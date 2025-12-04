Lidl rozpoczyna mikołajkowe promocje 4 grudnia, oferując m.in. akcje „1+2 gratis” na czekolady Fin Carre i „5+5 gratis” na Prince Polo XXL oraz cukier.

Użytkownicy Lidl Plus mogą skorzystać z dodatkowych ofert, takich jak „5+5 gratis” na wafelki Prince Polo XXL i cukier, oraz „2+2 gratis” na Kinder Niespodzianki.

Wśród promocji znajdziemy też „1+1 za grosz” na kalendarze adwentowe i „2+1 za grosz” na zabawki, idealne na mikołajkowe prezenty.

Od 6 grudnia do Lidla wracają popularne torebki skórzane marki Wittchen w cenie 179 zł za sztukę.

Lidl rozgrzewa atmosferę przed Mikołajkami serią wyjątkowych promocji, które z pewnością ucieszą łasuchów i miłośników modnych dodatków. Od czwartku, 4 grudnia, sieć przygotowała prawdziwą lawinę okazji, w tym uwielbiane przez klientów akcje „5+5 gratis” oraz szaloną ofertę „1+2 gratis”, dzięki której za cenę jednego produktu otrzymamy aż trzy!

Czekoladowe Szaleństwo z Fin Carre

Czwartek to tradycyjnie dzień nowych promocji w Lidlu, a tym razem sieć nie zawodzi. Do niedzieli, 7 grudnia, miłośnicy słodkości mogą skorzystać z flagowej akcji „1+2 gratis” na czekolady mleczne z całymi orzechami laskowymi Fin Carre. Co ważne, promocja dostępna jest dla wszystkich klientów, bez konieczności posiadania aplikacji Lidl Plus. Wystarczy pamiętać o limicie na paragon. W ramach oferty, za jedną tabliczkę czekolady w cenie regularnej 6,89 zł, otrzymamy aż trzy! To doskonała okazja, by zrobić zapas ulubionego smakołyku lub obdarować bliskich.

Słodkie promocje

To jednak nie koniec słodkich niespodzianek. Od czwartku Lidl startuje również z dwiema dużymi ofertami „5+5 gratis” przeznaczonymi dla użytkowników aplikacji Lidl Plus. Pierwsza z nich, obowiązująca tylko 4 grudnia, dotyczy wafelków Prince Polo XXL. Specjalny kupon w aplikacji umożliwi zakup do dziesięciu wafelków w promocyjnej cenie, co oznacza, że pięć z nich otrzymamy całkowicie za darmo!

Druga akcja „5+5 gratis” potrwa dłużej, bo aż do końca tygodnia, czyli do 7 grudnia. Tym razem promocją objęty zostanie cukier biały marek Polski Cukier i Kuchnia Lidla. Dzięki tej ofercie, klienci będą mogli zaopatrzyć się w nawet dziesięć kilogramów cukru gratis. To doskonała okazja dla tych, którzy planują świąteczne wypieki lub po prostu chcą uzupełnić zapasy w spiżarni.

Oprócz słodkich promocji, Lidl przygotował również inne atrakcyjne oferty, idealne na mikołajkowe prezenty. Od czwartku warto zwrócić uwagę na nielimitowaną akcję „1+1 za grosz” na wszystkie kalendarze adwentowe. To świetna okazja, by umilić dzieciom (i dorosłym!) oczekiwanie na Święta Bożego Narodzenia.

Podobną okazją – „2+1 za grosz” – zostaną objęte wszystkie zabawki. To doskonały moment, by upolować wymarzony prezent dla najmłodszych, nie nadwyrężając przy tym portfela.

Uczestnicy programu lojalnościowego Lidl Plus mogą również skorzystać z promocji „2+2 gratis” na jajka Kinder Niespodzianka. To kolejna propozycja na drobny upominek, który z pewnością wywoła uśmiech na twarzy dziecka.

Warto dodać, że już od środy konkurencyjne Dino również oferuje promocje na słodycze, idealne na mikołajkowy prezent.

Powrót kultowych torebek Wittchen!

Jakby tego było mało, na Mikołajki do Lidla wracają produkty marki Wittchen, o które w przeszłości klienci dosłownie się bili. Od soboty, 6 grudnia, w dyskoncie pojawią się torebki skórzane cenionej polskiej firmy. W sprzedaży będzie sześć wzorów, a cena za sztukę wyniesie 179 zł. To niepowtarzalna okazja, by nabyć elegancki i trwały dodatek w atrakcyjnej cenie. Produkty Wittchen słyną z wysokiej jakości wykonania i ponadczasowego designu, dlatego z pewnością znajdą wielu nabywców.

Porównaliśmy ceny w niemieckim i polskim Lidlu