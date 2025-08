W obliczu zamykania polskich kopalń, ukraińska firma Coal Energy chce wznowić wydobycie węgla.

Spółka, bazując na doświadczeniach z Ukrainy, twierdzi, że dzięki nowym technologiom może wydobywać węgiel efektywnie i rentownie.

Coal Energy planuje przejąć aktywa zabrzańskiego Siltechu, który kończy działalność z końcem 2025 roku.

Czy to oznacza powrót do wydobycia węgla w Polsce? Dowiedz się więcej o planach ukraińskiej firmy i jej poszukiwaniach finansowania.

Ukraińska spółka chce otwierać polskie kopalnie. Jaki ma plan?

Zgodnie z umową społeczną, którą rząd w 2021 roku podpisał z górniczymi związkami zawodowymi, przyszłość polskiego górnictwa wydaje się przesądzona. Harmonogram zakłada stopniowe wygaszanie kopalń węgla energetycznego aż do 2049 roku. W ten ustalony od lat porządek wpisuje się zaskakująca inicjatywa. Tymczasem, jak informuje „Puls Biznesu”, od kilku miesięcy o uruchamianiu w Polsce wydobycia głośno mówią przedstawiciele Coal Energy, wywodzącej się z Ukrainy spółki notowanej na GPW.

Inwestor, który w przeszłości prowadził działalność w Donbasie, widzi potencjał tam, gdzie inni planują zamknięcie. Wiktor Wiśniowiecki, założyciel i prezes Coal Energy, tłumaczy motywacje firmy w szerszym, europejskim kontekście.

– Zapewnienie bezpiecznych i zrównoważonych dostaw surowców krytycznych to w tej chwili dla Europy kwestia bezpieczeństwa. Nasz zespół opracował sposoby efektywnego wydobywania węgla w zamykanych kopalniach, bazując na doświadczeniu wyniesionym z kopalń zamkniętych w Ukrainie – mówi prezes Wiśniowiecki, cytowany przez „Puls Biznesu”.

Kopalnia Siltech na celowniku. Co wiadomo o planowanej inwestycji?

Plany ukraińskiej spółki nie są jedynie teoretycznymi rozważaniami. Jak donosi „Puls Biznesu”, Coal Energy przymierza się do przejęcia konkretnych aktywów – zabrzańskiej kopalni Siltech, która zgodnie z zapowiedziami ma zakończyć działalność. Prezes Siltechu, Jan Chojnacki, w rozmowie z gazetą potwierdza plany zamknięcia zakładu.

– Z dniem 31 grudnia 2025 r. zamykamy się definitywnie. W tej chwili eksploatujemy resztki, a wybrane chodniki wypełniane są materiałem podsadzkowym. Po tej dacie majątek kopalni jest do wzięcia – informuje prezes Chojnacki.

Co kluczowe, zamknięcie zakładu nie musi oznaczać końca wydobycia w tym rejonie. Według szefa zabrzańskiej kopalni, cytowanego przez „Puls Biznesu”, pod względem technicznym nic nie stoi na przeszkodzie, by nadal eksploatować sąsiednie złoża. To właśnie ta perspektywa wydaje się być w centrum zainteresowania ukraińskiego inwestora.

Doświadczenie z Donbasu kluczem do sukcesu? Jak spółka chce zarabiać na węglu?

Sekretem rentowności polskiego projektu ma być unikalne know-how spółki, zdobyte w trudnych warunkach w Ukrainie. Model biznesowy, który chce wdrożyć w Polsce, został już przetestowany. Jak zauważa „Puls Biznesu”, w przeszłości w Donbasie Coal Energy wznawiało wydobycie w kopalniach, które wcześniej ukraiński państwowy właściciel uznał za nierentowne i zamknął. To właśnie ta umiejętność efektywnej eksploatacji złóż uznanych za wyczerpane lub nieopłacalne ma być przewagą konkurencyjną inwestora.

Spółka podkreśla, że nie chodzi o proste przeniesienie starych metod, ale o ich adaptację i rozwój. Prezes Wiktor Wiśniowiecki zapowiadał, że zespół firmy opracował już specjalne sposoby wydobycia, a obecnie pracuje nad konkretną technologią dedykowaną polskiemu projektowi.

Od listu intencyjnego do wydobycia. Długa droga przed inwestorem

Mimo ambitnych zapowiedzi, projekt jest na bardzo wczesnym etapie. Jak donosi „Puls Biznesu”, w kwietniu tego roku Coal Energy podpisało z Siltechem list intencyjny, ale do wiążącej umowy jeszcze nie doszło. To jednak niejedyna przeszkoda na drodze do wznowienia eksploatacji.

Przed inwestorem piętrzą się kluczowe formalności. Jak zaznacza gazeta, wywodząca się z Ukrainy spółka nie złożyła też do tej pory wniosku o koncesję na wydobycie. Zanim to nastąpi, firma zamierza przeprowadzić niezbędne badania techniczne. Plany te potwierdza prezes Wiśniowiecki, który poinformował, że obecnie trwają prace nad technologią dla tego projektu. Droga od deklaracji do wydobycia pierwszej tony węgla jest więc jeszcze daleka.

