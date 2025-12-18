Marna waloryzacja w 2026 roku! Wzrost emerytur maleje z roku na rok

Wzrost wynagrodzeń według GUS w listopadzie 2025 roku wyniósł 7,1 proc.

Inflacja według GUS w listopadzie wyniosła 2,5 proc.

To znacznie niższe wskaźniki niż w ostatnich latach, a to oznacza niższą waloryzację emerytur

Ostateczny wskaźnik waloryzacji poznamy w lutym 2026 roku

Większy wzrost wynagrodzeń w listopadzie to dobra wiadomość dla emerytów czekających na waloryzację

Coroczna waloryzacja emerytur nie jest z punktu formalnego "podwyżką", a wyrównaniem dla seniorów, tak aby ich świadczenia nie straciły na wartości mimo inflacji i rosnących wynagrodzeń w gospodarce. W poprzednich latach inflacja utrzymywała się na wysokim poziomie, sięgając dwucyfrowych poziomów, co przełożyło się na dwucyfrową waloryzację w 2023 roku (14,8 proc.), czy w 2024 roku (12,12 proc.). Inflację udało się opanować co poskutkowało spadkiem waloryzacji do 5,5 proc. w 2025 roku. Nadzieję na podwyżki dla emerytów utrzymuje wciąż wysoki wzrost wynagrodzeń.

Jak wynika z danych GUS, wzrost wynagrodzeń w listopadzie 2025 roku wyniósł 7,1 proc. rok do roku. To więcej niż w październiku, gdy wzrost wyniósł 6,6 proc. rdr. Przy założeniu utrzymania wzrostu wynagrodzeń i inflacji na poziomie 2,5 proc. waloryzacja emerytur w 2026 roku powinna wynieść 3,44 proc.;

Ile wzrosną emerytury przy waloryzacji 3,4 procent?

Jak wyliczyliśmy, przy wskaźniku waloryzacji 3,44 proc. minimalna emerytura (1878,91 zł brutto) wzrośnie o ok. 64 zł do kwoty 1 942,75 zł. Świadczenie w okolicy średniej, czyli 4000 zł brutto powinno wzrosnąć z kolei o 136 zł.

Oczywiście najbardziej skorzystają osoby z najwyższymi emeryturami. Osoba ze świadczeniem 6000 zł, zyska co miesiąc nieco ponad 200 zł. Dokładne wyliczenia możecie sprawdzić w naszej galerii.

Ostateczny wskaźnik waloryzacji zostanie opublikowany w lutym 2026 roku i będzie wyliczony na bazie średniorocznej inflacji, oraz realnego wzrostu wynagrodzeń w 2025 roku.

