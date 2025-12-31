Znane biuro podróży na skraju upadku. Wakacje Polaków zagrożone

Dlaczego Rego-Bis ma problemy?

Główne problemy Rego-Bis wynikają z ujawnionych długów oraz nieuzyskania nowej gwarancji ubezpieczeniowej. Dotychczasowa gwarancja, warta 15 milionów złotych, nie została przedłużona przez towarzystwo ubezpieczeniowe UNIQUA, a inne firmy również odmówiły jej udzielenia. Brak gwarancji jest kluczową przeszkodą w prowadzeniu działalności turystycznej w Polsce. Wcześniej biuro miało już zaległości w wypłatach dla animatorów i agentów turystycznych, a także dług wobec jednej z linii lotniczych.

Co to oznacza dla klientów?

Brak gwarancji ubezpieczeniowej wymusił na Rego-Bis zmianę profilu działania, co oznacza, że może stracić status organizatora turystyki. W przypadku upadłości biura podróży, klienci, którzy wykupili wycieczki, są chronieni przez Turystyczny Fundusz Gwarancyjny oraz gwarancje ubezpieczeniowe. Należy jednak pamiętać, że proces odzyskiwania pieniędzy może być długotrwały. W przeszłości inne biura podróży, takie jak Tamada Tour czy Jetline Travel, ogłaszały niewypłacalność, pozostawiając klientów bez wakacji i z koniecznością ubiegania się o zwrot środków.

Rego-Bis ma ponad 20 lat historii działania

Biuro podróży Rego-Bis zostało założone w 1993 roku przez Gabrielę Mańka-Sokullu, która do dziś nim kieruje. Początkowo firma skupiała się na organizacji wyjazdów autokarowych, głównie do Włoch, oferując turystom możliwość zwiedzania Rzymu i Watykanu. W ofercie znajdowały się również wycieczki objazdowe do Stambułu oraz wyjazdy do europejskich stolic, takich jak Berlin czy Wiedeń. Z czasem, w połowie lat 90., Rego-Bis rozszerzyło swoją działalność o Turcję, wprowadzając wypoczynek na Wybrzeżu Egejskim, a w 1996 roku uruchomiło pierwsze bezpośrednie połączenie czarterowe z Katowic do Antalyi. Firma jest również znana z odkrywania dla Polaków nowych kierunków na Bałkanach, takich jak Albania i Macedonia, a także oferuje wyjazdy do Chorwacji, Czarnogóry i Bułgarii.

Rego-Bis nie tylko przetrwało trudne lata pandemii, ale również dynamicznie rozwijało swoją ofertę, w 2023 roku obsługując rekordową liczbę ponad 50 tysięcy klientów.

Jakie biura podróży upadały w przeszłości?

Historia polskiej turystyki zna wiele przypadków upadłości biur podróży. Wśród nich warto wymienić:

El Greco (2004): Upadłość spowodowana kosztami związanymi z powrotem turystów, którzy odmówili lotu po katastrofie samolotu Flash Airlines.

Upadłość spowodowana kosztami związanymi z powrotem turystów, którzy odmówili lotu po katastrofie samolotu Flash Airlines. SDS Holidays (2003): Właściciel biura uciekł z pieniędzmi klientów, pozostawiając za granicą około 1000 osób.

Właściciel biura uciekł z pieniędzmi klientów, pozostawiając za granicą około 1000 osób. Kopernik Travel (2009): Niewypłacalność spowodowała uwięzienie blisko 950 osób w Egipcie i Tunezji.

Niewypłacalność spowodowała uwięzienie blisko 950 osób w Egipcie i Tunezji. Selectours (2010): Decyzja o upadłości związana z trudnościami w ściągnięciu należności, co dotknęło około 1500 turystów za granicą.

Decyzja o upadłości związana z trudnościami w ściągnięciu należności, co dotknęło około 1500 turystów za granicą. Triada / Sky Club (2011/2012): Jedna z największych upadłości, która pozostawiła za granicą około 9,5 tysiąca klientów.

Jedna z największych upadłości, która pozostawiła za granicą około 9,5 tysiąca klientów. Net Holiday: Do upadku przyczynił się trudny poprzedni sezon.

Do upadku przyczynił się trudny poprzedni sezon. Neckermann Polska: Ogłosił niewypłacalność po upadku brytyjskiego giganta Thomasa Cooka, co wymagało sprowadzenia blisko 3,6 tys. klientów do Polski.

Upadłości biur podróży nie są zjawiskiem nowym i mogą dotknąć zarówno małe, jak i duże podmioty.

Jak spędzano wakacje w PRL-u? Przekonaj się, co wiesz o urlopach z dawnych lat Pytanie 1 z 10 Które nadmorskie miasto było szczególnie często wybieranym kierunkiem w tamtych czasach? Szczecin Kołobrzeg Międzyzdroje Następne pytanie