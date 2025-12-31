Od 1 stycznia 2026 r. wzrośnie akcyza na papierosy, tytoń do palenia, e-papierosy i wyroby nowatorskie, co jest częścią szerszej polityki fiskalnej państwa.

Stawki akcyzy wzrosną o 20% na papierosy i wyroby nowatorskie oraz o 30% na tytoń do palenia w porównaniu do 2025 r.

Prognozuje się, że średnia cena paczki papierosów w 2026 r. wyniesie 23,85 zł, a płyn do e-papierosów podrożeje o 50% do 1,44 zł/ml.

Celem podwyżki jest nie tylko zwiększenie dochodów państwa (103,3 mld zł z akcyzy w 2026 r.), ale także ograniczenie konsumpcji wyrobów tytoniowych i zbliżenie cen do średniej UE.

Podwyżka akcyzy na papierosy 2026: co się zmienia od 1 stycznia

Nowy rok przyniesie kolejne podniesienie podatku akcyzowego na używki. W praktyce oznacza to, że od 1 stycznia 2026 r. wzrosną stawki dotyczące nie tylko klasycznych papierosów, ale też tytoniu do palenia, cygar, cygaretek, płynów do e-papierosów oraz tzw. wyrobów nowatorskich (podgrzewanych). Akcyza pozostaje jednym z filarów dochodów państwa – według przyjętej ustawy budżetowej wpływy z tego podatku w 2026 r. mają wynieść 103,3 mld zł.

Resort finansów przypomina, że zmiany są elementem szerszej polityki fiskalnej, a na poziom wpływów mają oddziaływać m.in. podwyżki stawek w kilku kategoriach produktów.

- "Od 1 stycznia 2026 r. będą obowiązywały podwyższone części kwotowe stawek akcyzy na: papierosy o 20%, tytoń do palenia o 30%, wyroby nowatorskie o 20% (w porównaniu z poziomem stawek z 2025 r.)" – przypomina resort finansów.

Stawki akcyzy na papierosy i tytoń: konkretne kwoty na 2026 rok

Z danych przedstawionych w prognozach wynika, że stawki akcyzy na wyroby tytoniowe rosną w perspektywie 2025–2027, ale już w 2026 r. odczują je konsumenci. Dla papierosów stawka ma wynieść 414 zł/1000 szt. (wobec 345 zł/1000 szt. w 2025 r.). Tytoń do palenia wzrośnie do 338,18 zł/kg, a cygara i cygaretki do 786 zł/kg. Najmocniej, procentowo, podbijany będzie płyn do e-papierosów – w 2026 r. ma to być 1,44 zł/ml, czyli skok o 50% względem 2025 r.

Ceny papierosów od stycznia 2026: ile ma kosztować paczka

Najbardziej interesująca dla palaczy jest finalna cena w sklepie. Według prognoz Ministerstwa Finansów średnia cena paczki papierosów w 2026 r. ma wynieść 23,85 zł. To efekt zarówno wzrostu samej akcyzy, jak i dostosowywania cen przez producentów oraz handel.

Resort podkreśla również cel zdrowotny zmian – ograniczenie konsumpcji i zmniejszenie atrakcyjności cenowej wyrobów tytoniowych oraz ich substytutów, zwłaszcza wśród młodych osób.

"- Po zmianie, zmniejszą się także różnice cenowe wyrobów tytoniowych w Polsce w stosunku do innych państw Unii Europejskiej. Według danych Komisji Europejskiej, dotychczasowe ceny papierosów w Polsce należą do jednych z najniższych w UE"– zwraca uwagę resort finansów.

PTNW - Modzelewski