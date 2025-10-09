Polski Związek Emerytów i Rencistów (PZER) domaga się zmian w prawie, nazywając "absurdem prawnym" obowiązek płacenia składki rentowej przez pracujących emerytów, którzy nie mogą już skorzystać z renty.

PZER proponuje, by składki rentowe pracujących seniorów były dopisywane do ich kont emerytalnych, co zwiększyłoby przyszłe świadczenia.

Gdyby propozycja PZER weszła w życie, pracujący emeryt na płacy minimalnej mógłby zyskać rocznie prawie 4,5 tys. zł dopisane do konta emerytalnego.

Rząd na razie odrzuca postulat PZER, argumentując zasadą równości wszystkich ubezpieczonych i koniecznością płacenia składek przez każdego zatrudnionego, niezależnie od statusu emerytalnego.

Polski Związek Emerytów i Rencistów (PZER) bije na alarm w sprawie, która dotyka tysiące pracujących emerytów w Polsce. Seniorzy, którzy pomimo osiągnięcia wieku emerytalnego decydują się na kontynuację pracy lub dorabianie do emerytury, są obciążani składką rentową, mimo że w ich sytuacji przejście na rentę jest już niemożliwe. Związek nazywa to "absurdem prawnym" i domaga się pilnych zmian w przepisach. W desperacji, emeryci skierowali list do ministra finansów, Andrzeja Domańskiego, z konkretną propozycją rozwiązania problemu.

Składka rentowa – obowiązek bez uprawnień

Problem polega na tym, że seniorzy dorabiający do emerytury są zobowiązani do odprowadzania składek emerytalno-rentowych. O ile składki emerytalne zwiększają ich przyszłe świadczenie emerytalne, o tyle składki rentowe stają się bezużyteczne. Emeryt, pobierający już emeryturę, nie ma możliwości przejścia na rentę, co oznacza, że wpłacone składki rentowe nie przynoszą mu żadnych korzyści.

PZER nie kryje swojego oburzenia tą sytuacją i w liście do ministra finansów Andrzeja Domańskiego wyraża swoje niezadowolenie. "Emeryci, od których pobierane są składki rentowe nie uzyskują z tytułu żadnych dodatkowych uprawnień, ani nie dostaną żadnego dodatkowego świadczenia. Płacą składki nie otrzymując nic w zamian — ani teraz, ani w przyszłości" – czytamy w liście, którego autorką jest dr Elżbieta Ostrowska, szefowa PZER. Dr Ostrowska dodaje: "Nie jest dla nas zrozumiałe, dlaczego problem ten nie znalazł się w agendzie żadnego z dotychczasowych rządów". Związek podkreśla, że do PZER zgłaszają się liczni seniorzy, którzy domagają się likwidacji tego, jak to nazywają, "prawnego absurdu".

Emeryci nie poprzestają na krytyce. Przedstawiają konkretne rozwiązanie, które ich zdaniem mogłoby zlikwidować ten problem. Proponują, aby składka rentowa była dopisywana do konta emerytalnego seniora, co bezpośrednio powiększyłoby jego świadczenie emerytalne. Dzięki temu, nawet krótki okres dodatkowej pracy po osiągnięciu wieku emerytalnego przynosiłby realne korzyści finansowe.

Ile można zyskać? Konkretne wyliczenia

Redakcja "Faktu" postanowiła sprawdzić, ile na takim rozwiązaniu można by zyskać. Przy płacy minimalnej, która w 2024 roku wynosi 4666 zł brutto, składka rentowa (płacona łącznie przez pracownika i pracodawcę) wynosi 373,28 zł miesięcznie. Oznacza to, że gdyby propozycja PZER została wprowadzona w życie, po roku dłuższej pracy na koncie emerytalnym seniora przybyłoby dodatkowo prawie 4,5 tys. zł.

Niestety, na ten moment rząd nie wydaje się skłonny do wprowadzenia proponowanych zmian. "Realizując zasadę równości wszystkich ubezpieczonych, przepisy ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych nie wyłączają z obowiązku ubezpieczeń i opłacania składek osób zatrudnionych, które mają już uprawnienia z tytułu osiągniętego wieku emerytalnego albo ustalony decyzją ZUS status emeryta" – argumentuje resort rodziny, który w imieniu rządu odniósł się do tej sprawy. Oznacza to, że rząd stoi na stanowisku, iż wszyscy ubezpieczeni, niezależnie od statusu emerytalnego, powinni podlegać tym samym zasadom i obowiązkowi opłacania składek.

Walka emerytów trwa

Mimo negatywnego stanowiska rządu, PZER nie zamierza rezygnować z walki o sprawiedliwe traktowanie pracujących emerytów. Związek zapowiada dalsze działania mające na celu przekonanie rządzących do zmiany przepisów i uwzględnienia postulatów seniorów. Czy uda się przekonać rząd do zmiany stanowiska i wprowadzenia rozwiązań korzystnych dla pracujących emerytów? Czas pokaże. Jedno jest pewne – temat składki rentowej dla emerytów pozostaje palącym problemem, który wymaga pilnego rozwiązania.

