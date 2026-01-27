Podwyżki dla nauczycieli 2026 potwierdzone. Tyle wynosi ich wynagrodzenie

Podwyżki minimalnego wynagrodzenia dla nauczycieli

Zgodnie z projektem ustawy budżetowej na 2026 rok, kwota bazowa dla nauczycieli wzrosła do 5 597,86 zł. Oznacza to wzrost o 163,04 zł w porównaniu do roku poprzedniego (5 434,82 zł). Choć Ministerstwo Edukacji podkreśla, że to kolejny wzrost od 2023 roku, dla wielu nauczycieli to wciąż za mało.

Po planowanej podwyżce minimalne stawki wynagrodzenia zasadniczego (brutto) dla najliczniejszej grupy pedagogów, czyli osób z tytułem magistra i przygotowaniem pedagogicznym, wyniesie:

nauczyciel początkujący może liczyć na około 5 308 zł brutto (wzrost o 155 zł),

może liczyć na około 5 308 zł brutto (wzrost o 155 zł), nauczyciel mianowany – około 5 469 zł brutto (wzrost o 159 zł),

– około 5 469 zł brutto (wzrost o 159 zł), nauczyciel dyplomowany – około 6 397 zł brutto (wzrost o 186 zł).

Podwyżki mają być wypłacane z wyrównaniem od 1 stycznia 2026 roku. Należy jednak pamiętać, że są to kwoty minimalne, a na realne zarobki składają się liczne dodatki, m.in. za staż pracy czy wychowawstwo.

Średnie wynagrodzenia nauczycieli w 2026 roku

Projekt budżetu na 2026 rok przewiduje następujące średnie wynagrodzenia dla poszczególnych stopni awansu:

nauczyciel początkujący : 6 824,59 zł,

: 6 824,59 zł, nauczyciel mianowany : 8 060,92 zł.

: 8 060,92 zł. nauczyciel dyplomowany: 10 300,06 zł.

Należy jednak pamiętać, że "średnie wynagrodzenie" to wskaźnik wykorzystywany do analizy wydatków i kalkulacji dodatku uzupełniającego, a nie rzeczywista pensja, którą nauczyciel otrzymuje na konto.

Niezadowolenie środowiska nauczycielskiego

Proponowane 3% podwyżki spotkały się z krytyką ze strony związków zawodowych, które określają je mianem waloryzacji, a nie realnej podwyżki. Ogólnopolskie Porozumienie Związków Zawodowych (OPZZ) oraz strona pracodawców jednomyślnie skrytykowały tę propozycję, domagając się znacznie większego wzrostu wynagrodzeń – związki zawodowe postulują 12%, a pracodawcy minimum 5%. Związek Nauczycielstwa Polskiego (ZNP) domaga się 10% wzrostu wynagrodzenia zasadniczego oraz powiązania pensji nauczycieli z przeciętnym wynagrodzeniem w gospodarce.

Przedstawiciele rządu argumentują, że 3% to wzrost zaplanowany dla całej sfery budżetowej. Jednocześnie pojawiają się deklaracje, że celem koalicji rządzącej jest powiązanie zarobków nauczycieli z sytuacją gospodarczą kraju do końca kadencji. Tymczasem ZNP zapowiada akcje protestacyjne, w tym demonstrację, aby pokazać determinację w walce o godne płace. Nauczyciele czują się rozczarowani, ponieważ ich zarobki, mimo podwyżek z 2024 roku, wciąż niebezpiecznie zbliżają się do płacy minimalnej, a nie do średniej krajowej, co miało być celem zmian.

Nowości w Karcie Nauczyciela od 2026 roku

Od 1 stycznia 2026 roku weszły w życie istotne zmiany w Karcie Nauczyciela, które wprowadzają nowe przywileje finansowe dla nauczycieli z długim stażem pracy.

Wyższe nagrody jubileuszowe. Zwiększono wysokość nagrody jubileuszowej za 40 lat pracy do 300% wynagrodzenia miesięcznego (poprzednio 250%). Dodatkowo wprowadzono nową nagrodę za 45 lat pracy w wysokości 400% wynagrodzenia miesięcznego. Te zmiany mają zachęcić doświadczonych pedagogów do dłuższego pozostania w zawodzie.

Zwiększono wysokość nagrody jubileuszowej za 40 lat pracy do 300% wynagrodzenia miesięcznego (poprzednio 250%). Dodatkowo wprowadzono nową nagrodę za 45 lat pracy w wysokości 400% wynagrodzenia miesięcznego. Te zmiany mają zachęcić doświadczonych pedagogów do dłuższego pozostania w zawodzie. Korzystniejsze odprawy emerytalne. Wysokość odpraw emerytalnych została ujednolicona z wysokością odpraw dla pracowników samorządowych. Oznacza to dwumiesięczne wynagrodzenie po 10 latach pracy, trzymiesięczne po 15 latach i sześciomiesięczne po 20 latach.

Wysokość odpraw emerytalnych została ujednolicona z wysokością odpraw dla pracowników samorządowych. Oznacza to dwumiesięczne wynagrodzenie po 10 latach pracy, trzymiesięczne po 15 latach i sześciomiesięczne po 20 latach. Wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe., czyli płatne "okienka". Od 1 stycznia 2026 roku nauczyciele otrzymają wynagrodzenie za niezrealizowane godziny ponadwymiarowe, jeśli ich niezrealizowanie nastąpiło z przyczyn niezależnych od nauczyciela (np. z powodu wycieczki szkolnej czy nieobecności ucznia na zajęciach indywidualnych), a byli gotowi do pracy.

QUIZ PRL. Nauczyciele w PRL Pytanie 1 z 10 1. Panie od pierwszaków faworyzowały kilka osób (głównie dziewczynek), ponieważ: uważały, że będą one dawać dobry przykład lubiły hodować lizusów sądziły, że to normalne Następne pytanie

Nauczyciel postrzegany jest jak „wyrobnik”?