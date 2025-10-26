Zwrot podatku przysługuje seniorom z rocznym dochodem do 30 000 zł za 2025 rok

Osoby pobierające trzynastkę mogą otrzymać około 200 zł, a z czternastką nawet 400 zł

Małżeństwa emerytów mogą łącznie odzyskać do 800 zł

Wystarczy złożyć zeznanie podatkowe PIT za 2025 rok od 15 lutego 2026 roku

Kogo dotyczy zwrot podatku w 2026 roku

Prawo do dodatkowych środków będą mieli emeryci, którzy w 2025 roku otrzymywali regularną emeryturę oraz trzynastą lub czternastą emeryturę, od których pobierano zaliczkę na podatek dochodowy. Kluczowy warunek to nieprzekroczenie limitu 30 000 zł rocznego dochodu w 2025 roku. Ten próg wynika bezpośrednio z ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych i stanowi granicę zwolnienia z opodatkowania.

Zwrot będzie przysługiwał automatycznie przy rozliczeniu rocznym, ponieważ dochody do tej wysokości są wolne od podatku, a zaliczka została już wcześniej potrącona przy wypłacie świadczeń emerytalnych przez ZUS.

Ile pieniędzy można odzyskać od fiskusa

Kwota zwrotu podatku zależy od indywidualnej sytuacji emeryta i wysokości pobranych zaliczek. Seniorzy, którzy otrzymali tylko trzynastą emeryturę, mogą liczyć na zwrot około 200 złotych. Ci, którzy pobierali również czternastą emeryturę, odzyskają nawet 400 złotych.

W przypadku małżeństwa emerytów prowadzących wspólne gospodarstwo domowe łączny zwrot może sięgnąć około 800 złotych. To już zauważalny zastrzyk finansowy, który może wesprzeć domowy budżet seniorów. Środki zwracają urzędy skarbowe po rozliczeniu rocznym PIT za 2025 rok.

Trzynastka i czternastka 2025 – podstawa zwrotu

Wysokość trzynastej emerytury w 2025 roku wynosiła 1878,91 zł brutto, już po marcowej waloryzacji. W zależności od wysokości podstawowej emerytury, kwota netto do wypłaty oscylowała między 1500 a nieco ponad 1550 złotych. Z kwoty brutto potrącano zarówno zaliczkę na podatek dochodowy, jak i składkę zdrowotną.

Czternasta emerytura przysługiwała emerytom z podstawowym świadczeniem nieprzekraczającym 2900 zł brutto. Maksymalna wysokość czternastki była taka sama jak trzynastki – 1878,91 zł brutto. Obowiązywała jednak zasada "złotówka za złotówkę" – każda złotówka powyżej limitu 2900 zł pomniejszała czternastkę o tę samą kwotę.

Limit dochodu 30 000 zł – czy go przekroczyłeś

Nie wszyscy emeryci otrzymają zwrot podatku. Jeśli roczny dochód za 2025 rok przekroczy 30 000 złotych, prawo do zwrotu nadpłaty nie przysługuje. O tym, czy senior mieści się w limicie, ostatecznie decyduje roczne zeznanie podatkowe.

Przykładowo, pani Jadwiga pobierająca emeryturę 2900 zł brutto miesięcznie otrzymała rocznie 34 800 zł z podstawowego świadczenia. Dodając trzynastkę i czternastkę (po 1878,91 zł każda), jej łączny dochód w 2025 roku wyniósł 38 557,82 zł. Oznacza to przekroczenie limitu i brak prawa do zwrotu podatku od dodatkowych świadczeń.

Jak otrzymać zwrot – krok po kroku

Dobra wiadomość dla seniorów – nie trzeba składać oddzielnego wniosku o zwrot nadpłaconego podatku. Wystarczy rozliczyć się z fiskusem poprzez standardowe zeznanie podatkowe PIT za 2025 rok. Urzędy skarbowe przygotowują wstępne deklaracje automatycznie w systemie elektronicznym.

Jeśli w rozliczeniu pojawi się nadpłata podatku, urząd skarbowy zwróci ją automatycznie. Pieniądze trafią na wskazane konto bankowe lub zostają wypłacone przekazem pocztowym. Cały proces jest prosty i nie wymaga dodatkowych formalności ze strony emeryta.

Kto nie chce czekać na zwrot, może złożyć specjalny wniosek w ZUS o nienaliczanie zaliczki na podatek.

Kiedy seniorzy dostaną pieniądze z urzędu skarbowego

Rozliczenia podatkowe za 2025 rok można składać już od 15 lutego 2026 roku. Termin końcowy na złożenie PIT upływa 30 kwietnia 2026 roku. Osoby rozliczające się online przez system teleinformatyczny Ministerstwa Finansów mogą liczyć na szybszy zwrot.

Emeryci, którzy rozliczą się zaraz po otwarciu możliwości składania zeznań, czyli po 15 lutego, mogą otrzymać zwrot podatku jeszcze w lutym 2026 roku. Terminy zwrotu są jednak kwestią indywidualną i zależą od obciążenia pracą danego urzędu skarbowego. Im wcześniej złożysz rozliczenie, tym szybciej otrzymasz pieniądze.

