicznego.

Ulgi podatkowe dla przedsiębiorców — też warto sprawdzić

Firmy wprowadzające nowe produkty na rynek mogą sięgnąć po ulgę na prototyp — daje ona możliwość dodatkowego odliczenia 30 proc. kosztów związanych z produkcją próbną i wprowadzeniem produktu na rynek.

Z kolei ulga na sponsoring pozwala odliczyć od podstawy opodatkowania 50 proc. kosztów poniesionych na działalność sportową, kulturalną lub wspierającą szkolnictwo wyższe i naukę.

Rozliczenie PIT za 2025 rok można składać do 30 kwietnia 2026 roku. Warto poświęcić chwilę, żeby sprawdzić, które ulgi podatkowe ci przysługują — bo pieniądze, których nie odliczysz, po prostu przepadają.