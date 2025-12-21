Rozwiązanie umowy z pracodawcą sprzed emerytury jest kluczowe – bez tego ZUS zawiesza wypłatę świadczenia

Po osiągnięciu wieku emerytalnego (60 lat kobiety, 65 lat mężczyźni) można łączyć emeryturę z pracą bez ograniczeń

Doradcy emerytalni w każdej jednostce ZUS pomagają zaplanować przejście na emeryturę i tworzą symulacje świadczeń

Ponowne podjęcie pracy jest możliwe, ale nie wcześniej niż od dnia przyznania emerytury

Kiedy ZUS zawiesza wypłatę emerytury?

Kluczowa zasada dotyczy pracowników, którzy osiągnęli powszechny wiek emerytalny (60 lat dla kobiet, 65 lat dla mężczyzn) i składają wniosek o emeryturę, ale nie rozwiązują stosunku pracy z obecnym pracodawcą. Grzegorz Dyjak, rzecznik ZUS, wyjaśnia:

Jeżeli zainteresowany złoży wniosek o emeryturę, a nie rozwiąże stosunku pracy z pracodawcą, na rzecz którego wykonywał pracę bezpośrednio przed dniem nabycia prawa do emerytury, ZUS zawiesza jej wypłatę.

W tym przypadku nie ma znaczenia wysokość zarobków emeryta. Zawieszenie wypłaty wynika wprost z art. 103a ustawy emerytalnej.

Jak rozwiązać stosunek pracy i otrzymać emeryturę?

Aby nabyć prawo do wypłaty świadczenia, należy rozwiązać wszystkie stosunki pracy. Wyjątek stanowią emerytury przyznane z urzędu po rencie z tytułu niezdolności do pracy.

Rzecznik ZUS podkreśla:

Następnie można podjąć pracę u tego samego lub innego pracodawcy (np. na podstawie nowej umowy o pracę). Należy mieć jednak na uwadze, aby ponowne zawarcie stosunku pracy nastąpiło nie wcześniej niż w dniu, od którego przyznano emeryturę.

Od kiedy ZUS wypłaca emeryturę po rozwiązaniu umowy?

Termin rozpoczęcia wypłaty emerytury zależy od momentu złożenia dokumentów i daty rozwiązania stosunku pracy.

Jeśli dokument potwierdzający rozwiązanie umowy zostanie złożony przed uprawomocnieniem decyzji o emeryturze:

wypłata od pierwszego dnia następnego miesiąca (gdy umowa zakończyła się ostatniego dnia miesiąca)

wypłata od pierwszego dnia miesiąca, w którym rozwiązano umowę (gdy nastąpiło to w innym dniu)

Gdy dokument złożono po uprawomocnieniu decyzji, ZUS wypłaca emeryturę według tych samych zasad, ale nie wcześniej niż od miesiąca złożenia wniosku o podjęcie wypłaty.

Praca po osiągnięciu wieku emerytalnego – bez ograniczeń

Najważniejsza informacja dla przyszłych emerytów brzmi optymistycznie.

Po osiągnięciu powszechnego wieku emerytalnego (60 lat dla kobiet, 65 lat dla mężczyzn), emerytura nie podlega zmniejszeniu ani zawieszeniu z tytułu osiągania przychodów bez względu na ich wysokość

– informuje Grzegorz Dyjak.

Osoby, które ukończyły wiek emerytalny, mają prawo do łączenia emerytury z wynagrodzeniem za pracę bez żadnych ograniczeń.

Wyjątek: dopłata do minimalnej emerytury

Istnieje jeden wyjątek od zasady swobodnego łączenia emerytury z pracą. Dotyczy on osób otrzymujących dopłatę z budżetu państwa do kwoty najniższej emerytury.

Gdy przychód z pracy przekroczy kwotę dopłaty, ZUS wypłaca emeryturę za dany okres bez dopłaty z budżetu państwa.

Wsparcie doradców emerytalnych ZUS

ZUS oferuje bezpłatną pomoc w planowaniu przejścia na emeryturę.

Wsparcie w tym zakresie ubezpieczony może uzyskać, np. od doradcy emerytalnego, który dostępny jest w każdej jednostce ZUS

– wyjaśnia rzecznik.

Doradcy szczegółowo wyjaśniają zasady przyznawania i wypłaty świadczeń emerytalnych. Na wniosek ubezpieczonego tworzą także symulacje oraz prognozy wysokości przyszłej emerytury.

Kto podejmuje decyzję o przejściu na emeryturę?

Grzegorz Dyjak podkreśla:

ZUS postępowanie w sprawach świadczeń wszczyna na wniosek zainteresowanego. To ubezpieczony, który osiągnął wiek emerytalny i nadal pozostaje w zatrudnieniu sam podejmuje decyzję o momencie przejścia na emeryturę.

Szczegółowe informacje o zasadach zawieszania i zmniejszania świadczeń dostępne są na stronie internetowej ZUS w sekcji poświęconej emeryturom pracujących emerytów i rencistów.

Zbigniew Derdziuk, prezes ZUS - EKG 2025