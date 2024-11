Ekstremalnie drogi węgiel. Czy to się jeszcze opłaca?

Co Polacy robią na L4? Kontrolerzy ZUS zdradzają szczegóły

Portal Energetyka24 informuje, że polskie górnictwo tylko w I półroczu 2024 r zanotował stratę na poziomie 2,496 mld zł. Portal wylicza, że do trudnej sytuacji przyczyniają się m.in.: na ogromne nakłady finansowe potrzebne do utrzymania potężnej - jak na wielkość wydobycia - załogi. Niektóre z polskich kopalni charakteryzują się najwyższymi kosztami wydobycia surowca na całym świecie.

Jak analizuje portal, według danych Agencji Rozwoju Przemysłu w sierpniu br. w polskim górnictwie węglowym zatrudnionych było 74,9 tys. osób.

"Tymczasem Forum Energii wskazuje, że realne wydobycie surowca w 2024 roku sięgnie niecałych 34 mln ton. Dla porównania: mniej więcej tyle samo węgla kamiennego wydobywano w Wielkiej Brytanii w 1999 roku (37 mln ton). W brytyjskim górnictwie pracowało wtedy… 10 tys. osób" - informuje portal, który podkreśla, że "do tego trzeba doliczyć specjalne przywileje płacowe, którymi cieszą się górnicy, a które są niespotykane w innych branżach".

"Koniec końców, jak podaje Forum Energii, koszt wydobycia tony węgla w Polsce w sierpniu tego roku sięgnął 824 zł. Dla porównania: koszt wydobycia tego surowca w USA wynosił (wg raportu firmy węglowej Peabody Energy) 160 złotych/tona, czyli 5x mniej" podsumowuje energetyka24.

Portal wylicza również, że do tego wszystkiego należy doliczyć polskie koszty zakupu uprawnień do emisji w ramach systemu ETS. W 2023 roku zapłaciliśmy 42 mld złotych, z czego tylko 25 mld zł wróciło do budżetu państwa.

Jak podaje PGG, aktualnie ceny za tonę węgla zaczynają się od 1200 zł. Tyle, przykładowo kosztuje Orzech-Sośnica. Za tonę kostki trzeba zapłacić co najmniej 1350 zł, za groszek 5-25 mm luzem 1300 zł, a za groszek 5-25 pakowany 1550 zł i więcej. PGG sprzedaje węgiel z rabatem. Aktualnie trwa promocja "Gorące Okazje" trwa od 9 października do 17 listopada 2024 roku. Wybierając co najmniej 3 tony węgla i wpisując ogólnodostępny kod rabatowy PGG202410, cena każdej tony zostanie obniżona o 200 zł. Promocja "Gorące Okazje” dotyczy każdego produktu oznaczonego czerwonym listkiem.

- Najniższe ceny węgla, jak i większości sprzedawanych towarów, występują zwykle na koniec sezonu, w tym przypadku sezonu grzewczego. Bywa, że wraz ze spadkiem popytu, sprzedawcy zachęcają do zakupu. Spadają ceny, pojawiają się promocje. Zupełnie odwrotnie kształtują się warunki sprzedaży węgla jesienią. Rosnące zainteresowanie zakupem znacząco wpływa na ceny – podaje strona Polskiej Grupy Górniczej.