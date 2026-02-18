Emeryci z niskimi świadczeniami mogą dostać nawet 379 zł zwrotu podatku od trzynastki i czternastki.

Skarbówka nie uzupełnia ulg automatycznie – senior musi sam je wpisać.

Ulga PIT-0 dla seniora może objąć odprawę emerytalną i ekwiwalent urlopowy.

Masz czas do 30 kwietnia, ale im szybciej złożysz PIT, tym szybciej dostaniesz zwrot.

Twój e-PIT dla seniora – nie akceptuj w ciemno

Od 15 lutego skarbówka udostępniła wstępnie wypełnione deklaracje w usłudze Twój e-PIT. ZUS rozsyła teraz do ok. 10 mln podatników formularze PIT-40A i PIT-11. Zdecydowaną większość odbiorców stanowią emeryci i renciści.

Piotr Juszczyk, doradca podatkowy inFaktu, przestrzega: choć z zasady PIT-40A jest już rozliczony i można nic nie robić, warto przynajmniej zalogować się do usługi i sprawdzić, czy dane z ZUS zgadzają się z tym, co przygotowała skarbówka. Jeśli emeryt nie podejmie żadnych działań, deklaracja zostanie automatycznie zatwierdzona 30 kwietnia o północy.

Zwrot podatku dla emeryta – ile możesz dostać?

Seniorzy z niższymi emeryturami mogą liczyć na zwrot podatku od trzynastki i czternastki. Poniżej tabela z wyliczeniami – przy założeniu, że emeryt nie korzysta z żadnych innych ulg.

i Autor: Wygenerowane przez AI

Maksymalny zwrot podatku wynosi 379 zł i przysługuje emerytom z emeryturą brutto na poziomie ok. 2200 zł. Przy świadczeniu 2500 zł i powyżej zwrot już nie przysługuje. Im szybciej zaakceptujesz PIT, tym szybciej pieniądze trafią na Twoje konto.

Inne dochody emeryta a PIT – uważaj na dopłatę

Emerytura to nie jedyne źródło dochodu wielu seniorów. Najem prywatny, umowa zlecenie czy etat to sytuacje, które komplikują rozliczenie PIT. Ekspert inFaktu podkreśla: wszystkie dochody co do zasady się łączą, wyjątkiem jest najem prywatny, który rozlicza się na odrębnym formularzu.

Uwaga – przy kilku źródłach dochodu może pojawić się konieczność dopłaty podatku. Dlatego seniorzy z różnymi dochodami powinni rozliczyć PIT szczególnie uważnie.

Ulgi podatkowe w PIT seniora – skarbówka ich nie wpisze za ciebie

PIT przygotowany przez Krajową Administrację Skarbową nie uwzględnia ulg podatkowych. Jeśli senior chce z nich skorzystać, musi wpisać je samodzielnie. Emeryci najczęściej korzystają z: ulgi rehabilitacyjnej, ulgi na leki oraz ulgi na darowizny (np. na organizacje pożytku publicznego lub na kult religijny).

Warto też pamiętać o przekazaniu 1,5 proc. podatku na wybraną organizację pożytku publicznego – to nic nie kosztuje, a pomaga innym.

Maksymalny zwrot podatku wynosi 379 zł i przysługuje emerytom z emeryturą brutto na poziomie ok. 2200 zł. Przy świadczeniu 2500 zł i powyżej zwrot już nie przysługuje. Im szybciej zaakceptujesz PIT, tym szybciej pieniądze trafią na Twoje konto.

Inne dochody emeryta a PIT – uważaj na dopłatę

Emerytura to nie jedyne źródło dochodu wielu seniorów. Najem prywatny, umowa zlecenie czy etat to sytuacje, które komplikują rozliczenie PIT. Ekspert inFaktu podkreśla: wszystkie dochody co do zasady się łączą, wyjątkiem jest najem prywatny, który rozlicza się na odrębnym formularzu.

Uwaga – przy kilku źródłach dochodu może pojawić się konieczność dopłaty podatku. Dlatego seniorzy z różnymi dochodami powinni rozliczyć PIT szczególnie uważnie.

Ulgi podatkowe w PIT seniora – skarbówka ich nie wpisze za ciebie

PIT przygotowany przez Krajową Administrację Skarbową nie uwzględnia ulg podatkowych. Jeśli senior chce z nich skorzystać, musi wpisać je samodzielnie. Emeryci najczęściej korzystają z: ulgi rehabilitacyjnej, ulgi na leki oraz ulgi na darowizny (np. na organizacje pożytku publicznego lub na kult religijny).

Warto też pamiętać o przekazaniu 1,5 proc. podatku na wybraną organizację pożytku publicznego – to nic nie kosztuje, a pomaga innym.

PIT-0 dla seniora – odprawa i ekwiwalent urlopowy bez podatku

To ulga, o której wielu seniorów w ogóle nie wie. PIT-0 dla seniora pozwala na zwolnienie z podatku przychodów do 85 528 zł rocznie – ale tylko wtedy, gdy mimo osiągniętego wieku emerytalnego dana osoba nadal pracuje i nie pobiera świadczenia.

Jest jednak ważny detal. Seniorzy, którzy osiągnęli wiek emerytalny w 2025 r. i zdecydowali się od razu przejść na emeryturę, mogą objąć ulgą przychody uzyskane między datą urodzin a dniem przyznania emerytury. Chodzi tu o wynagrodzenie, odprawę emerytalną i ekwiwalent urlopowy.

Przykład: senior osiągnął wiek emerytalny 12 maja 2025 r., ale na emeryturę przeszedł dopiero 30 maja. Wszystkie świadczenia wypłacone między tymi datami podlegają pod ulgę PIT-0 i mogą być zwolnione z podatku.

Termin na złożenie PIT upływa 30 kwietnia 2026 r. Seniorzy, którzy chcą skorzystać z ulg lub odzyskać nadpłacony podatek, powinni jak najszybciej zalogować się do usługi Twój e-PIT i sprawdzić swoje rozliczenie.

Tęczowy... Urząd Skarbowy! Zaskakujący budynek w Warszawie