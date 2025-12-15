Wojna cenowa o karpia na święta. Biedronka rozdaje za darmo, Lidl obniża ceny

Cena karpia w Lidlu i Biedronce. Kolejna wojna cenowa

Od poniedziałku, 15 grudnia, Biedronka kusi klientów promocją na płat ze skórą z karpia świeżego Marinero. Tylko do wtorku (16 grudnia) z kartą lub aplikacją Moja Biedronka można go kupić go w ofercie 1+1 gratis (1,89 zł/100 g, bez karty MB cena za 100 gramów to 3,78 zł). Dla posiadaczy aplikacji Moja Biedronka w tych samych dniach przygotowano dodatkową promocję - karp za 1,89 zł/100 g bez dodatkowych warunków (cena przed obniżką to 5,59 zł/100 g, limit na kartę to 3 kg ryby).

W Lidlu od poniedziałku aż do środy (15-17 grudnia) polskiego karpia świeżego, płat ze skórą można dostać standardowo za 2,89 zł/100 g. Posiadacze aplikacji Lidl Plus mogą aktywować specjalny kupon i kupić karpia za 1,89 zł/100 g (cena przed obniżką to 5,49 zł/100 g, limit na kartę to 3 kg ryby).

Dla tych, którzy preferują wygodę i cenią sobie brak ości, Lidl przygotował również inną propozycję. Od poniedziałku do środy w ofercie dostępny jest także polski świeży karp, filet nacinany, w cenie 5,99 zł za 100 g. To doskonała alternatywa dla tradycyjnego płata, która pozwoli zaoszczędzić czas podczas przygotowań do świątecznej kolacji. Podobna oferta dostępna jest także w Biedronce, gdzie filet z karpia świeżego ze skórą Marinero kosztuje 5,99 zł/100 g.

Dlaczego warto kupować karpia wcześniej?

Eksperci radzą, aby karpia kupować wcześniej, zanim popyt przed Wigilią podniesie stawki. Co więcej, w regionach z długą tradycją hodowli karpia ceny mogą być nieco niższe, szczególnie przy zakupie bezpośrednio od hodowcy. Choć ceny karpia w 2025 roku utrzymują się na poziomie zbliżonym do ubiegłego roku, w sklepach są one nadal droższe niż na targach czy bezpośrednio u hodowców. Na przykład, karp żywy lub świeży od hodowcy kosztuje od 14 do 20 zł/kg, a w marketach od 24 do 30 zł/kg. Filety i płaty z karpia mogą kosztować od 45 do 60 zł/kg.

