Gdzie Polacy robią tanio zakupy? Pepco zdetronizowane

Holenderska sieć Action została nowym liderem rynku dyskontów niespożywczych w Polsce pod względem wartości sprzedaży, wyprzedzając Pepco.

Rynek ten wzrósł o blisko 18% w 2024 roku, a jego siłą napędową jest rosnąca sprzedaż w istniejących sklepach, a nie tylko otwieranie nowych.

Prognozy na 2025 rok wskazują na utrzymanie kilkudziesięcioprocentowego wzrostu Action przy jednocyfrowym tempie rozwoju Pepco.

Mimo utraty pozycji lidera sprzedaży, Pepco wciąż pozostaje najbardziej rozpoznawalną marką w tym segmencie w Polsce.

Trwa boom na tanie zakupy. Pepco już nie jest liderem

Sektor dyskontów niespożywczych z ponad 3 tysiącami placówek, jest jednym z najszybciej rosnących kanałów handlu detalicznego. Na rynku panuje duża konkurencja – obok gigantów takich jak Action i Pepco, o klienta walczą również sieci Woolworth, Dealz, TEDi czy KiK.

Rok 2024 tylko potwierdził siłę tego segmentu. Jak wynika z najnowszego badania PMR Market Experts by Hume’s, rynek dyskontów niespożywczych zanotował wzrost o blisko 18 proc. rok do roku. Co ciekawe, liczba sklepów w tym samym czasie zwiększyła się zaledwie o 6 proc.

Po długim okresie panowania Pepco na rynku, pozycję lidera pod względem wartości sprzedaży przejęła sieć Action.

Jak zauważa PMR w 2023 roku nic nie zapowiadało tak szybkiej zmiany. Autorzy raportu wskazują, że wówczas przychody Pepco były niemal 1,5-krotnie wyższe od wyników Action. Jednak intensywny rozwój holenderskiej sieci w 2024 r. sprawił, że dystans ten stopniał do około 500 mln zł. Zgodnie z prognozami PMR Market Experts by Hume’s na najbliższy czas są jednoznaczne – w 2025 r. Action utrzyma kilkudziesięcioprocentową dynamikę wzrostu, podczas gdy Pepco będzie rozwijać się w tempie jednocyfrowym.

Rośnie rozpoznawalność dyskontów niespożywczych

Jak czytamy w "Rzeczpospolitej" w ostatnich latach rośnie rozpoznawalność wszystkich sieci dyskontów niespożywczych w Polsce. W 2025 roku znajomość sieci Action wśród konsumentów wzrosła do imponujących 71 proc., podczas gdy jeszcze w 2021 r. wynosiła zaledwie 28 proc. Podobne trendy widać w przypadku marek Dealz i TEDi.

Według autorów raportu, Pepco wciąż pozostaje najbardziej rozpoznawalnym i najczęściej wskazywanym przez konsumentów sklepem segmentu. Jednocześnie tempo sprzedaży wyhamowało.

Co Polacy najchętniej kupują w dyskontach niespożywczych? Według PMR Market Eksperts odzież i obuwie wraz z akcesoriami. Na drugim miejscu plasują się produkty związane z wyposażeniem wnętrz, takie jak dekoracje oraz artykuły kuchenne. Generują one około jednej piątej całej sprzedaży w dyskontach niespożywczych.

