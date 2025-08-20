ZUS alarmuje! Renta wdowia zmniejszy kwotę 14. emerytury dla seniorów

Łączna kwota świadczeń z ZUS i KRUS decyduje o wysokości czternastki dla osób z rentą wdowią

Zasada sumowania świadczeń obowiązuje od wprowadzenia czternastek i dotyczy wszystkich zbiegów świadczeń

Renta wdowia pozwala na łączenie 100 proc. jednego świadczenia z 15 proc. drugiego od lipca 2025 roku

Maksymalna suma wypłacanych świadczeń nie może przekroczyć trzykrotności najniższej emerytury

Renta wdowia a czternastka – jak ZUS liczy łączną kwotę świadczeń

ZUS wyjaśnia, że przy ustalaniu prawa do czternastki dla osób pobierających świadczenia w zbiegu, w tym rentę wdowią, kluczowa jest łączna kwota wszystkich wypłacanych świadczeń. Ta zasada obowiązuje nie tylko dla świadczeń z ZUS, ale także z innych instytucji emerytalnych, takich jak KRUS.

Oznacza to, że jeśli senior pobiera na przykład emeryturę z ZUS oraz rentę rodzinną (rentę wdowią), to przy ustalaniu wysokości czternastki będą brane pod uwagę oba te świadczenia łącznie. Podobnie sytuacja wygląda w przypadku kombinacji świadczeń z różnych instytucji – na przykład emerytury z ZUS i renty rodzinnej rolniczej z KRUS.

Kto może skorzystać z renty wdowiej od lipca 2025 roku

Renta wdowia to nowe rozwiązanie, które jest dostępne od 1 lipca 2025 roku. Aby móc pobierać świadczenia łącznie z rentą rodzinną, należy spełnić określone warunki wiekowe i formalne.

Wnioski o ustalenie zbiegu świadczeń z rentą rodzinną będą dostępne od 1 stycznia 2025 roku. Osoby zainteresowane rentą wdowią muszą mieć co najmniej 60 lat (kobiety) lub 65 lat (mężczyźni), pozostawać do śmierci małżonka we wspólności małżeńskiej oraz nie być obecnie w związku małżeńskim.

Wysokość łączonych świadczeń – 15 proc. drugiego świadczenia

Od lipca 2025 roku uprawnieni mogą wybierać między dwoma opcjami wypłaty świadczeń. Pierwsza to 100 proc. renty rodzinnej i 15 proc. własnego świadczenia (np. emerytury), druga – 100 proc. własnego świadczenia i 15 proc. renty rodzinnej.

ZUS udostępnił specjalny kalkulator, który pomaga wybrać korzystniejszy wariant.

Od 1 stycznia 2027 roku drugi składnik wzrośnie z 15 proc. do 25 proc. Ważne ograniczenie stanowi limit – suma wypłacanych świadczeń nie może przekroczyć trzykrotności najniższej emerytury.

Wpływ zbiegu świadczeń na dodatkowe roczne świadczenie

Renta wdowia, podobnie jak inne przypadki zbiegu świadczeń, wpływa na wysokość czternastki. ZUS podkreśla, że zasada sumowania wszystkich świadczeń przy ustalaniu prawa do dodatkowego rocznego świadczenia obowiązuje od momentu wprowadzenia czternastek.

Oznacza to, że osoby pobierające rentę wdowią muszą liczyć się z tym, że ich łączne świadczenia mogą wpłynąć na wysokość lub prawo do otrzymania czternastki. Im wyższe łączne świadczenia, tym mniejsza szansa na pełną czternastkę lub tym większe ryzyko jej nieuzyskania.

Terminy i procedury dla beneficjentów renty wdowiej

Aby otrzymywać rentę wdowią należy złożyć wniosek do ZUS lub KRUS. ZUS przypomina o konieczności sprawdzenia wszystkich warunków przed złożeniem wniosku. W przypadku niespełnienia chociaż jednego z wymogów instytucja wyda decyzję odmowną. Przed składaniem wniosku warto skorzystać z pomocy pracowników ZUS lub wykorzystać dostępne narzędzia online.

