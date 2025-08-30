Kto może skorzystać - seniorzy z emeryturą do 2186,85 zł brutto miesięcznie, których roczny dochód nie przekroczy 30 000 zł

EPD-21 2025: kto może otrzymać dodatkowe 400 zł do emerytury?

Wniosek EPD-21 to formularz pozwalający ZUS na zaprzestanie potrącania comiesięcznych zaliczek na podatek dochodowy z emerytury. Mogą z niego skorzystać osoby, których łączna wysokość świadczeń w danym roku (w tym trzynastka i czternastka) nie przekracza 30 000 zł.

Z możliwości rezygnacji z zaliczek podatku dochodowego najbardziej skorzystają seniorzy z najniższymi świadczeniami - od 1878,91 zł (najniższa emerytura w 2025) do 2186,85 zł brutto miesięcznie. Osoby z wyższą emeryturą, np. 2200 zł, już z dodatkami przekroczą limit i ZUS musi pobierać zaliczki na PIT.

Wyliczenia: ile może wynosić emerytura brutto, by zmieścić się w limicie EPD-21?

Przykład 1: Emerytura 2000 zł brutto miesięcznie

12 miesięcy × 2000 zł = 24 000 zł

Razem z 13. i 14. emeryturą: 24 000 zł + 1878,91 zł + 1878,91 zł = 27 757,82 zł brutto rocznie

Wniosek: można złożyć EPD-21 (poniżej 30 000 zł)

Przykład 2: Emerytura 2200 zł brutto miesięcznie

2200 × 12 = 26 400 zł

26 400 zł + 1878,91 zł + 1878,91 zł = 30 157,82 zł brutto

Wniosek: próg przekroczony – ZUS musi pobrać zaliczki na PIT

Jak złożyć wniosek EPD-21 krok po kroku?

Instrukcja składania wniosku o rezygnację z zaliczek podatkowych:

Pobierz formularz EPD-21 ze strony zus.pl lub z Platformy Usług Elektronicznych (PUE ZUS) Wypełnij elektronicznie (najlepiej w programie Adobe Reader) Wydrukuj i podpisz (jeśli składasz papierowo) Złóż wniosek osobiście w ZUS, pocztą lub elektronicznie przez PUE ZUS

Ważne: Formularz złożony raz obowiązuje w kolejnych latach. W razie zmiany sytuacji (np. wzrostu dochodów) można złożyć nowy wniosek i odwołać wcześniejszy.

Kwota wolna od podatku do 60 tys. zł - kiedy zmiany?

W Ministerstwie Finansów dyskutowany jest postulat zwiększenia kwoty wolnej od podatku do 60 000 zł rocznie. Gdyby został wprowadzony, umożliwiłby znacznie większej liczbie emerytów i rencistów skorzystanie z wniosku EPD-21, nawet przy wyższych świadczeniach.

W praktyce oznaczałoby to, że osoby z emeryturą rzędu 3500-4000 zł brutto mogłyby także uniknąć poboru zaliczek podatkowych z ZUS. Jeśli dochody emerytów będą rosły, a próg zostanie zwiększony, EPD-21 nadal może pozostać korzystnym rozwiązaniem także w kolejnych latach.

EPD-21 w 2025: czy warto składać wniosek w połowie roku?

Wniosek EPD-21 działa od miesiąca złożenia – oznacza to, że im szybciej go złożysz, tym więcej zyskasz. W 2025 roku zysk z wniosku nie wyniesie już pełnych 400 zł, ponieważ zaliczki podatkowe były potrącane od stycznia.

Wniosek nadal warto złożyć, aby uniknąć kolejnych potrąceń w drugiej połowie roku. Pełny efekt finansowy będzie widoczny dopiero przy złożeniu EPD-21 na cały 2026 rok – najlepiej w styczniu.

Kluczowe zasady EPD-21:

Nie każdy emeryt może złożyć wniosek

Jeśli roczne dochody przekroczą 30 000 zł, ZUS i tak będzie musiał pobrać zaliczkę

Złożenie EPD-21 mimo wyższych dochodów może skutkować niedopłatą podatku w zeznaniu rocznym

