Paszport zamiast dowodu. Ważne zmiany przy wjeździe do turystycznego raju

Średnia emerytura w Polsce

W pierwszej połowie 2024 roku ZUS wypłacał prawie 6,3 mln świadczeń. W porównaniu z pierwszym półroczem 2023 roku to o 122 tys. emerytur więcej. Znamy też najnowsze dane dotyczące średnich kwot wypłacanych świadczeń. ZUS na prośbę portalu biznes.interia.pl podał dane dotyczące przeciętnych emerytur.

Przeciętna miesięczna wypłacona przez ZUS emerytura wyniosła:

* w październiku 2024 r. - 3945,30 zł, * w listopadzie 2024 r. - 3943,62 zł, * w okresie od stycznia do listopada 2024 r. - 3855,23 zł.Te kwoty wskazują, że średnie świadczenie było ponad dwa razy większe od emerytury minimalnej, która wynosi 1780,96 zł. I choć między poszczególnymi miesiącami roku możliwe są spadki kwot przeciętnej emerytury, to zbiorczo widać wzrost. W pierwszej połowie roku przeciętna emerytura wynosiła 3653,67 zł, podczas gdy za okres styczeń-listopad to już 3855,23 zł.

Ubezpieczenie emerytalno-rentowe dla ponad 16 mln osób

ZUS podaje także, że z końcem marca 2024 liczba osób objętych ubezpieczeniem emerytalno-rentowym wynosiła 16,2 mln osób. Najliczniejszą grupę spośród nich stanowią pracownicy na umowie o pracę(ponad 70 proc. ogółu). Na drugim miejscu są prowadzący własną działalność gospodarczą. Trzecią najliczniejszą grupę stanowią pracownicy na umowie-zlecenie oraz na umowie agencyjnej.