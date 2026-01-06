Ponowne przeliczenie emerytury może zwiększyć świadczenie o kilkaset złotych miesięcznie na podstawie nowych tablic GUS

O przeliczenie mogą ubiegać się osoby, których długość życia według nowych tablic jest krótsza niż w momencie przyznania emerytury

Wniosek można złożyć w ZUS osobiście, online przez PUE lub pocztą - procedura jest bezpłatna

Prawo do wyższej emerytury mają również pracujący emeryci, którzy odprowadzają nowe składki po przejściu na świadczenie

Na czym polega ponowne przeliczenie emerytury ze względu na długość życia?

Polski system emerytalny wylicza świadczenia na podstawie zgromadzonych składek i prognozy dalszego trwania życia emeryta. Im krótszy przewidywany czas życia, tym wyższa kwota comiesięcznej emerytury. Zgromadzone środki są bowiem dzielone na mniejszą liczbę lat.

Mechanizm jest prosty. Kapitał emerytalny dzielony jest przez liczbę miesięcy dalszego trwania życia. Jeśli ta liczba się zmniejsza, wysokość miesięcznego świadczenia automatycznie rośnie.

Tablica średniego dalszego trwania życia GUS 2025 – co warto wiedzieć?

GUS co roku publikuje tablice dalszego trwania życia. To prognozy określające, jak długo będą żyć osoby w różnym wieku. Jeśli nowe dane wskazują na krótszą długość życia niż w momencie przyznania świadczenia, ponowne przeliczenie może skutkować jego podwyższeniem.

Aktualne tablice obowiązują od 1 kwietnia 2025 do 31 marca 2026. Można je znaleźć na oficjalnej stronie GUS. Warto porównać nowe wskaźniki ze starymi – różnica może oznaczać wyższe świadczenie.

Kto może ubiegać się o ponowne przeliczenie emerytury w 2025 roku?

Możliwość przeliczenia emerytury dotyczy wybranych grup emerytów:

Osoby korzystające z nowych tablic GUS – jeśli wskazują one krótszy czas dalszego trwania życia, świadczenie może wzrosnąć. To najczęstsza przyczyna składania wniosków.

Pracujący emeryci – doliczenie nowych składek odprowadzanych po przejściu na emeryturę podnosi podstawę obliczenia świadczenia. Każdy rok pracy to dodatkowy kapitał.

Emeryci z nowymi dokumentami – odnalezione świadectwa pracy czy inne dowody zatrudnienia mogą zwiększyć kapitał początkowy. Czasem warto przeszukać domowe archiwa.

Kobiety po urlopie wychowawczym przed 1999 rokiem – uwzględnienie tego okresu w niektórych przypadkach oznacza wyższą emeryturę. To często pomijany aspekt przy pierwotnym ustalaniu świadczenia.

Jak i gdzie złożyć wniosek o ponowne przeliczenie emerytury?

Wniosek można złożyć w ZUS na trzy sposoby:

Osobiście – w dowolnym oddziale ZUS. Pracownik pomoże wypełnić formularz i wskaże potrzebne dokumenty. Online – przez Platformę Usług Elektronicznych (PUE) ZUS. To najszybszy i najwygodniejszy sposób. Wystarczy profil zaufany lub e-dowód. Pocztą – wysyłając dokumenty na adres właściwego oddziału. Warto wysłać listem poleconym za potwierdzeniem odbioru.

Do wniosku warto dołączyć zaświadczenia i dokumenty potwierdzające nowe okoliczności, które mogą zwiększyć świadczenie. Im więcej dowodów, tym większa szansa na sukces.

Wzór wniosku o ponowne przeliczenie emerytury – co zawiera?

ZUS udostępnia gotowe wzory wniosków dostępne w placówkach i na stronie internetowej. We wniosku powinny znaleźć się:

Dane osobowe wnioskodawcy – imię, nazwisko, PESEL, adres zamieszkania. To podstawowe informacje identyfikujące emeryta.

– imię, nazwisko, PESEL, adres zamieszkania. To podstawowe informacje identyfikujące emeryta. Numer świadczenia emerytalnego – znajduje się na decyzji o przyznaniu emerytury lub na koncie w PUE ZUS.

– znajduje się na decyzji o przyznaniu emerytury lub na koncie w PUE ZUS. Powód złożenia wniosku – np. nowe składki, zmiana tablic GUS, dodatkowe dokumenty. Należy jasno określić podstawę przeliczenia.

– np. nowe składki, zmiana tablic GUS, dodatkowe dokumenty. Należy jasno określić podstawę przeliczenia. Załączniki – dokumenty potwierdzające nowe okoliczności. Mogą to być zaświadczenia o zatrudnieniu, składkach lub inne dowody.

Procedura jest bezpłatna. ZUS ma 30 dni na rozpatrzenie wniosku. W razie potrzeby może poprosić o uzupełnienie dokumentów.