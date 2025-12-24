Pora nocna to 8 godzin między 21:00 a 7:00, ustalana przez pracodawcę, z ograniczeniami dla m.in. kobiet w ciąży i młodocianych.

Dodatek nocny przysługuje każdemu pracownikowi zatrudnionemu na umowę o pracę, niezależnie od stanowiska, a jego wysokość zależy od płacy minimalnej.

W 2026 roku dodatek za godzinę pracy w nocy wyniesie minimum 20% stawki godzinowej z płacy minimalnej (4806 zł brutto), co oznacza od 5,22 zł do 6,01 zł za godzinę, zależnie od miesiąca.

Wzrost płacy minimalnej do 4806 zł brutto bezpośrednio zwiększa wysokość dodatków nocnych, co przekłada się na realny wzrost zarobków pracowników nocnych.

Praca w godzinach nocnych według Kodeksu pracy

Praca w godzinach nocnych została precyzyjnie uregulowana w Kodeksie pracy. Pora nocna obejmuje kolejne 8 godzin pomiędzy 21:00 a 7:00, a jej dokładne ramy czasowe określa pracodawca w regulaminie pracy lub informacji o warunkach zatrudnienia. Nie każdy pracownik może jednak wykonywać obowiązki w tym czasie. Ograniczenia dotyczą m.in. pracownic w ciąży, pracowników młodocianych, a także osób niepełnosprawnych, chyba że lekarz wyrazi na to zgodę. Z ochrony mogą skorzystać również pracownicy opiekujący się dzieckiem do 4. roku życia, jeśli nie zaakceptują pracy nocnej.

Komu przysługuje dodatek za pracę w nocy

Dodatek nocny przysługuje każdemu pracownikowi zatrudnionemu na podstawie umowy o pracę, niezależnie od stanowiska czy charakteru wykonywanych obowiązków. Oznacza to, że obejmuje on także kadrę kierowniczą oraz osoby wykonujące pracę stałą lub tymczasową. Co istotne, na wysokość dodatku nie wpływa indywidualne wynagrodzenie zasadnicze pracownika – kluczowe znaczenie ma wyłącznie wysokość minimalnego wynagrodzenia za pracę.

Dodatek za pracę w nocy w 2026 roku – konkretne stawki

W 2026 roku dodatek za pracę w porze nocnej wynosi minimum 20% stawki godzinowej wynikającej z płacy minimalnej 4806 zł brutto. W praktyce oznacza to, że wysokość dodatku zależy od nominalnego czasu pracy w danym miesiącu. Im mniej godzin roboczych, tym wyższa stawka godzinowa dodatku.

Najkorzystniejsze warunki wystąpią w miesiącach liczących 160 godzin pracy, takich jak styczeń czy maj, gdzie dodatek wyniesie 6,01 zł za godzinę. Przy 168 godzinach (np. kwiecień, czerwiec) stawka spadnie do 5,72 zł, natomiast przy 176 godzinach (m.in. marzec, wrzesień, październik) będzie to 5,46 zł za godzinę. Najniższy dodatek przewidziano w lipcu, który ma 184 godziny pracy – wówczas stawka wyniesie 5,22 zł za godzinę.

