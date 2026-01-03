Zwrot podatku otrzymają seniorzy, których roczny dochód w 2025 roku nie przekroczył 30 000 zł

Emeryt może odzyskać około 400-426 zł, a małżeństwo emerytów nawet ponad 800 zł

Nie jest potrzebny osobny wniosek – wystarczy złożyć standardowe rozliczenie PIT za 2025 rok

Prawo do zwrotu mają głównie seniorzy z emeryturą miesięczną do około 2 100-2 200 zł brutto

Komu przysługuje zwrot podatku od emerytury w 2026 roku?

Zwrot nadpłaconego podatku dotyczy emerytów i rencistów, którzy w 2025 roku otrzymali trzynaste lub czternaste świadczenie. ZUS automatycznie potrącił od tych wypłat zaliczkę na podatek dochodowy.

Kluczowy warunek to nieprzekroczenie progu 30 000 złotych rocznego dochodu. Do tej kwoty wlicza się wszystkie otrzymane świadczenia emerytalne i rentowe za cały rok. Jeśli zmieściłeś się w tym limicie, Urząd Skarbowy zwróci Ci pobrany podatek.

Jak obliczyć, czy mieszczę się w limicie 30 tysięcy złotych?

Obliczenie jest proste. Musisz zsumować wszystkie emerytury wypłacone w ciągu 12 miesięcy plus trzynastkę i czternastkę.

Przykładowe wyliczenie dla seniora z emeryturą 2 000 zł brutto miesięcznie:

12 miesięcy po 2 000 zł = 24 000 zł

Trzynasta emerytura = 1 878,91 zł

Czternasta emerytura = 1 878,91 zł

Razem = 27 757,82 zł

Taka osoba bez problemu mieści się w limicie. Zwrot podatku przysługuje seniorom z miesięczną emeryturą do około 2 100-2 200 złotych brutto.

Ile wynosi zwrot podatku dla emeryta za 2025 rok?

Kwota zwrotu zależy od wysokości pobranego podatku. Dla typowego seniora, który otrzymał pełną trzynastkę i czternastkę, zwrot wyniesie około 400-426 złotych.

To konkretne pieniądze, które wrócą na konto po rozliczeniu rocznym. Dla małżeństw emerytów kwoty się podwajają. Jeśli oboje małżonkowie spełniają warunki, mogą wspólnie odzyskać ponad 800 złotych.

Czy muszę składać wniosek o zwrot podatku?

Nie musisz składać osobnego wniosku. Wystarczy, że złożysz standardowe rozliczenie podatkowe PIT za 2025 rok. Możesz to zrobić samodzielnie, przez internet lub poprosić o pomoc członka rodziny.

Urząd Skarbowy automatycznie przeliczy Twoje dochody. Jeśli wykryje nadpłatę podatku, zwróci ją na wskazane konto bankowe. Cały proces jest bezpłatny i nie wymaga dodatkowych formalności.

Jaka była wysokość trzynastej i czternastej emerytury w 2025?

Trzynasta emerytura w 2025 roku wynosiła 1 878,91 zł brutto. Wszyscy seniorzy otrzymali ją w pełnej wysokości, niezależnie od wysokości podstawowego świadczenia.

Czternasta emerytura była wypłacana według bardziej skomplikowanych zasad. Pełną kwotę 1 878,91 zł otrzymały osoby ze świadczeniem do 2 900 zł brutto. Seniorzy z wyższymi emeryturami otrzymywali czternastkę pomniejszoną według zasady "złotówka za złotówkę".

Kiedy można spodziewać się zwrotu podatku?

Rozliczenia podatkowe za 2025 rok będzie można składać od połowy lutego 2026 roku. Urząd Skarbowy ma 45 dni na zwrot nadpłaty od dnia złożenia deklaracji. W praktyce większość emerytów otrzyma pieniądze wiosną 2026 roku.

Jeśli korzystasz z automatycznego rozliczenia przez system e-Deklaracje, cały proces będzie jeszcze szybszy. Warto przygotować się wcześniej i mieć pod ręką wszystkie dokumenty z ZUS.

