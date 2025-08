ZUS odnotował ponad milion wniosków o rentę wdowią, ale wiele z nich spotkało się z odmową.

Sprawdź, jakie warunki trzeba spełnić, by otrzymać świadczenie, oraz poznaj najczęstsze powody odrzucenia wniosków.

Zastanawiasz się, czy przysługuje Ci renta wdowia i jak wygląda proces jej przyznawania? Dowiedz się więcej!

Renta wdowia 2025 – ile wypłat, ile odmów?

Z danych Zakładu Ubezpieczeń Społecznych wynika, że do 31 lipca 2025 r. wpłynęło 1 mln 65 tys. wniosków o rentę wdowią. Spośród nich 93,9 tys. zakończyło się decyzją odmowną. Jednocześnie ponad 755,2 tys. osób otrzymało wyższe świadczenia, a łączna wartość wypłat wyniosła 264,4 mln zł.

Średnia miesięczna dopłata wyniosła 353,94 zł, a ZUS wypłacił te kwoty osobom spełniającym warunki tzw. zbiegu świadczeń – czyli połączenia 100% emerytury (lub renty) z 15% świadczenia po zmarłym małżonku lub odwrotnie.

Komu przysługuje renta wdowia?

Aby ZUS przyznał świadczenie, trzeba spełnić cztery ściśle określone warunki:

* wiek: kobieta co najmniej 60 lat, mężczyzna 65 lat,

* pozostawanie we wspólności małżeńskiej do dnia śmierci małżonka,

* brak nowego związku małżeńskiego,

* nabycie prawa do renty rodzinnej po zmarłym małżonku nie wcześniej niż po ukończeniu 55 lat (kobieta) lub 60 lat (mężczyzna).

Najczęstsze powody odmów

ZUS wskazuje, że do najczęstszych przyczyn odmownych decyzji należą: przekroczenie limitu dochodów – suma świadczeń nie może przekroczyć trzykrotności najniższej emerytury (obecnie 5 636,73 zł), zbyt wczesne nabycie prawa do renty rodzinnej – np. więcej niż 5 lat przed osiągnięciem wieku emerytalnego, brak prawa do renty rodzinnej lub niekompletne dokumenty, wypłata jednego świadczenia przez inny organ rentowy, np. KRUS czy WBE, która opóźnia proces.

Wypłaty z ZUS i innych instytucji

ZUS obsługuje około 90% wszystkich spraw dotyczących renty wdowiej. Pozostałe trafiają m.in. do: KRUS, Biura Emerytalnego Służby Więziennej, Wojskowego Biura Emerytalnego i Zakładu Emerytalno-Rentowego MSWiA.

W przypadkach, gdy świadczenia pochodzą z różnych instytucji, wypłaty realizowane są oddzielnie – jedno z nich trafia z ZUS, drugie z innego organu. Od sierpnia pieniądze będą wypłacane 1., 6., 10., 15., 20. i 25. dnia każdego miesiąca. Jeśli wniosek wpłynął do 31 lipca, świadczenie będzie wypłacane z wyrównaniem za lipiec.

Co dalej z decyzją?

W przypadku odmowy istnieje możliwość odwołania się do sądu. ZUS przypomina, że proces przyznawania renty jest zautomatyzowany tam, gdzie pozwalają na to przepisy i systemy informatyczne – jednak tylko przy kompletnym wniosku.

