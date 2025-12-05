Ceny karpia na Święta 2025 są stabilne, z żywą rybą dostępną już od 14-20 zł/kg bezpośrednio od hodowców.

W marketach za karpia zapłacimy 24-30 zł/kg, a za tuszę 25-35 zł/kg, natomiast filety to wydatek rzędu 45-60 zł/kg

Regionalne ceny mogą się różnić, np. na Pomorzu tusze na targach osiągają 48 zł/kg, a w Małopolsce żywa ryba u producenta to 25 zł/kg.

Stabilność cen wynika z braku znaczących podwyżek kosztów hodowli (pasze, energia) oraz rosnącej sprzedaży bezpośredniej, co ogranicza marże.

Ceny karpia na święta 2025: ogólnopolski przedział

Na początku jesieni gospodarstwa rybackie podały pierwsze stawki, a sieci handlowe ruszyły z zamówieniami na Wigilię. Zestawienie przygotowane przez portalspozywczy.pl pokazuje, że te święta upłyną pod znakiem stabilności.

* karp żywy lub świeży sprzedawany bezpośrednio ze stawów kosztuje ok. 14–20 zł/kg,

* w marketach ceny najczęściej mieszczą się w granicach 24–30 zł/kg,

* karp patroszony (tusza) to wydatek zwykle 25–35 zł/kg, choć w części sklepów bywa droższy,

* filety i płaty z karpia są najdroższą opcją: ok. 45–60 zł/kg, zależnie od obróbki i regionu.

Ile kosztuje karp 2025 w regionach

Lokalnie ceny karpia potrafią się różnić, ale schemat jest podobny: najtaniej u hodowcy, najdrożej na targowisku. "Gazeta Pomorska" informuje, że na Pomorzu żywy karp u producenta trzyma poziom 14–20 zł/kg, a w sieciach oraz na bazarach kosztuje zwykle 23–30 zł/kg. Tusze w tym regionie sięgają nawet 48 zł/kg na targach, a filety zaczynają się od 56 zł/kg.

W Małopolsce, jak podaje "Gazeta Krakowska", w Oświęcimiu od lat utrzymuje się cena 25 zł/kg za żywą rybę. Tyle samo płaci się detalicznie w Rybackim Zakładzie Doświadczalnym w Zatorze, natomiast przy zakupie hurtowym (50 kg) stawka spada do ok. 18 zł/kg.

Dlaczego ceny karpia nie rosną?

Eksperci zwracają uwagę, że w 2025 r. nie wydarzyło się nic, co mocno podbiłoby koszty hodowli. Pasze, energia i transport pozostawały względnie stabilne, więc producenci nie muszą przenosić podwyżek na klientów. Towarzystwa Promocji Ryb "Pan Karp" zauważają też rosnącą sprzedaż bezpośrednio ze stawów, co dodatkowo hamuje marże pośredników.

Jak kupić dobrego karpia na wigilię

Warto wybierać sprawdzone gospodarstwa lub znanych sprzedawców, zwłaszcza jeśli kupujemy rybę żywą. Coraz częściej Polacy sięgają po patroszone kawałki lub filety, bo skraca to przygotowania. Zwróć uwagę na wagę i wygląd tuszy, a większe sztuki zarezerwuj wcześniej – przed samą wigilią znikają najszybciej.

PTNW - Modzelewski