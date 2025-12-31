Większość dużych sieci handlowych (Lidl, Biedronka) będzie zamknięta 1 stycznia, więc zaplanuj zakupy wcześniej.

Żabki i małe sklepy osiedlowe mogą być otwarte 1 stycznia, ale godziny otwarcia zależą od właściciela – sprawdź je lokalnie.

Stacje benzynowe będą otwarte całą dobę 1 stycznia, oferując podstawowe produkty, choć ceny mogą być wyższe.

Zaplanuj zakupy na 31 grudnia, ponieważ wiele sklepów może być wtedy otwartych krócej niż zwykle.

Popularne sieci handlowe – zamknięte 1 stycznia

W Nowy Rok większość dużych sieci handlowych, takich jak Lidl i Biedronka, pozostaje zamknięta. Jest to czas, który pracownicy mogą spędzić z rodziną i bliskimi, a sklepy wykorzystują na inwentaryzację i przygotowanie do kolejnych dni handlowych. Warto pamiętać o tym, planując zakupy na ostatni dzień roku, by nie zabrakło nam najpotrzebniejszych produktów w Nowy Rok.

Żabka – opcja dla zapominalskich

Żabka to sieć sklepów, która słynie z elastycznych godzin otwarcia. Wiele placówek tej sieci działa w systemie franczyzowym, co oznacza, że decyzja o otwarciu sklepu w Nowy Rok zależy od indywidualnego franczyzobiorcy. Zazwyczaj, część sklepów Żabka jest otwarta, ale w skróconych godzinach. Najlepiej sprawdzić informacje na drzwiach konkretnego sklepu lub w aplikacji mobilnej Żabki, aby upewnić się, w jakich godzinach będzie on czynny.

Małe sklepy osiedlowe – lokalna alternatywa

Małe sklepy osiedlowe to często ratunek w sytuacjach awaryjnych. Podobnie jak w przypadku Żabki, decyzja o otwarciu sklepu w Nowy Rok zależy od właściciela. Musi on pamiętać o tym, że za ladą tego dnia nie może stać osoba zatrudniona na podstawie umowy o pracę. Warto sprawdzić, czy Twój ulubiony sklep osiedlowy będzie otwarty, pytając bezpośrednio sprzedawcę lub sprawdzając informacje na drzwiach sklepu. Często takie sklepy oferują podstawowe produkty spożywcze i artykuły pierwszej potrzeby.

Stacje benzynowe – otwarte całą dobę

Stacje benzynowe to miejsca, które zazwyczaj działają przez całą dobę, również w Nowy Rok. Oprócz paliwa, na stacjach benzynowych można znaleźć podstawowe produkty spożywcze, napoje, słodycze i inne artykuły. Ceny na stacjach benzynowych mogą być nieco wyższe niż w supermarketach, ale w sytuacji awaryjnej stanowią one wygodne rozwiązanie.

Aby uniknąć stresu związanego z zamkniętymi sklepami w Nowy Rok, warto odpowiednio wcześniej zaplanować zakupy. Najlepiej zrobić je 31 grudnia - markety czynne są nawet do godziny 20 (np. Lidl), zaopatrując się we wszystkie potrzebne produkty spożywcze, napoje i inne artykuły. Warto również sprawdzić godziny otwarcia sklepów w Sylwestra, ponieważ wiele z nich może być czynnych krócej niż zwykle.

