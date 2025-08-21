Pełna kwota 14. emerytury w 2025 roku to 1878,91 zł brutto.

Czternastka przysługuje, jeśli świadczenie podstawowe nie przekracza 4728,91 zł brutto.

Wypłata czternastej emerytury nastąpi automatycznie we wrześniu 2024 roku.

Kto i ile dokładnie dostanie 14. emerytury?

14. emerytura w 2024 roku – ile wyniesie?

Tegoroczna czternastka odpowiada wysokości minimalnej emerytury i wyniesie 1878,91 zł brutto. Na tę pełną kwotę mogą liczyć osoby, których podstawowe świadczenie (np. emerytura czy renta) nie przekracza 2900 zł brutto. W przypadku emerytów i rencistów z wyższymi świadczeniami, obowiązuje zasada „złotówka za złotówkę”. Przykładowo, senior z emeryturą na poziomie 3500 zł brutto dostanie czternastkę pomniejszoną o 600 zł, czyli w kwocie 1278,91 zł brutto.

Kto nie otrzyma czternastki?

ZUS wyjaśnił, że dodatkowe świadczenie nie przysługuje osobom, których emerytura lub renta przekracza 4728,91 zł brutto. Wypłata nie zostanie także przyznana wtedy, gdy jej wysokość po zastosowaniu zasady złotówka za złotówkę spadłaby poniżej 50 zł brutto. Ponadto, jeśli ktoś na dzień 31 sierpnia 2025 r. ma zawieszoną wypłatę świadczenia (np. z powodu przekroczenia limitu dorabiania), nie otrzyma czternastki.

Kiedy ZUS wypłaci 14. emeryturę w 2025 roku?

Dodatkowe świadczenie zostanie wypłacone z urzędu, co oznacza, że nie trzeba składać żadnych wniosków. Środki trafią do emerytów i rencistów wraz z wrześniowymi wypłatami. Jednak osoby, które mają termin płatności przypadający 1 września, otrzymają przelew lub przekaz pocztowy jeszcze pod koniec sierpnia. Dzięki temu pierwsza grupa seniorów szybciej skorzysta z czternastki.

Ile senior dostanie na rękę z "czternastki"? 14. emerytura netto

Od świadczenia zostaną potrącone składka zdrowotna i zaliczka na podatek dochodowy. W efekcie kwoty netto będą się różnić. Na przykład senior z minimalną emeryturą (1878,91 zł brutto) otrzyma czternastkę w wysokości 1558,81 zł na rękę. Warto podkreślić, że czternastka jest wolna od zajęć komorniczych, nie będzie też wliczana do dochodu przy ubieganiu się o pomoc społeczną, alimenty czy świadczenie 500 plus dla osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji.

Czternasta emerytura a renty wdowie

W przypadku rent wdowich ZUS uwzględni sumę świadczeń przysługujących w zbiegu lub przyznanych przez kilka instytucji emerytalno-rentowych. Dzięki temu osoby pobierające takie świadczenia także zostaną objęte programem.

Czytaj także: ZUS alarmuje! Renta wdowia zmniejszy kwotę 14. emerytury dla seniorów

14. emerytura w 2025 roku - TABELA

Emerytura brutto Zyskasz 1 878,91 zł 1 878,91 zł 1 800 zł 1 878,91 zł 1 900 zł 1 878,91 zł 2 000 zł 1 878,91 zł 2 100 zł 1 878,91 zł 2 200 zł 1 878,91 zł 2 300 zł 1 878,91 zł 2 400 zł 1 878,91 zł 2 500 zł 1 878,91 zł 2 600 zł 1 878,91 zł 2 700 zł 1 878,91 zł 2 800 zł 1 878,91 zł 2 900 zł 1 878,91 zł 3 000 zł 1 778,91 zł 3 100 zł 1 678,91 zł 3 200 zł 1 578,91 zł 3 300 zł 1 478,91 zł 3 400 zł 1 378,91 zł 3 500 zł 1 278,91 zł 3 600 zł 1 178,91 zł 3 700 zł 1 078,91 zł 3 800 zł 978,91 zł 3 900 zł 878,91 zł 4 000 zł 778,91 zł 4 500 zł 278,91 zł 5 000 zł -221,09 zł (0)

EKG 2025 Derdziuk Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.

QUIZ PRL: Jak dobrze znasz życie emerytów w PRL? Pytanie 1 z 20 Co w PRL oznaczało przejście na emeryturę dla wielu ludzi? Wakacje przez cały rok Koniec pracy i wielką zmianę w życiu Awans w zakładzie pracy Następne pytanie