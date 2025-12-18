Błąd w aplikacji Kuchni Vikinga umożliwiał zdobywanie punktów przez wielokrotne anulowanie zamówień

Lukę wykrył zwykły użytkownik bez doświadczenia programistycznego

Dwóch klientów zdążyło wykorzystać błąd, firma straciła kilka tysięcy złotych

Uczciwy zgłaszający otrzymał nagrodę w postaci kodu rabatowego wartości 2000 zł

Jak działał błąd w aplikacji Kuchni Vikinga

Luka bezpieczeństwa w systemie popularnego cateringu dietetycznego została wykryta przez czujnego klienta. Mężczyzna zgłosił się do redakcji portalu "Niebezpiecznik" z informacją o poważnej wadzie aplikacji. Problem dotyczył systemu punktów lojalnościowych, który można było łatwo oszukać.

Mechanizm błędu był prosty, ale skuteczny. Użytkownik mógł wielokrotnie anulować to samo zamówienie, za każdym razem otrzymując zwrot punktów lojalnościowych. Te punkty można było następnie wymienić na darmowe posiłki z oferty cateringu.

Zwykły klient odkrył lukę w systemie punktowym

Co istotne, osobą która wykryła problem, nie był zawodowy programista ani specjalista od cyberbezpieczeństwa. Był to zwykły użytkownik aplikacji, który podczas korzystania z serwisu zauważył anomalię w działaniu systemu.

- Błąd jak widzicie poważny. Mógł powodować straty finansowe po stronie dostawcy cateringu - komentował mężczyzna w rozmowie z redakcją "Niebezpiecznika". Zamiast wykorzystać lukę dla własnej korzyści, zdecydował się na uczciwe zgłoszenie problemu.

Reakcja firmy Dietly na zgłoszenie błędu

Aplikację dla Kuchni Vikinga dostarcza firma MasterLife Solutions, która działa pod marką Dietly. Po otrzymaniu zgłoszenia, firma przekierowała sprawę do serwisu Intigriti, który specjalizuje się w obsłudze zgłoszeń związanych z błędami bezpieczeństwa.

Przemek Skokowski z Dietly.pl utrzymywał kontakt z redakcją "Niebezpiecznika" i transparentnie przedstawił problem. Firma szybko podjęła działania naprawcze. Po interwencji dziennikarzy błąd został zweryfikowany i usunięty z systemu.

Straty finansowe i nagroda dla uczciwego użytkownika

Skala problemu okazała się poważna. Zanim luka została załatana, dwóch użytkowników zdążyło ją wykorzystać. Działania tych osób spowodowały straty finansowe firmy na poziomie kilku tysięcy złotych.

Kuchnia Vikinga doceniła uczciwe zachowanie zgłaszającego. Mężczyzna otrzymał kod rabatowy o wartości 2000 zł jako podziękowanie za wykrycie i zgłoszenie błędu. To działanie podkreśla znaczenie etycznego podejścia do raportowania luk w zabezpieczeniach systemów IT.

Historia ta pokazuje, jak ważna jest współpraca użytkowników z firmami w zakresie cyberbezpieczeństwa. Odpowiedzialne zgłaszanie błędów chroni zarówno przedsiębiorstwa, jak i innych klientów przed potencjalnymi stratami.