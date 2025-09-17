Średnia emerytura z ZUS wynosi obecnie 3986,91 zł – to wzrost o 9,1 proc. rok do roku

ZUS wypłaca miesięcznie około 8 mln świadczeń emerytalno-rentowych w całej Polsce

Przychody ze składek społecznych wzrosły o 9,3 proc. do prawie 190 mld zł

Dotacja z budżetu państwa zmniejszyła się o 0,7 mld zł dzięki stabilnej sytuacji finansowej FUS

Średnia emerytura z ZUS osiągnęła granicę 4000 złotych

Dane ZUS za pierwsze półrocze 2025 roku pokazują znaczącą poprawę sytuacji emerytów w Polsce. Średnia emerytura wypłacana przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych wyniosła 3986,91 złotych, co stanowi wzrost o 9,1 procent w porównaniu z tym samym okresem 2024 roku. To największy wzrost świadczeń emerytalno-rentowych w ostatnich latach.

Miesięcznie ZUS wypłacał średnio 8 milionów świadczeń emerytalno-rentowych, w tym 6,4 miliona emerytur, 1,2 miliona rent rodzinnych oraz 480,7 tysięcy rent z tytułu niezdolności do pracy. Koszty Funduszu Ubezpieczeń Społecznych w pierwszym półroczu wyniosły 223,6 miliarda złotych, z czego 198 miliardów przeznaczono na emerytury i renty.

Fundusz Ubezpieczeń Społecznych w stabilnej kondycji finansowej

Stabilność finansowa ZUS znajduje potwierdzenie w kluczowych wskaźnikach ekonomicznych. Wskaźnik pokrycia wydatków wpływami ze składek osiągnął 83,4 procent w pierwszym półroczu, a w drugim kwartale wzrósł do 84,9 procent. To oznacza, że system ubezpieczeń społecznych w Polsce staje się coraz bardziej samowystarczalny.

Przychody ze składek na ubezpieczenia społeczne wyniosły niemal 190 miliardów złotych, notując wzrost o 9,3 procent rok do roku. Wpływy ze składek osiągnęły 185,7 miliarda złotych, rosnąc o 7,9 procent. Kluczowym czynnikiem napędzającym ten trend jest utrzymujący się wzrost wynagrodzeń – przeciętne wynagrodzenie brutto w sektorze przedsiębiorstw zwiększyło się o 8,7 procent.

Rosnąca liczba ubezpieczonych wspiera system emerytalno-rentowy

Według stanu z końca czerwca 2025 roku do ubezpieczeń emerytalnych i rentowych zgłoszonych było 16,3 miliona osób, o prawie 24 tysiące więcej niż rok wcześniej. Największą grupę ubezpieczonych stanowią pracownicy (71 procent), następnie osoby prowadzące działalność gospodarczą (11,2 procent) oraz pracujący na podstawie umów-zleceń i agencyjnych (8,7 procent).

Szczególnie interesujący jest rosnący udział obcokrajowców wśród ubezpieczonych w ZUS. W końcu czerwca 2025 roku stanowili oni 7,6 procent wszystkich zarejestrowanych, czyli 1,2 miliona osób. To wzrost o 6,9 procent w porównaniu z czerwcem 2024 roku. Najliczniejszą grupę cudzoziemców tradycyjnie stanowią obywatele Ukrainy (818 tysięcy osób), a kolejną obywatele Białorusi (136,4 tysiąca).

Mniejsze dotacje budżetowe dzięki dobrej kondycji ZUS

Dobra kondycja finansowa Funduszu Ubezpieczeń Społecznych pozwoliła na ograniczenie dotacji z budżetu państwa do 22,9 miliarda złotych, czyli o 0,7 miliarda złotych mniej niż w pierwszym półroczu 2024 roku. Prezes ZUS Zbigniew Derdziuk podkreślił, że dynamika wzrostu składek jest odzwierciedleniem dobrej koniunktury na rynku pracy.

Stabilna sytuacja na rynku pracy oraz wysoki poziom wpływów ze składek pozwalają nam nie tylko na bieżącą realizację świadczeń, ale także na zmniejszenie zależności od dotacji budżetowych. To pokazuje, że system ubezpieczeń społecznych w Polsce działa efektywnie

– wskazał prezes Derdziuk.

Wzrost średnich emerytur o ponad 9 procent to dobra wiadomość dla milionów polskich seniorów, a stabilna sytuacja finansowa ZUS gwarantuje bezpieczeństwo wypłat w przyszłości.

