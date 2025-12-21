- Rozwiązanie umowy z pracodawcą sprzed emerytury jest kluczowe – bez tego ZUS zawiesza wypłatę świadczenia
- Po osiągnięciu wieku emerytalnego (60 lat kobiety, 65 lat mężczyźni) można łączyć emeryturę z pracą bez ograniczeń
- Doradcy emerytalni w każdej jednostce ZUS pomagają zaplanować przejście na emeryturę i tworzą symulacje świadczeń
- Ponowne podjęcie pracy jest możliwe, ale nie wcześniej niż od dnia przyznania emerytury
Spis treści
- Kiedy ZUS zawiesza wypłatę emerytury?
- Jak rozwiązać stosunek pracy i otrzymać emeryturę?
- Od kiedy ZUS wypłaca emeryturę po rozwiązaniu umowy?
- Praca po osiągnięciu wieku emerytalnego – bez ograniczeń
- Wyjątek: dopłata do minimalnej emerytury
- Wsparcie doradców emerytalnych ZUS
- Kto podejmuje decyzję o przejściu na emeryturę?
Kiedy ZUS zawiesza wypłatę emerytury?
Kluczowa zasada dotyczy pracowników, którzy osiągnęli powszechny wiek emerytalny (60 lat dla kobiet, 65 lat dla mężczyzn) i składają wniosek o emeryturę, ale nie rozwiązują stosunku pracy z obecnym pracodawcą. Grzegorz Dyjak, rzecznik ZUS, wyjaśnia:
Jeżeli zainteresowany złoży wniosek o emeryturę, a nie rozwiąże stosunku pracy z pracodawcą, na rzecz którego wykonywał pracę bezpośrednio przed dniem nabycia prawa do emerytury, ZUS zawiesza jej wypłatę.
W tym przypadku nie ma znaczenia wysokość zarobków emeryta. Zawieszenie wypłaty wynika wprost z art. 103a ustawy emerytalnej.
Jak rozwiązać stosunek pracy i otrzymać emeryturę?
Aby nabyć prawo do wypłaty świadczenia, należy rozwiązać wszystkie stosunki pracy. Wyjątek stanowią emerytury przyznane z urzędu po rencie z tytułu niezdolności do pracy.
Rzecznik ZUS podkreśla:
Następnie można podjąć pracę u tego samego lub innego pracodawcy (np. na podstawie nowej umowy o pracę). Należy mieć jednak na uwadze, aby ponowne zawarcie stosunku pracy nastąpiło nie wcześniej niż w dniu, od którego przyznano emeryturę.
Od kiedy ZUS wypłaca emeryturę po rozwiązaniu umowy?
Termin rozpoczęcia wypłaty emerytury zależy od momentu złożenia dokumentów i daty rozwiązania stosunku pracy.
Jeśli dokument potwierdzający rozwiązanie umowy zostanie złożony przed uprawomocnieniem decyzji o emeryturze:
- wypłata od pierwszego dnia następnego miesiąca (gdy umowa zakończyła się ostatniego dnia miesiąca)
- wypłata od pierwszego dnia miesiąca, w którym rozwiązano umowę (gdy nastąpiło to w innym dniu)
Gdy dokument złożono po uprawomocnieniu decyzji, ZUS wypłaca emeryturę według tych samych zasad, ale nie wcześniej niż od miesiąca złożenia wniosku o podjęcie wypłaty.
Praca po osiągnięciu wieku emerytalnego – bez ograniczeń
Najważniejsza informacja dla przyszłych emerytów brzmi optymistycznie.
Po osiągnięciu powszechnego wieku emerytalnego (60 lat dla kobiet, 65 lat dla mężczyzn), emerytura nie podlega zmniejszeniu ani zawieszeniu z tytułu osiągania przychodów bez względu na ich wysokość
– informuje Grzegorz Dyjak.
Osoby, które ukończyły wiek emerytalny, mają prawo do łączenia emerytury z wynagrodzeniem za pracę bez żadnych ograniczeń.
Wyjątek: dopłata do minimalnej emerytury
Istnieje jeden wyjątek od zasady swobodnego łączenia emerytury z pracą. Dotyczy on osób otrzymujących dopłatę z budżetu państwa do kwoty najniższej emerytury.
Gdy przychód z pracy przekroczy kwotę dopłaty, ZUS wypłaca emeryturę za dany okres bez dopłaty z budżetu państwa.
Wsparcie doradców emerytalnych ZUS
ZUS oferuje bezpłatną pomoc w planowaniu przejścia na emeryturę.
Wsparcie w tym zakresie ubezpieczony może uzyskać, np. od doradcy emerytalnego, który dostępny jest w każdej jednostce ZUS
– wyjaśnia rzecznik.
Doradcy szczegółowo wyjaśniają zasady przyznawania i wypłaty świadczeń emerytalnych. Na wniosek ubezpieczonego tworzą także symulacje oraz prognozy wysokości przyszłej emerytury.
Kto podejmuje decyzję o przejściu na emeryturę?
Grzegorz Dyjak podkreśla:
ZUS postępowanie w sprawach świadczeń wszczyna na wniosek zainteresowanego. To ubezpieczony, który osiągnął wiek emerytalny i nadal pozostaje w zatrudnieniu sam podejmuje decyzję o momencie przejścia na emeryturę.
Szczegółowe informacje o zasadach zawieszania i zmniejszania świadczeń dostępne są na stronie internetowej ZUS w sekcji poświęconej emeryturom pracujących emerytów i rencistów.