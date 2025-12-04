Leszek Gierszewski, założyciel Drutexu, przekształcił firmę z producenta doniczek w jednego z największych producentów okien i drzwi w Europie.

Gierszewski był wizjonerem, który zbudował miliardowy majątek, często idąc pod prąd i nie podążając utartymi ścieżkami w biznesie.

Poza sukcesami biznesowymi, Gierszewski aktywnie wspierał służbę zdrowia i angażował się w akcje charytatywne, przekazując miliony złotych.

Zmarły w wieku 75 lat przedsiębiorca, uhonorowany Medalem 100-lecia Odzyskania Niepodległości, był dumny ze swoich korzeni i promował markę Drutex z udziałem światowych gwiazd sportu.

Człowiek, który zbudował potęgę od podstaw

Leszek Gierszewski był postacią niezwykłą w polskim biznesie. Założył firmę Drutex w 1985 roku, a od lutego 1994 roku rozpoczął produkcję okien z PVC, co stało się początkiem jej dynamicznego rozwoju. Początkowo jego działalność biznesowa obejmowała m.in. produkcję doniczek ceramicznych i siatek ogrodzeniowych. Pod jego przewodnictwem Drutex stał się jednym z największych producentów stolarki okiennej i drzwiowej w Europie, a nawet na świecie.

Gierszewski słynął z tego, że budował firmę według własnego pomysłu, często idąc pod prąd i nie podążając utartymi ścieżkami. Jego majątek, szacowany na miliardy złotych, pochodził głównie z działalności Drutexu. Jeden z najbogatszych Polaków zmarł w wieku 75 lat.

Wizjoner i filantrop

Leszek Gierszewski był nie tylko skutecznym przedsiębiorcą, ale także osobą aktywnie angażującą się w działalność charytatywną. Pod jego kierownictwem Drutex wspierał służbę zdrowia, przekazując sprzęt medyczny o wartości ponad 3,5 miliona złotych i finansując remonty oddziałów szpitalnych w wielu miastach. Z jego inicjatywy powstała również ogólnopolska akcja "Jesteśmy Razem".

Był wielokrotnie nagradzany za swoją działalność, w tym Medalem 100-lecia Odzyskania Niepodległości przyznanym przez Premiera RP, a także tytułem Honorowego Obywatela Miasta Bytowa. Reklamował swoją markę z pomocą światowych gwiazd piłki nożnej, takich jak Philipp Lahm czy Andrea Pirlo.

Leszek Gierszewski pochodził z Bytowa i tam też mieszkał, utrzymując bliski kontakt z lokalną społecznością i korzeniami. Jego historia to przykład determinacji i innowacyjnego podejścia, które doprowadziły do spektakularnych sukcesów.

